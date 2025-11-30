Вторую ночь подряд украинская пресса захлебывается паникой. Неопознанные объекты бьют по тылам за 200 километров от фронта и каждый ложится точно в цель. Гробовое молчание киевского руководства внезапно нарушил ГУР — неужели, подтвердились худшие опасения Зеленского?

Почему ГУР накрыла паника Заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий, обычно скупой на комплименты российскому оружию, был вынужден констатировать неприятный для Киева факт. По данным украинской разведки, в ходе последних ударов ВКС России применили принципиально новый тип авиационного вооружения. «Мы фиксируем применение бомб с дальностью полета 193 километра», — заявил Скибицкий в беседе с Reuters. Теперь России не нужно отправлять самолеты за линию боевого соприкосновения. Бомбы запускают издалека, а затем они прорывают украинскую оборону. Скибицкий уверяет, что российская сторона уже запустила серийное производство новой планирующей авиабомбы, способной преодолевать расстояние до 200 километров от точки сброса с истребителя. По его словам, до конца года планируется изготовить около 500 единиц таких снарядов. Украина также полагает, что Россия работает над модификациями, которые позволят таким бомбам летать на расстояние до 400 километров. Это даст Москве возможность наносить удары по еще большему количеству военных объектов без использования дорогостоящих ракет.

Как новый снаряд приблизит финал СВО Появление у России массового боеприпаса с дальностью под 200 километров — тектонический сдвиг в стратегии СВО. Раньше, чтобы достать склады в глубине обороны противника, приходилось тратить дорогостоящие «Искандеры» или рисковать самолетами, подставляя их под удар дальнобойных ЗРК Patriot или IRIS-T. Украинская логистика чувствовала себя относительно вольготно на удалении 100 километров от линии боевого соприкосновения. Теперь эта эпоха ушла. Дальность в 200 километров означает, что российский бомбардировщик Су-34 может сбросить «подарок», находясь глубоко над своей территорией, под прикрытием собственных С-400 и истребителей. Снаряд сам найдет цель в Полтаве или Днепропетровске. Это ломает всю систему ПВО Украины. Им придется либо оттягивать дефицитные комплексы в тыл, оголяя фронт для штурмовой авиации, либо смотреть, как методично уничтожаются их ремонтные базы, штабы и эшелоны с техникой.

В чем феномен необычных снарядов Кошмаром для ВСУ стали несколько лет назад первые Универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Идея проста и гениальна, как автомат Калашникова: берется старая советская фугасная авиабомба (ФАБ-250, ФАБ-500, а теперь и чудовищная ФАБ-3000 ), которых на складах миллионы, и к ней прикручиваются раскладные крылья и блок управления со спутниковой навигацией. «Тупой» снаряд превращается в высокоточное оружие. Бомба планирует на десятки километров, поражая цель с отклонением в пару метров. Это дешево, сердито и невероятно эффективно. Но у классического УМПК есть физический предел: бомба планирует только за счет высоты и скорости сброса. Дальше 70 километров она не улетит, как ни старайся. Именно поэтому наши конструкторы пошли дальше — предположительно, за «невероятную бомбу» ГУР принимает один из трех видов нового вооружения российских войск.

В какие цели метит УМПБ-5Р Настоящим прорывом стал Универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ), в частности его модернизированная версия, которую эксперты называют УМПБ-5Р (развитие линейки Д-30СН). Слово «межвидовой» здесь ключевое. Эту «умную сигару» можно запускать не только с самолета, но и с земли — из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», отмечает «Военный осведомитель». Модернизированный вариант УМПБ-5Р оснащен компактным, но мощным воздушно-реактивным двигателем. Это уже полноценный полет. Двигатель включается после отделения от носителя и тащит боеприпас на дистанцию до 130–150 километров. Учитывая малый диаметр и композитные материалы корпуса, сбить такую цель крайне сложно — радары ПВО ее просто не видят.

От какого снаряда нет спасения ВСУ Но в ГУР говорили о 200 километрах. Значит, Украина испугалась другого снаряда? Предположительно, речь может идти о новейшем монстре под индексом УМПК-ПД. Концепция та же: берем мощную ФАБ, но вешаем на нее не просто крылья, а модуль с интегрированным пульсирующим или турбореактивным двигателем. Фактически, получаем крылатую ракету по цене недорогого снаряда. Обычная крылатая ракета стоит миллионы, ее производство сложно и долго. УМПК-ПД собирается конвейерным методом из доступных компонентов. Дальность полета около 150–200 километров позволяет авиации работать, вообще не входя в зону действия даже перспективных западных ЗРК. Пилот Су-34 может «высыпать» четыре таких изделия и спокойно уйти на базу пить чай.

