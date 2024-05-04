Интервью советника Орбана Карлсону: основные темы, главные тезисы | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 15:43 «Прискорбный конфликт» и выгоды США. О чем рассказал советник Орбана в интервью Карлсону Балаж Орбан: возможная война РФ и НАТО будет худшим сценарием развития событий tuckercarlson.com

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Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Они обсудили украинский конфликт и позицию сторон по этому вопросу, сценарии развития ситуации и обстановку в Венгрии. Главные тезисы беседы собрал 360.ru.

США не хотят завершения украинского конфликта

Украинский конфликт имеет для США некоторые «политические выгоды», считает Балаж Орбан.

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«Для [некоторых стран Запада] в этом есть некоторые тактические выгоды, особенно для Соединенных Штатов. <…> Например, попытки ослабить Россию — всегда приоритет для США. Попытки положить конец сотрудничеству Германии и России в области энергетики», — рассудил он.

В то же время Европа как сильный экономический центр разрушается, ее энергетическая независимость падает, да и распад американского миропорядка ускоряется, подчеркнул политсоветник.

Худший сценарий — война НАТО и России

Венгрия не хочет конфронтации между Россией и Европой и считает, что «обострение напряженности» нужно остановить как можно скорее.

Этот прискорбный, ужасный вооруженный конфликт между Украиной и Россией в последние два года показал себя чрезвычайно опасным. У нас замкнутый круг обострения напряженности, которая может в итоге привести к горячей войне между НАТО и Россией, а это худшее, что может быть. И никто, никто этого не желает, но ни у кого не хватает сил это остановить. <…> Чем раньше мы это остановим, тем лучше в итоге для всех. Балаж Орбан политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Когда выяснилось, что многие западные политики рассуждают иначе, Венгрии пришлось «приложить много усилий», чтобы понять их точку зрения и мотивы.

Центральную Европу пытаются использовать против РФ

Правящая элита США намерена использовать Центральную Европу как «острие» копья против России, предположил Орбан.

«Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы могли бы стать острием копья против русских. Знаете, как последний рубеж», — пояснил он.

Венгрия не желает быть таким «рубежом» и хочет мирного сосуществования с Россией, в том числе сотрудничества в областях экономики и энергетики, добавил собеседник Карлсона.

Избрание Трампа изменит и европейскую политику

Если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, связь между либеральными элитами Европы и руководством Соединенных Штатов разрушится, и Европа вновь сможет заботиться о собственных интересах, предположил Балаж Орбан.

«Если Трамп вернется, то принцип „Америка прежде всего“ изменит мышление США и разрушит связь между европейскими либеральными элитами и американским руководством», — уверен он.

РИА «Новости»

Обсуждение помощи Украине — вопрос стратегии

Продолжающиеся споры по поводу бюджета на помощь Украине идут не только в США, но и в Брюсселе, отметил Орбан.

«Но дело не в бюджете, не в деньгах. Дело в стратегии. Потому что в [конфликте] у вас должна сначала появиться стратегия, а потом уже надо искать способ финансирования. То, сколько вам надо заплатить, зависит от стратегии. А если у вас нет стратегии, почему вы говорите о цифрах?» — задался вопросом он.

Позиция Венгрии по СВО

Венгерская сторона «с первого дня» выступает за скорейшее прекращение украинского конфликта. Рост напряженности противоречит европейским интересам.

По мнению Орбана, следует «сохранять каналы связи»: обсудить сперва кратковременное прекращение огня, затем — более длительное, а потом начать трудные переговоры, причем с участием не только России и Украины, но европейцев и американцев. Это поможет создать «зонтик безопасности», обеспечивающий стабильность в регионе, убежден Балаж Орбан.

Честно говоря, по всем нашим расчетам, нет никакого логического смысла в продолжении [конфликта]. Но Венгрия — страна с 10-миллионным населением, не сверхдержава, так что не мы решаем. Возможно, есть что-то, чего мы не понимаем. Балаж Орбан политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Почему Венгрия «все еще жива»

В беседе с Орбаном Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, ненавидят Венгрию как «слишком белую и слишком христианскую» страну. Они считают, что это нужно менять путем массовой миграции, но Венгрия единственной из стран Европы этому воспротивилась.

РИА «Новости»

Балаж Орбан отметил, что именно по этой причине страна «все еще жива», в то время как города ряда европейских стран перенаселены, страдают от терроризма и «новых форм антисемитизма».

«Социальная сплоченность не вырабатывается сама собой — над ней необходимо работать, и ее очень просто разрушить. А миграционные решения определенно разрушают социальную сплоченность во многих западных обществах», — указал Орбан.

Карлсон назвал венгерского премьера «героем», удержавшим страну от разрушения.