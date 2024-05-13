Спецоперация 13 мая 2024, 21:45 «Никаких перемирий». Западу назвали единственный вариант прекращения СВО Блогер «Голос Мордора»: Запад решил смухлевать с перемирием на Украине РИА «Новости»

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На Западе вновь заговорили о необходимости перемирия между Россией и Украиной. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что основная цель таких заявлений заключается в попытке затянуть конфликт на как можно больший срок. Однако единственный вариант прекращения СВО — это полное согласие Украины на мир на условиях РФ.

Далее — его прямая речь.

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В The New York Times неожиданно вышел материал, в котором говорится, что наступление российских войск на Харьков в случае значительного продвижения к городу может подтолкнуть Украину к перемирию, так как сложится очень сложная ситуация на поле боя, а Запад разочаруется в эффективности своей помощи Украине.

Ключевое слово в материале издания — перемирие. То есть схема уже давно и хорошо знакомая нам не только по Украине. Когда-то перемирие было у Хорватии с Сербской Краиной, и закончилось оно массированным наступлением хорватов на республику сербов, депортацией и геноцидом. Когда-то перемирие было итогом первой чеченской кампании, и к чему оно привело, мы все прекрасно знаем.

Минские соглашения тоже подразумевали перемирие, да и после них перемирия объявлялись регулярно, вплоть до 24 февраля 2022 года.

Не исключено, что Украина захочет провернуть такой же трюк и сейчас. Предложить некие переговоры с остановкой военных действий, которые будут длиться ровно до тех пор, пока украинскую армию снова не накачают оружием и людьми, в том числе за счет тех, кто бежал за границу.

Российская сторона тоже регулярно заявляет о готовности к переговорам, но с учетом сложившейся обстановки. А это не только обстановка на поле боя и новые российские регионы. Это обстановка и на самой Украине, которая является страной-банкротом, [живущей] на аппарате искусственного дыхания от Запада. И даже у Запада уже не хватает мощи качать для Украины кислород. Конечно, когда-нибудь Запад раскачает военную промышленность, но на это требуется время и огромные деньги. К тому же это будет означать падение общего уровня жизни в западных странах, так что придется достаточно сильно закручивать «демократические гайки». Готовы ли к этому на Западе — большой вопрос.

Но цель махинаций с перемирием — вовсе не победа Украины над Россией, которая невозможна в принципе. Цель — затянуть [конфликт] на как можно больший срок, надеясь, что Россия не выдержит напряжения.

Так что есть всего один вариант прекращения СВО — полное согласие Украины на мир на условиях России. А никаких перемирий больше не будет, не надейтесь.