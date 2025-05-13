Сегодня 00:56 «Орешник» на взводе. Почему Россия внезапно закрыла небо над Капустиным Яром? Профессор Кошкин: для запуска «Орешника» перекрывать небо не требуется 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Украинские паблики развели панику — Россия закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин Яр, чтобы запустить «Орешник». Ограничения действуют от земли до неограниченной высоты, что типично для пуска баллистических ракет. Что происходит на полигоне в Астраханской области и нужно ли вообще закрывать небо для запуска «Орешника», разбирался 360.ru.

Паника по «Орешнику» Сообщение о закрытии воздушного пространства над частью Волгоградской и Саратовской областей, которое охватывает Капустин Яр, появилось в украинском издании «Страна.ua» со ссылкой на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR. Информацию подтвердили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ограничения действуют с 06:00 12 мая до 04:00 13 мая по UTC, то есть с 09:00 12 мая до 07:00 13 мая по московскому времени.

Интересно Капустин Яр — ракетный полигон в северо-восточной части Астраханской области России, единый научно-исследовательский комплекс. Его площадь около 650 квадратных километров. На полигоне проводятся испытания систем ВКО, ПРО, новых комплексов и ракет оперативно-тактического назначения. Дата создания — 13 мая 1946 года. Административно-жилой центр полигона — город Знаменск (ЗАТО). Капустин Яр — ракетный полигон в северо-восточной части Астраханской области России, единый научно-исследовательский комплекс. Его площадь около 650 квадратных километров. На полигоне проводятся испытания систем ВКО, ПРО, новых комплексов и ракет оперативно-тактического назначения. Дата создания — 13 мая 1946 года. Административно-жилой центр полигона — город Знаменск (ЗАТО).

Фото: РИА «Новости»

По информации Telegram-канала, ограничения будут действовать от земли до неограниченной высоты, что типично для испытаний баллистических ракет. Кодом «BO», указанным в сообщении NOTAM, обычно отмечают боевые или испытательные пуски баллистических ракет. И вот уже весь мир гадает, запустит Россия «Орешник», и если да, то куда? Тем более что 9 мая посольство США на Украине заявило об угрозе массированной воздушной атаки в ближайшие дни. Паника из-за закрытия неба над Капустиным Яром обоснована и тем, что в предыдущий раз «Орешник» запускали именно с этого полигона.

Интересно «Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Россия 21 ноября 2024 года применила «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по производству ракетной техники в Днепропетровске. «Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Россия 21 ноября 2024 года применила «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по производству ракетной техники в Днепропетровске.

«Бахнут» или все же испытания? Военный аналитик и полковник в отставке Аслан Нахушев в своем Telegram-канале заявил, что небо перекрывают не для запуска «Орешника», а для испытания перспективного комплекса ПРО. «ПУ „Орешника“ давно находятся совсем в других местах. Их значительно больше двух, а самих ракет уже десятки. Когда будет решение бахнуть, перекрытия воздушного пространства не потребуется», — подчеркнул военный аналитик.

Фото: РИА «Новости»

С коллегой согласен и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор, военный эксперт Андрей Кошкин. «Капустин Яр — это рабочая лошадка, и естественно, что здесь довольно много проходит работы», — отметил эксперт в беседе с 360.ru. Кошкин заявил, что для запуска «Орешника» перекрывать воздушное пространство не требуется.

Естественно, что это наш довольно рядовой комплекс на сегодняшний день. И, конечно, все, что связано с ним, вызывает большой интерес. <…> Для «Орешника» перекрывать ничего не надо. Если будет необходимость, он просто-напросто будет использован. Андрей Кошкин военный эксперт

По поводу испытания перспективного ПРО Кошкин добавил, что это лишь предположение — новые разработки испытывают в условиях повышенной секретности. «Это смешно, если бы мы сейчас, не имея на то никаких оснований, уже хвастались — это не наш социально-культурный код», — добавил профессор.

Фото: РИА «Новости»

Военный эксперт Николай Цыгикало в беседе с 360.ru отметил, что вряд ли Капустин Яр перекрыли ради испытаний ПРО, потому что этот полигон не принимающий, а стартовый. Да и для запуска ракеты перекрытия неба не требуется, добавил эксперт. «Пуск ракеты — это явление точечное с точки зрения старта. И там не нужно какие-то большие области закрывать, небо перекрывать и тому подобное. Там и так районы закрыты. Там, где находится „Орешник“, да и любые позиционные районы, где находятся стартовые установки ракет средней дальности, межконтинентальных, там и так перекрыто небо, чтобы случайно не зацепить при пусках», — высказал мнение Цыгикало. Эксперт предположил, что с Капустина Яра могут произвести испытательный пуск «Орешника», так как полигон оборудован измерительным комплексом для снятия параметров пуска ракеты.