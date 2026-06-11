«Опора для страны». Воробьев вручил награды бойцам отряда БАРС в преддверии Дня России

Бойцов отряда БАРС наградили в Подмосковье. В рамках торжественной церемонии губернатор Андрей Воробьев также вручил первые паспорта юным жителям региона. Мероприятие прошло в Доме правительства. Всего туда приехали 12 героев вместе с близкими и 30 подростков.

В церемонии приняли участие командиры, стрелки, снайперы, операторы БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также медики. Все они отправились в зону СВО добровольно. По указу президента герои получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших». «С добровольческим отрядом БАРС мы встречаемся регулярно. Традиционно ребята приходят со своими близкими, семьями, самыми дорогими людьми. И это всегда очень волнительная, очень особая встреча. Вы — опора для своих родных, для тех, кто служит рядом, и для всей нашей страны», — сказал Воробьев. Награды для 12 героев Один из получателей Ордена мужества стал офицер Росгвардии в отставке Дмитрий из Пущина. После прохождения курсов он заключил контракт и отправился выполнять боевые задачи в качестве старшего оператора БПЛА. Он вернулся домой после получения тяжелой травмы. В Подмосковье он занимается общественной деятельностью.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Медали «За отвагу» получили Сергей из Дмитрова и Роман из Балашихи. Также восемь добровольцев удостоились медалей «За храбрость». Среди них — Гагик, который встал на защиту Донбасса еще в 2014 году. «Когда началась спецоперация, мы с ребятами служили на Горловском направлении. Линия фронта стала больше, активность возросла, но мы были уже подготовленные, поэтому выполняли задачи спокойно. Хочу выразить огромную благодарность всем нашим жителям, низкий вам поклон за неравнодушие», — рассказал он. Никита из Лобни отслужил в зоне СВО год. Он командовал минометным расчетом. Награды также получили начальник расчета БПЛА Даниил из Коломны и стрелок-оператор Сергей из Подольска.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«За храбрость» второй степени получил старшина третьей роты Виктор из Электростали. В зоне СВО он провел полтора года. В ходе эвакуации раненого его атаковал дрон. Боец сумел сбить его, однако получил тяжелую травму. Сейчас он лечится, а после собирается вернуться на передовую. Первую помощь Виктору оказал стрелок-санитар Семен из Одинцова, который тоже получил медаль. Наград также удостоились Денис из Дмитрова, Павел из Подольска и Алексей из Раменского. Первые паспорта — 30 юным жителям региона Губернатор и бойцы отряда БАРС торжественно вручили первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья в преддверии Дня России. Документ получили дети участников СВО, победители и призеры конкурсов и олимпиад, волонтеры, спортсмены и другие выдающиеся подростки.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Всегда очень важно, чтобы в школе, в коллективе, в кругу друзей были те, на кого можно равняться, с кого брать пример. Здесь присутствуют очень неравнодушные девчонки и мальчишки, которые проявили себя в самых разных сферах — в учебе, в добрых делах. Мы это знаем, мы это ценим. Уверен, что всех вас в жизни ждет успех!» — сказал Воробьев. Паспорт получил Ярослав Орлов из Балашихи — призер международного конкурса юных инженеров и победитель турниров по управлению дронами. «Два года назад у нас в школе открылся кружок, там мы учимся управлять дронами, изучаем их строение. Я участвовал в разных турнирах, где мы соревновались в скорости, маневренности. Мой отец — инженер-строитель, я же в будущем планирую поступить на инженера-электронщика», — поделился он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Первый документ также вручили чемпионке России по акробатическому танцу и победителю всемирной танцевальной олимпиады из Клина Софие Сидякиной, активистке «Движения Первых» из Щелкова Эвелине Симоминой, волонтерам Владе Комур из Щелкова и Полине Паниной из Орехово-Зуева. Удачи ребятам пожелали бойцы отряда БАРС. «Гордитесь своей страной, будьте настоящими патриотами! Старайтесь как можно больше делать для нашей любимой России, переживайте за нее всей душой. И удачи вам!» — сказал ребятам боец Сергей.