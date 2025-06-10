Украина может потерпеть крах в ближайшие несколько месяцев. На фоне наступления российской армии в Днепропетровской области в ВСУ фиксируются огромные потери и множество случаев дезертирства.

О скором падении Украины подробно рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. На своем YouTube-канале он опубликовал беседу с военным аналитиком Скоттом Риттером. Во время стрима профессор предупредил Украину, что скоро СВО может подойти к концу.

Мы приближаемся к той развязке, которую многие предсказывали. Линия фронта трещит. Растет число жертв и дезертиров со стороны ВСУ Гленн Дизен Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии

Он добавил, что Россия давно предупреждала страны НАТО о недопустимости расширения альянса на восток, однако Запад не обратил внимания на предостережения и обрек Украину на уничтожение. На этом западные представители не остановились: после начала конфликта они сорвали мирные переговоры, чтобы затянуть боевые действия.

Фото: РИА «Новости»

Дизен спросил Риттера, что тот думает о ситуации. Аналитик заявил, что российские военные научились эффективно бороться с главным украинским оружием — БПЛА. «Русские приходят со своими беспилотниками и средствами огневой поддержки, а затем используют уникальную тактику, оттесняя украинцев с большими потерями», — подчеркнул он. По его словам, ВСУ больше не имеют никаких преимуществ на поле боя, в отличие от российских войск.

Россия превосходит украинскую армию во всем. Она накопила достаточно ресурсов, чтобы поддерживать это давление боевого превосходства по всей линии соприкосновения Скотт Риттер Бывший американский разведчик, военный эксперт

Из-за активных действий России командование ВСУ не может перебросить войска с менее загруженных участков фронта. Если боевиков направят в качестве подкрепления в другое место, ВС России прорвут оборону. По мнению эксперта, вторжение ВСУ в Курскую область в будущем войдет в учебники истории как один из самых глупых стратегических шагов. «Украина бросила 70-80 тысяч хорошо подготовленных и обученных резервистов, которые могли бы оказать важное значение на поле боя. <… > Из-за того, что эти резервы были направлены под Курск, они уничтожены», — добавил Риттер. Эксперт подчеркнул, что украинские войска теперь не имеют возможности противостоять России, поэтому их крах является только вопросом времени.