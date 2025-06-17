«Никаких натовцев». Кому доверят контроль зоны соприкосновения в зоне СВО

Привлечение добровольцев из дружественных стран для контроля серой зоны с Украиной вполне возможно, но для начала нужно определить статус подобных объединений. Как такой шаг воспримут на Западе, выяснил 360.ru.

Военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин пояснил, что в подобные формирования, выступающие под патронажем ООН, также набирают добровольцев из разных стран. Но в случае контроля за линией разграничения в зоне проведения спецоперации важен нейтральный статус добровольцев.

Одно дело, если они подчиняются НАТО или ООН, которые занимают явно недружественную позицию по отношению к России и фактически выполняют приказы США, Великобритании и других стран коллективного Запада. Другое — если там будет независимая организация, которая не участвовала в конфликте и имеет нейтральный статус.

Собеседник 360.ru добавил, что участие военных из стран НАТО Россия не потерпит, так как они фактически стали стороной конфликта, принимая участие в боевых действиях на стороне Украины.

По оценке Никулина, попытки создать добровольческие отряды из сохранивших нейтралитет государств на Западе, вероятнее всего, примут в штыки.

«Наверняка будут попытки их осудить как некие незаконные вооруженные формирования, но в любом случае никаких натовцев на нашу сопредельную территорию мы не допустим. Здесь должна быть принципиальная позиция», — добавил военный эксперт.

Для контроля линии соприкосновения в 2000 километров, обратил он внимание, потребуется около 20 тысяч человек.

«Их задача стоит не в том, чтобы защищать территорию, а только держать контроль, чтобы туда не проникали диверсанты», — добавил Никулин.

С предложением привлечь добровольцев из стран СНГ и БРИКС для контроля серой зоны с Украиной после завершения специальной военной операции выступил писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Он пояснил, что ситуацию на линии соприкосновения нужно держать под контролем, потому что вооруженные формирования Украины никуда не денутся.