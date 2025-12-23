Нежный «Одуванчик» против стальных пчел. Как новый русский щит может поставить точку в войне дронов

Главным действующим лицом специальной военной операции на Украине давно стал ударный беспилотник. Именно против этой юркой угрозы обе стороны ведут отчаянный поиск щита, импровизируя и изобретая на ходу. Одним из таких новейших ответов стал «Одуванчик» — российская разработка, наделяющая бронемашины причудливым защитным «костюмом».

По данным испанского издания 20 Minutos, танки с такой защитой не появлялись на передовой, но некоторые эксперты ожидают их испытаний в реальных боях. Тем временем в социальных сетях новинка уже обрела запоминающийся образ и народные прозвища. Пользователи окрестили ее «Защитой-одуванчиком», поскольку конструкция из металлических шипов напоминает стебли и бутоны созревшего цветка. Также в испанском материале журналисты отметили сходство собранного барьера еще и с огородным пугалом. Правда отпугивать оно будет железных птичек. Гибкость и взаимозаменяемость: как работает «Одуванчик» Принцип действия «Одуванчика» опирается на систему сборно-разборных стержней, которые устанавливаются на корпусе танка. Авторы статьи предположили, что эти элементы частично изготовили из гибкого материала для сборки в разветвленную схему.

Фото: РИА «Новости»

По данным издания, количество стержней увеличивается снизу вверх. Предположительно, гибкую часть выполняют из специального стекловолокна разного диаметра. При этом основа, которая соединяет эти стержни, изготавливается из листового металла или ударопрочного пластика. Очевидно, вся «древовидная» структура защиты состоит из нескольких взаимозаменяемых модулей. На нижнем уровне конструкторы разместили меньшее количество стержней, но большей толщины, а на самом верху их стало больше, но они очень тонкие. По оценкам экспертов, от легких FPV-дронов такое решение, по всей видимости, сможет уберечь бронетехнику. От мангалов и черепах к ежикам и одуванчикам «Одуванчик» стал лишь следующим витком в настоящей гонке импровизационной защиты, которую российская армия ведет с 2022 года. Все началось с сетчато-решетчатых ограждений вокруг танковых башен, которые солдаты и эксперты моментально окрестили «Мангалами».

Фото: РИА «Новости»

Эти конструкции должны были минимизировать последствия прямого попадания дрона в уязвимую башню. Позже на фронте появились громоздкие «Танки-черепахи», которые полностью увешивали тяжелыми металлическими кожухами. Такая защита, согласно ряду источников, показала гораздо большую эффективность против атакующих FPV-дронов. Российские механики и инженеры не остановились на этом и продолжили поиски более практичного решения. Следующим шагом стали массивные металлические шипы, которые приваривали прямо к бронелистам машины. Военные дали таким танкам прозвище «Ежики», а их задачей стал прием и рассеивание основного удара беспилотника. Меч и щит По мнению испанских журналистов, именно на смену «Ежикам» приходит более эффектная альтернатива в виде сборного «Одуванчика». Этот путь от простых решеток до сложной стержневой системы ярко иллюстрирует бесконечный поединок меча и щита. В этой дуэли «Одуванчик» представляет собой последний на данный момент ответ брони на легкую летающую угрозу.