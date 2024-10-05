Россию не устроит план Запада по разрешению конфликта на Украине, согласно которому она вступит в НАТО, а новые российские территории, в том числе и Крым, останутся в непризнанном статусе. СВО придется продолжать, пока Запад не поймет позицию России, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» для Telegram-канала 360.ru.

Далее — его прямая речь.

«План победы Украины»

Financial Times опубликовало статью, в которой сообщает, что Запад не особо проникся «планом победы Украины» и все сильнее давит на нее, чтобы окончить конфликт в нынешних территориальных реалиях, пока не стало совсем нехорошо.

На территориальные потери решили не обращать внимания, а сосредоточиться собираются на тех самых пресловутых «гарантиях безопасности» для Украины. При этом суверенитет России над новыми территориями признавать никто не собирается, и они так и останутся в статусе «аннексированных» или «временно оккупированных».

Взамен Украину предлагают принять в НАТО. То есть вот ровно то, о чем недавно говорил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Давайте подытожим схемку? Украина вступает в НАТО, при этом альянс плюет на свой же собственный Устав, который запрещает принимать страны с территориальными проблемами. Новые российские территории остаются в непризнанном статусе, и это касается, в том числе, и Крыма. Украина получает защиту НАТО, то есть никакой демилитаризации и денацификации Россия не проводит. Более того — Украина накачивается оружием и антироссийской идеологией в разы активнее, она восстанавливает свою армию ровно для того, чтобы решить судьбу территорий, которые Запад продолжает считать украинскими. При этом НАТО вообще ничем не рискует, потому что пятая статья — о коллективной обороне, а Украина обороняться не будет. Она будет нападать.

Кому выгодно?

Схема выигрышная исключительно для Запада. По сути дела, даже прием Украины в НАТО не грозит западным странам никаким военным противостоянием с Россией, потому что Украина начнет новую войну от своего лица. Россия будет все это время оставаться под санкциями с некими «оккупированными территориями», в состоянии «ни войны, ни мира» — правда, что-то напоминает? А в итоге Россия снова будет вынуждена воевать, но уже с более сильным и мотивированным врагом. И тогда под мобилизацию на Украине смогут сгрести уже кого угодно, вплоть до подростков. Мозги промыть как следует — не проблема, особенно если держать население на голодном пайке.

И кажется очевидным, какой ответ даст на этот план Россия. Особенно учитывая весь опыт ранних переговоров и договоренностей. На Западе еще до сих пор не поняли, что именно нужно России, а значит, нужно продолжить разъяснительную работу, пока не поймут.