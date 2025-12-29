29 декабря 2025 01:19 Новогодние праздники 2026: что замыслила отчаявшаяся Украина? Аналитик Босых призвал россиян быть бдительнее из-за возможных провокаций Киева 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Новогодние праздники могут быть омрачены не только салютами. Военные обозреватели и аналитики предупредили: Киев, отчаянно нуждающийся в демонстрации успехов перед Западом, готовится к новым масштабным провокациям. В фокусе — инфраструктура, гражданские объекты и попытки посеять панику в российском обществе. Необходима максимальная бдительность.

Что известно о подготовке к атаке Похоже, противник может планировать масштабный удар по России — вероятно, на новогодние праздники. Военкор Юрий Котенок заметил, что Украина взяла условную «паузу» в атаках на российские регионы. «Разумеется, никакого отношения к „жестам доброй воли“ или желанию сыграть в деэскалацию подобные „паузы“ не имеют, а носят исключительно технический характер. После них, как правило, следует масштабный налет, нередко сопряженный с попытками украинских нацистов дотянуться до Москвы», — написал в своем Telegram-канал Юрий Котенок. Поэтому России необходимо быть настороже. Особенно с точки зрения охраны наших НПЗ и других объектов критической инфраструктуры. Кроме того, Крымский мост все еще остается желанной целью для врага.

Украинский инсайдер «Резидент», ссылаясь на источники, заявил, что Владимир Зеленский поддержал новый план инфраструктурной войны с Россией, который подготовили в СБУ месяц назад. «На Банковой принято решение уничтожать критическую инфраструктуру в портах России, а также любые энергетические объекты, — написал „Резидент“.

Напряжение будет только нарастать Новый 1945-й год немцы встречали с разными чувствами, но мало кто всерьез думал, что капитуляция Третьего рейха станет реальностью уже в начале мая. Да, безусловно, были в Германии трезвые головы, видевшие ее проигрыш в войне еще в 1941-м, однако в большинстве своем люди верили пропаганде. То же самое сегодня происходит на Украине, где мысль о ее поражении не только крамольна, но и наказуема, отметил в разговоре с 360.ru политический аналитик, обозреватель Владимир Головашин. «Именно поэтому до полной и безоговорочной капитуляции Киева нам не следует ожидать какого-то снижения градуса конфликта. Напряжение будет только нарастать, а террористические атаки со стороны Украины — усиливаться. Военного смысла в них столько же, сколько в боях за Рейхстаг, то есть никакого: это лишь ярость и отчаяние обреченных. Но менее опасными они от этого не станут. И нам нужно быть готовыми», — подчеркнул Головашин. Расслабляться непозволительно, добавил эксперт. Даже в агонии змея может нанести смертельный укус, и это надо постоянно иметь в виду. У Киева только один смысл существования — наносить удары по России и ее гражданам. Именно этой стратегии руководство Украины будет придерживаться до последнего вздоха.

Да, ее крах неизбежен, вопрос только в сроках и форме неизбежной капитуляции. Но крови враг нам еще попортит. Владимир Головашин

На фоне переговоров Всегда, перед каждым диалогом с Западом о конфликте, со стороны Киева следует попытка сделать хоть что-то, выдав это за грандиозный успех. А сейчас идет переговорный процесс, где США откровенно давят на Зеленского, требуя уступок. Конечно, Вашингтон действует в своих интересах — чем дольше продолжается наступление российской армии, тем больше мы получим, тем сильнее будут позиции Москвы. А сильной она никому в мире не нужна, это давно нужно принять как истину, заявил 360.ru аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых.

— Чего стоит ждать в ближайшее время, особенно в период новогодних праздников? — Новогодние праздники будут непростыми для нашей армии и спецслужб. Кроме ожидаемых ударов ракетами и БПЛА, возможны и теракты, и попытка очередного захода на российскую территорию украинских ДРГ. Не будем забывать и о внутренних врагах, которых Украина уже использовала. Речь о радикальных исламистах, контакты которых с нашим противником стоили более сотни жизней мирных людей в результате террористической атаки в «Крокусе». Активизация какой-то небольшой ячейки вполне реальна — по примеру Европы, где мигранты выступают против празднования. Возможна попытка провести что-то вроде операции «Паутина», когда этим летом были атакованы наши аэродромы. — Что движет киевским режимом в такой отчаянной ситуации? — Сейчас Зеленскому нужно что угодно, что можно было бы принести американцам и сказать: «Вот, смотрите! Россия уязвима, мы далеки от поражения». Он готов на что угодно, без каких-либо границ разумного. В том числе на применение упоминаемой ранее «грязной бомбы».

— Что можно противопоставить такой угрозе? — Это испытание нужно переживать вместе. Нужно быть более бдительными, следить за своими близкими, сообщать в правоохранительные органы о подозрительной активности. Законы чести, некое «рыцарство» остались в далеком прошлом, увы. Современная война ведется вот так, грязно, подло. С нами воюют у нас дома, атакуя гражданские объекты, вовлекая детей в деструктивные движения, распространяя фейки и провокации. Значит, обществу нужно реагировать, эволюционировать, сплотиться перед угрозой и стать сильнее. Бой идет не только на фронте, но и в умах граждан. Чем раньше мы это поймем и станем помогать друг другу, объединимся — тем лучше.

Перед нами — проверка на зрелость всего общества. Враг сделал ставку на нашу беспечность и усталость, рассчитывая ударить в момент, когда страна расслабляется. Однако истинная сила проявляется не только в победах на фронте, но и в способности сохранять внутреннюю устойчивость, бдительность и взаимную поддержку в тылу. Нынешние угрозы лишь подчеркивают: каждый гражданин сегодня — частью системы национальной безопасности. Осознанность, ответственность и готовность действовать сообща — наш гражданский долг и оружие, которое невозможно сломать. Финальный аккорд СВО будет определен не только на линии соприкосновения, но и в повседневной стойкости миллионов людей, которые отказываются жить в страхе и продолжают отстаивать нормальность жизни вопреки всему.