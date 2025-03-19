Ожидания от вчерашней беседы президентов России и США были самые разные. Кто-то думал, что договорятся о 30-дневном перемирии. Кто-то (в основном в Европе и на Украине) полагал, точнее надеялся, что Владимир Путин откажет Дональду Трампу и еще больше усугубит кризис в отношениях.

Кто-то считал диалог лидеров двух сверхдержав формальностью, неспособной изменить мировой расклад и хоть как-то нивелировать глубокий раскол между Западом и Востоком. Ну, а кто-то, напротив, назвал телефонный разговор между Кремлем и Белым домом «новой Ялтой», которая окончательно положит конец послевоенному мироустройству, превращенному коллективным Западом в пресловутой порядок, основанный на правилах, и ознаменует собой начало новой эры реальной многополярности. Парадоксальным образом правы и одновременно неправы оказались все. Никакой передышки в 30 дней Украина не получит. По крайней мере, пока все ее союзники без исключения не возьмут на себя обязательство отказаться от дальнейших поставок вооружения, а сам киевский режим не прекратит насильственную мобилизацию и строительство оборонительных сооружений на ЛБС. Вместо этого Россия добровольно отказалась от ударов по объектам украинской энергетики сроком на все те же 30 дней. При этом, если Киев поступит аналогично, мы окажемся в выигрыше, обезопасив наши НПЗ и АЭС, регулярно подвергающиеся атакам со стороны ВСУ. Планов тотального разрушения украинской энергетической системы и так не было.

Фото: Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России / РИА «Новости»

Если же Зеленский вновь нарушит уже вроде как данное обещание не атаковать территорию России с помощью БПЛА, недоговороспособность киевского режима, о которой упоминается в пресс-релизе Кремля по итогам переговоров, станет окончательно всем ясна. Путин не ответил Трампу отказом: напротив, поддержал его стремления скорее добиться мирного урегулирования кризиса, а заодно сумел убедить хозяина Белого дома, что сделать это возможно, только искоренив первопричины конфликта. Это расширение НАТО на Восток, нацистский режим в Киеве, оголтелая русофобия на Украине и в Европе, а также преследование киевскими безбожниками канонического православия. Американская сторона в целом согласилась с такой постановкой вопроса и предложила подробнее обсудить детали будущего мирного соглашения на уровне экспертных групп, которые начнут работу в Саудовской Аравии в ближайшее воскресенье.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Таким образом можно сказать, что все идет по плану, по нашему плану, при котором Москва не позволит ставить «телегу» (перемирие) впереди «лошади» (условия всеобъемлющего урегулирования), как бы этого ни хотели в Киеве, Лондоне и Брюсселе. Диалог Путина и Трампа не только не был формальным — 2,5 часа лидеры по телефону не разговаривали еще ни разу, — но и на самом деле знаменовал переход, точнее возвращение на совершенно иной уровень взаимоотношений.

Де-факто Америка впервые с развала СССР признала Россию равной себе. Не «региональной державой с разорванной в клочья экономикой», не «страной-бензоколонкой», а равным партнером по переговорам и по решению мировых проблем. Партнером, без содействия которого Штатам не обойтись. Это отражено в том числе в договоренности совместно способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Наконец, никакой «новой Ялты» не случилось, мир на сферы влияния никто не делил. Вместо этого было, как принято говорить в таких случаях, достигнуто взаимопонимание, что дружить или хотя бы сотрудничать — гораздо лучше, чем ссориться и воевать. Банальная, в общем-то, мысль, но много лет до руководящих голов в Вашингтоне она почему-то не доходила. А до таких же голов, но поменьше, в Европе и Великобритании, увы, не дошла до сих пор.