Секретное изделие 9-А-7759. Характеристики Украина считает, что российские войска применили и еще более совершенное оружие. «Изделие 9-А-7759». Под этой кодификацией проходят сразу два варианта ракетно-бомбового комплекса, «Гром-1» и «Гром-2». Модульное оружие способно оснащаться различными боевыми частями, в зависимости от типа выполняемых задач. «Гром-1» — своего рода гибрид ракеты и бомбы. У него есть собственный реактивный двигатель. После сброса он не просто падает, планируя, а включает двигатель, набирает скорость и летит к цели по сложной траектории. Именно за счет двигателя достигалась ранее заявленная дальность. Боевая часть здесь мощная, около 340 килограммов. От такого удара не спасет и укрепленный бункер, даже если возвели его глубоко под Банковой. В ГУР считают, что именно такие снаряды нанесли серию ударов по глубоким тылам украинских войск в конце ноября. По сути, это дешевая крылатая ракета с дальностью действия до 200 километров. Сбрасывается она с высоты в 12 километров на скорости в 1600 километров в час, поймать «Гром» просто невозможно.

Какого успеха добилась Россия Новые ФАБы с унифицированным модулем планирования и коррекции Россия впервые стала использовать в 2023 году, рассказал 360.ru военный аналитик, начальник отдела внутренней политики ИТОС администрации Каховского муниципального округа Юрий Малышенко. Специалист объяснил, что УМПК превращает свободнопадающие авиабомбы в управляемые планирующие снаряды. «Это позволяет российской авиации наносить удары на расстояние до 100 километров, а с твердотопливным разгонным блоком до 200 километров, даже не входя в зону действия ПВО», — объяснил Малышенко. Аналитик указал на то, что новая аэродинамика с удлиненными крыльями обеспечивает устойчивое планирование после сброса. УМПК, добавил он, применили на ФАБ 500, 1500 и 3000, что позволяет бомбе планировать к цели, увеличивать дальность поражения. Это также увеличивает шанс попадания по цели за счет коррекции траектории и включает системы наведения и управления полетом.

Я провел анализ развития российских планирующих управляемых авиабомб и пришел к выводу, что за последние три года конструкция прошла качественный скачок. От экспериментального уровня к полноценному серийному высокотехнологическому изделию. Юрий Малышенко

В чем опасность для Украины Военный аналитик Антон Лиманов в беседе с 360.ru добавил, что новые планирующие бомбы фактически лишили Украину ближнего тыла. Теперь такие снаряды могут поразить цель на очень большом расстоянии. «Это расширяет цели нашей авиации. Самолеты Су-34, наша рабочая лошадка военно-воздушного флота, теперь труднее сбить украинцам. России же легче поражать их цели. В ВСУ уверяют, что от таких снарядов „впечатление такое, как будто бы на них рухнул самолет“», — отметил Антон Лиманов. Аналитик призвал не забывать и о политических аспектах заявлений со стороны ГУР. Лиманов полагает, что украинцы отвлекают внимание от дела Миндича, которое стоило места и экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

«Украинцы опять пугают Америку, Европу нашим чудо-оружием. Мол, у России вот такое „огромное чудо-оружие“. Что-то надо делать, снова нас профинансировать, например», — пояснил предполагаемую тактику Киева специалист. Антон Лиманов напомнил, что такое уже было не раз. По его мнению, России нужно реагировать на заявления украинской стороны с умом. «Все делается для того, чтобы отвлечь мир от текущих боевых действий. России действовать нужно не только чудо-оружием, нужно действовать умом, как военной силой, так и мягкой силой. Нужно включать Россию разную, говорить о том, что мы к миру тоже готовы, но готовы и к бою», — объяснил свою позицию аналитик. При этом Лиманов отметил, что у данной новости есть и чисто военный аспект — безусловный прогресс российского военно-промышленного комплекса.

Но есть и чисто политический, чисто моральный аспект. Опять Украина запугивает Европу и Америку нашим чудо-оружием. Антон Лиманов