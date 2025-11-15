Тихий кошмар «Изделия-112»: Киев дрожит, в панике НАТО. Россия внезапно раскрыла смертельное оружие

Россия сорвала маску со своего воздушного хищника — и в НАТО дернулись так, будто услышали собственный приговор. Су-57 впервые показал «Изделие 112»: это заставило европейские штабы биться в истерике, а украинское руководство — переключить голоса в панический режим. Демонстрация стала очевидным сигналом всему Западу: но чем же так напугало Украину новое оружие?

Хитрый ход Кремля

Истребитель Су-57 Россия приняла на вооружение в 2020 году и с того времени тщательно охраняла информацию о его внутреннем устройстве. Именно поэтому короткий ролик перед авиашоу в Дубае стал очевидно намеренной демонстрацией, на что обратило издание Sohu.

На видео Минобороны России показало Су-57 в модификации Т-50-9. В полете пилот открыл внутренние отсеки. Зрители сразу обратили внимание на вооружение: на подвесах комфортно расположилось то самое «изделие 112».

Речь идет о ракетах нового поколения. Снаряды снабжены складными стабилизаторами, что позволяет размещать их внутри фюзеляжа. Пусковой механизм работает молниеносно: на цель ракета выходит всего за доли секунды после того, как пилот нажмет кнопку.

В Sohu отметили, что впервые Су-57 поднялся в небо еще в 2010 году. С того момента истребитель ни разу не показывал своих внутренних отсеков — случайность практически исключена.