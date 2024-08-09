Опыт афганской войны предложили применить в приграничных районах России

Эксперт Матвийчук напомнил об опыте афганской войны для защиты границ

C учетом сложной обстановки, которая сложилась сейчас в Курской области, на ее территории, а также в других приграничных регионах России следовало бы максимально усилить меры безопасности, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой специалист объяснил, какие решения, по его мнению, были бы эффективны.

«Все наше приграничье должно быть переведено на самый высокий уровень опасности на фоне возможных ударов и атак противника», — подчеркнул Матвийчук.

По его оценке, в областях, граничащих с Украиной, следует установить так называемый «жандармский режим» антитеррористической деятельности.

«Под ним подразумевается, что за любым подозрительным действием человека или техники сразу должна была бы следовать проверка, досмотр», — указал он.

Отдельно Матвийчук обратил внимание на опыт времен афганской войны, когда моджахеды пытались пересекать границу страны. Тогда по ним нанесли мощнейшие удары, а также предприняли меры, чтобы предотвращать подобные вылазки в дальнейшем.

«Были созданы мобильные заставы с мобильными пограничными группами, которые не давали возможности выходить в приграничные районы. Я думаю, что этот опыт необходимо использовать», — пояснил собеседник 360.ru.

Также военный эксперт отметил важность наличия отрядов территориальной самообороны в приграничных районах России.

«Речь об отрядах типа территориальной обороны, народные дружины, если хотите, которые должны защищать себя, свою семью и свою территорию», — заключил он.

Последняя информация Минобороны по Курскому направлению

По последним данным Минобороны, в общей сложности за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» совместно с подошедшими резервами пресекли попытки рейдовых действий формирований ВСУ вглубь территории России, подчеркнули в министерстве.

За последние 24 часа потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

«Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации», — заключили в пресс-службе.