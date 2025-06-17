Как контролировать серую зону с Украиной?

После урегулирования конфликта в обеспечении контроля над серой зоной в приграничных районах с Украиной могли бы участвовать добровольцы из дружественных стран. Об этом ТАСС сообщил писатель подполковник Росгвардии и общественный деятель Захар Прилепин.

По его словам, сейчас вопрос добровольческого движения становится более чем актуальным.

«Думаю, нашей стране необходимо продумать вопрос привлечения добровольцев из стран-союзников. Не только Северной Кореи, но и ряда других стран — СНГ и БРИКС», — сказа писатель.

Прилепин отметил, что после завершения СВО подобные меры также необходимы для поддержания численности войск.

«Тут надо понять, что какой бы мир мы ни заключили, останется тысячекилометровая серая зона с Украиной, где вооруженные люди стоят на другой стороне. Поэтому какая-то группировка никуда не денется, останется на фронте», — добавил он.

Ранее ВС России приступили к созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.