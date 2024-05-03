Мир 03 мая 2024, 07:47 США уличили в получении выгоды в конфликте между Россией и Украиной Советник Орбана: США ищут выгоду в конфликте России и Украины Ministry of Defense of Ukraine

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Соединенные Штаты ищут выгоду в конфликте России и Украины, поэтому делают все, чтобы он не прекращался. Такое мнение выразил политический советник премьера Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам политика, конфликт противоречит интересам Венгрии. Поэтому Орбан считает, что его нужно немедленно прекратить. США же хотят извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

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Он пояснил, что конфликт имеет тактические преимущества для Штатов. Власти США пытаются ослабить Россию.

«Вы пытаетесь остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество, что всегда является частью приоритета. Вы ищете экспортные рынки для СПГ, что также является приоритетом для США», — подчеркнул политик.

Он добавил, что все это является тактически незначительными преимуществами. Но стратегически они разрушают Европу как экономическую державу.

Бывший помощник генсека ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург призвал сторонников Украины немедленно прекратить разжигание конфликта поставками оружия. Он призвал организовать переговоры с российской стороной.