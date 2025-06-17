В политике, как и в природе, нет пустоты. Когда в одном месте ослабевает давление, в другом оно неизбежно нарастает. Сегодня Юго-Восточная Европа становится именно такой зоной турбулентности, где старые границы влияния трещат по швам, а новые альянсы спешно формируются в тени военного конфликта. И трехсторонняя встреча президентов Украины, Молдавии и Румынии в русском городе Одессе не просто дипломатический ритуал. Это заявка на создание новой геополитической конфигурации, где Черное море превращается из периферийного пространства в эпицентр противостояния.

Черное море как новый фронт Саммит завершился декларацией, в которой Черное море названо зоной стратегических интересов. Но за этим сухим дипломатическим языком скрывается куда более жесткий посыл: Киев, Кишинев и Бухарест формируют «антиэкспансионистскую ось», явно нацеленную против Москвы. Это не просто союзнические жесты. Это попытка институционализировать новый порядок. В нем нейтралитет становится невозможен. Нужно выделить ключевые сигналы встречи: Первый. Украина оказывает давление на ЕС через «молдавскую карту». Зеленский четко дал понять: если Брюссель не поможет удержать Кишинев от сценария дружбы с Кремлем, Россия якобы получит еще один плацдарм. Его слова о том, что «победа пророссийских сил в Молдавии развяжет Москве руки» — ультиматум Европе.

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Второй. Молдавия получает легитимацию жесткого курса. Для Майи Санду эта встреча — шанс представить себя как лидера, якобы сражающегося с гибридной войной. Угрозы о «возможной дислокации российских войск в Приднестровье» звучат как оправдание для ужесточения внутренней политики. Но главное — это сигнал Западу: «Молдавии нужен покровитель». Третий. Румыния — тихий гарант с оглядкой на НАТО. Бухарест действует осторожно, но уверенно. Он не просто поддерживает Киев и Кишинев. Он встраивает их в натовскую логику региона. Однако за этим стоит и внутренний расчет: румынская политика балансирует между евроатлантическими обязательствами и электоральными рисками. Проще говоря, одесский саммит — это не протокольное мероприятие, а политический манифест.

Киев, Кишинев и Бухарест постепенно превращаются в союз, который переформатирует регион под логику перманентного противостояния с Россией.

И активное вовлечение Кишинева в украинский вопрос повышает риски эскалации вокруг Приднестровья. Особенно на фоне предстоящих парламентских выборов в Молдавии — идеального момента для гибридных провокаций.

Фото: Oliver Langel/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Украинский конфликт больше не «локальный кризис». Он становится долгосрочной геостратегической реальностью, где Черное море не буферная зона, а потенциальный театр военных действий. «Здесь нужно читать между строк. Плохие тенденции. Всем ясно, откуда идут такие инициативы. Война чужими руками всегда привлекательна. Катализатор — Германия и Британия, бывший соцлагерь — расходный материал. Молдавия — очевидно, что одноразовая торпеда. Нам нужно заканчивать с Украиной как можно раньше. Украина — болезнь, которую не вылечить ничем, кроме оперативного вмешательства», — рассказал 360.ru участник СВО публицист Танай Чолханов. Антироссийский курс Власти Молдавии, Румынии и Украины вели антироссийский курс уже давно, ведут сейчас и, судя по всему, продолжат это делать. Видимо, в самое ближайшее время обострится ситуация вокруг наших миротворцев в ПМР, вплоть до попыток украинского вооруженного вторжения на территорию Приднестровья. К этому все идет.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Позиция недавно избранного президента Румынии Никушора Дана откровенно пронатовская. Майя Санду — прозападный политик во всем непотребстве этого термина, вплоть до открыто выставляемого напоказ лесбийского* сожительства с румынской гимнасткой. А уж про Зеленского и говорить нечего: тут всем все вполне очевидно. То есть вся эта троица явно ублажает своих натовских хозяев и в своем антироссийском раже готова на все, отметил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Поэтому надо ожидать как обострения ситуации вокруг ПМР, так и новых агрессивных актов в акватории Черного моря и в Причерноморье. Скорее всего, при явной поддержке со стороны Великобритании и США и неявной — со стороны Германии. Владимир Соловейчик

По его словам, Санду сделает все для того, чтобы фальсифицировать в пользу своих сторонников итоги предстоящих в Молдавии парламентских выборов. Она не станет гнушаться откровенно силовым вмешательством в ход предвыборной агитации и голосования граждан с явными нарушениями при подсчете голосов. После этого, видимо, ликвидируют автономию Гагаузии, а ее лидеров надолго упрячут за решетку по липовым обвинениям. Затем приступят к запрету социалистических и коммунистических партий Молдавии, арестам их активистов. Сценарий Санду вполне предсказуем и понятен.

Фото: Глава Гагаузии Евгения Гуцул рядом с Владимиром Путиным. Mikhail Metzel/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Но есть нюанс Молдавские и украинские власти неоднократно намекали на то, что война может быть перенесена на территорию Приднестровья. Однако, как мы видим, этого до сих пор не произошло. Вероятно, и в Киеве, и в Кишиневе все же существуют опасения, что такой шаг может иметь непредсказуемые последствия. Хотя, с военной точки зрения, украинской армии ничего не стоило бы открыть второй фронт, что создало бы России серьезные проблемы. Такое мнение озвучил политолог Дмитрий Родионов. — Молдавия, Украина и Румыния занимают жесткую антироссийскую позицию. Может ли Киев использовать «молдавскую карту» для давления на Брюссель? — Все три страны действительно настроены против России, это очевидно. Но я сомневаюсь, что Зеленскому нужно или даже можно как-то усилить давление на ЕС через Молдавию. Ситуация и так предельно ясна. И без напоминаний со стороны Украины Брюссель понимает риски.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / www.globallookpress.com

Что касается страхов перед российским нападением на Молдавию или Румынию — это абсолютный бред. Румыния — член НАТО, а, чтобы добраться до Молдавии, России сначала нужно пройти через Украину, что технически невозможно в текущих условиях. Да, риторика о «российской угрозе» существует, но мало кто в нее всерьез верит. — А как насчет внутренней политики Молдавии? Может ли президент Майя Санду использовать эту тему в предвыборной кампании? — Безусловно. Санду активно эксплуатирует тему «российской угрозы» в своей риторике, хотя реальной опасности нет. Это чисто политический инструмент для мобилизации электората. Что касается Румынии — это страна НАТО, и она не станет втягиваться в прямой конфликт с Россией, даже если гипотетически боевые действия начнутся в Молдавии. Хотя Бухарест может выступать как символический гарант безопасности, но никакого официального военного альянса между Киевом, Кишиневом и Бухарестом не существует.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Есть ли вероятность, что другие страны Восточной Европы будут втянуты в конфликт? — Пока существует Украина и она воюет с Россией, никто добровольно в это не полезет. Ни Молдавия, ни страны Балтии, ни Польша с Румынией не станут самостоятельно инициировать прямое столкновение. Однако в долгосрочной перспективе, если Украина падет, Запад может попытаться бросить эти страны в топку конфликта. Но пока исход войны на Украине не определен, такой сценарий маловероятен. * Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.