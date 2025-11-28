Нежные руки и женское чутье. Как «Ночные ведьмы 2.0» стали для ВСУ сущим кошмаром на передовой

Они добровольно променяли офисы и мирную жизнь на пульт оператора БПЛА в зоне СВО. Их руки, привыкшие к клавиатуре, теперь виртуозно ведут ударные дроны. Кто они — женщины, вставшие за штурвалы беспилотников и доказавшие, что место героя не имеет пола?

Женское лицо на передовой Представьте себе бухгалтера из Челябинска, которая умело проводила финансовые отчеты. Теперь эта же девушка так же уверенно ведет беспилотник, чтобы нанести точный удар по вражеской технике. Ее хрупкие руки, привыкшие к офисной технике, теперь держат пульт управления, от которого зависит исход боя. Война с применением беспилотников окончательно стерла привычные гендерные границы на передовой. За штурвалами разведывательных и ударных дронов сегодня находятся женщины, проявляющие не меньшее мужество и операторское мастерство, чем их коллеги-мужчины. Они стали неотъемлемой частью современного боя.

Эти женщины — не абстрактные героини, а совершенно конкретные бойцы с позывными и задачами из совершенно конкретных воинских подразделений. Своей работой они вносят неоценимый вклад в общее дело, ломая устаревшие стереотипы и доказывая свою силу. Но кто эти девушки, добровольно сменившие офисные кресла на поля сражений? Одна из самых известных историй началась с создания уникального подразделения. Взгляд из очков пилота На Покровском направлении в составе 1-й Славянской бригады 51-й гвардейской армии воюет девушка с позывным Радистка. Она стала первой в российской армии женщиной — оператором FPV-дронов самолетного типа, управляя аппаратами «Молния». Радистка и штурман Белый действуют как слаженный расчет в пункте управления бригады. Перед вылетом пилот тщательно протирает очки виртуальной реальности и разминает пальцы на пульте сложного аппарата.

Средства РЭБ ненадолго приглушают, создавая окно для вылета беспилотника. Тройная команда «Взлет, взлет, взлет!» запускает аппарат в небо, где уже находятся десятки других дронов. «Молния» несет на борту противотанковую мину ТМ-62 для уничтожения укрепрайонов противника. В отличие от квадрокоптера, дрон самолетного типа не может зависнуть над целью, поэтому от оператора требуется ювелирная точность с первого захода.

В воздухе сейчас не протолкнуться, можно сказать, что ты находишься в крупном аэропорту большого города. Взлеты идут один за другим, а в небе находятся абсолютно разные аппараты. Превосходство противника в крупных коптерах («Баба-Яга») относительно, наши ребята сбивают их дронами, и вслед сразу летят наши ударные БПЛА самолетного типа, поражать цели. Почему-то у врага не сильно развито ПВО на дронах. Радистка оператор БПЛА

За освобождение Авдеевки командование наградило ее орденом Мужества. Подразделение девушки эффективно поддерживало действия штурмовых групп, уничтожая бронетехнику и огневые точки. Каждый вылет таит смертельную опасность, поскольку противник ведет настоящую охоту на операторов. Расчеты всегда работают из укрытий — блиндажей или подвалов, тщательно маскируя свои позиции. Наследницы легенды Не так давно на фронте появилось первое полностью женское боевое формирование операторов БПЛА. Его создало добровольческое соединение «Барс-Сармат», которое занимается тестированием роботизированных комплексов в зоне СВО.

Свое имя эскадрилья унаследовала от легендарного женского авиаполка времен Великой Отечественной войны. Летчицы полка тогда наводили ужас на фашистов, а сегодня их наследницы продолжают славные традиции, но уже в цифровом небе. Возглавила подразделение «Ночные ведьмы 2.0» Юлия Губанова, финалистка конкурса «Лидеры России». Ранее она занимала пост главы Акимовского района Запорожской области, где успешно занималась интеграцией территории. Однако Губанова приняла добровольное и принципиальное решение оставить гражданскую должность. Она отправилась в зону боевых действий, чтобы возглавить подразделение девушек-операторов, объяснив свое решение желанием внести больший вклад в защиту родины.

