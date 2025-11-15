Тихий кошмар «Изделия-112»: Киев дрожит, в панике НАТО. Россия внезапно раскрыла смертельное оружие
Sohu: Россия намеренно показала устройство Су-57
Россия сорвала маску со своего воздушного хищника — и в НАТО дернулись так, будто услышали собственный приговор. Су-57 впервые показал «Изделие 112»: это заставило европейские штабы биться в истерике, а украинское руководство — переключить голоса в панический режим. Демонстрация стала очевидным сигналом всему Западу: но чем же так напугало Украину новое оружие?
Хитрый ход Кремля
Истребитель Су-57 Россия приняла на вооружение в 2020 году и с того времени тщательно охраняла информацию о его внутреннем устройстве. Именно поэтому короткий ролик перед авиашоу в Дубае стал очевидно намеренной демонстрацией, на что обратило издание Sohu.
На видео Минобороны России показало Су-57 в модификации Т-50-9. В полете пилот открыл внутренние отсеки. Зрители сразу обратили внимание на вооружение: на подвесах комфортно расположилось то самое «изделие 112».
Речь идет о ракетах нового поколения. Снаряды снабжены складными стабилизаторами, что позволяет размещать их внутри фюзеляжа. Пусковой механизм работает молниеносно: на цель ракета выходит всего за доли секунды после того, как пилот нажмет кнопку.
В Sohu отметили, что впервые Су-57 поднялся в небо еще в 2010 году. С того момента истребитель ни разу не показывал своих внутренних отсеков — случайность практически исключена.
В чем опасность «изделия 112»
Так называемое «изделие 112», представляет собой глубокую модернизацию чуть более старой ракеты, которая давно стоит на вооружении в России. Снаряд способен поражать цели на расстоянии в 250-300 километров.
Эту ракету разрабатывали специально для уничтожения радиолокационных станций.
В навигаторном блоке стоит широкодиапазонная пассивная головка самонаведения, способная ловить излучение в определенных частотах, перекрывающих почти все диапазоны работы западных комплексов ПВО — от Patriot до Iris-T.
Удар можно нанести, не приближаясь к зоне поражения противника: принцип «выстрелил и забыл» реализован в чистом виде. Выходит, что теперь все поставляемые Западом Украине системы ПВО оказались беззащитны.
Почему это неприятная новость для НАТО
Журнал Military Watch Magazine отметил, что Запад на этом фоне оказался в непростой ситуации. F-16 против Су-57 уже не поднимешь, у F-22 нет аналогичного вооружения, а модернизация F-35 под противорадиолокационную AGM-88G затянулась.
При этом Су-57 уже сейчас проводит самые интенсивные боевые испытания среди самолетов своего поколения, включая операции по подавлению ПВО на украинском направлении.
Авторы публикации в Sohu уверяют, что Россия специально раскрыла данные по новым способностям Су-57 перед авиасалоном.
Инсайдеры сообщали, что сразу несколько стран сделали большой заказ российской боевой авиации: «утечка» — прямой сигнал того, что российская сторона готова соревноваться с Западом на самом высоком технологическом уровне.