Я почувствовала, что могу сделать больше и для родины, и для Победы, поэтому сделала такой непростой, но важный выбор — возглавить подразделение девушек — операторов БПЛА в боевом отряде «Барс-Сармат» Юлия Губанова

Она также отметила, что применяет свой управленческий опыт для сплочения команды. Вместе с другими смелыми девушками они учатся эффективнее противостоять врагу и приближать Победу. Теперь это подразделение носит имя Героя Советского Союза Полины Осипенко. Это дань уважения и преемственности поколений женщин-воинов, защищавших Отечество.

Возглавить такое подразделение — огромная ответственность. Но что нужно, чтобы в него попасть и как готовят этих уникальных специалисток? Не игрушки, а оружие Стать оператором БПЛА в подразделении «Ночные ведьмы 2.0» может далеко не каждая желающая. Для кандидаток установлен строгий отбор, включающий проверку состояния здоровья и отсутствие судимости. Обучение будущих операторов строится по четкой и интенсивной программе. Первичные навыки пилотирования девушки получают на месячных курсах, где осваивают управление на симуляторе, а затем переходят к реальным полетам. При подготовке обязательно уделяют внимание тактической медицине. Боец должен уметь за секунды оценить ранение и оказать себе или товарищу первую помощь, помня о правиле «золотого часа».

Интересно «Золотой час» — это время, когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. Компенсаторные функции при внезапных и серьезных повреждениях эффективно поддерживают стабильное состояние примерно в течение одного часа. Затем наступает период постепенного истощения запасов прочности и организм «выключает» менее нужные участки тела, стремясь обеспечить остатками жизненных сил самую главную свою часть — мозг.

Кроме того, работа оператора требует и серьезной физической выносливости. Полное снаряжение, включая бронежилет, автомат и разгрузку, весит более 20 килограммов, а до позиции часто приходится идти пешком. В отряде операторы осваивают управление разными типами дронов — от радиоуправляемых до современных оптоволоконных. Последние требуют особой осторожности, так как резкий маневр может порвать тонкий кабель.

Такая сложная подготовка не проходит даром. Уже сейчас операторы-женщины показывают впечатляющие результаты на самых горячих участках фронта. Подразделение активно сотрудничает с оборонными предприятиями, тестируя новые образцы техники в боевых условиях. Одним из таких аппаратов стал «Князь Вандал Новгородский», который девушки-операторы апробировали на передовой. Награды для героинь Самоотверженная и профессиональная работа, разумеется, не остается незамеченной. Государство высоко оценивает вклад женщин-операторов в общую победу. Так, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел торжественную церемонию награждения бойцов подразделения «Барс-Сармат». Он вручил государственные награды за мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО. Среди награжденных оказалась и представительница прекрасного пола с позывным Сарбона. Девушка получила медаль «За храбрость» II степени, которая стала наградой за настоящую волю к победе.

Свой путь Сарбона начала с волонтерской деятельности, помогая бойцам в зоне СВО. Затем она подала заявку во взвод «Ночные ведьмы 2.0» и успешно прошла отбор. В составе эскадрильи она летала на «Мавиках», занимаясь разведкой и корректировкой огня. Однажды ей удалось довести до точки дислокации вражеский БПЛА «Баба-яга», по которому успешно отработала артиллерия. Позже девушка приняла решение переквалифицироваться в саперы, расширив свой военный профессионализм. Она уже имела опыт работы со взрывчаткой, поскольку сама снаряжала свои дроны для боевых вылетов.

Такие награды становятся закономерным признанием мужества и высочайшего профессионализма всех женщин, служащих в СВО. Они доказывают, что современная армия нуждается в разных талантах. Простые мечты стальных орлиц Даже на передовой эти девушки сохранили самые простые и вечные мечты. Они мечтают о мире, о здоровье своих детей и о скором возвращении к семьям. Однако сегодня их заветные желания приобрели особый, суровый оттенок. Командир «Ночных ведьм» Юлия Губанова отметила, что ее подчиненные мечтают о том, чтобы «получше прицел купить и обвесы на автомат».

Этот контраст между нежными мечтами и суровыми потребностями войны раскрывает их настоящую суть. Современные «стальные орлицы» соединили в себе женственность и высочайший профессионализм. Они прочно заняли свою нишу, совмещая хрупкость с невероятной стойкостью. Истории всех женщин — операторов дронов из самых разных подразделений — это лучшее доказательство того, что современное военное дело — это не только сила мускулов, но и сила интеллекта, выдержки и несгибаемой воли.