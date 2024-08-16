Никаких больше красных линий

Накануне экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что «никаких пресловутых красных линий для Запада больше не существует». Мол, события в Курске показали, что Украине дозволено все.

За два с половиной года отставной натовский генерал наговорил уже много глупостей, в том числе и о скором возвращении войск киевского режима в Крым. Но, похоже, на этот раз он не ошибается. По крайней мере, поведение западных союзников Зеленского подтверждает его выводы.

Несмотря на категорическое отрицание своей осведомленности о планах Киева в Курской области (что явно не так), уже сегодня США, Британия и Германия планируют срочно допоставить Украине новую военную помощь с прицелом на успех курской авантюры.

Так, глава ситуационного центра по Украине при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдин заявил, что в самое ближайшее время ВСУ получат дополнительные батареи ЗРК IRIS-M, ЗУ Gepard, танки Leopard 1A5,155-мм САУ PzH 2000, 155-мм САУ Zuzana 2, 155-мм САУ RCH 155, MRAP, логистический и обычный транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы), БПЛА и антидронные системы, штурмовые винтовки MK 556, медицинские материалы и полевые госпитали.

Фото: Thomas Frey / Global Look Press

Несложно заметить, что все это достаточно мобильные системы, учитывающие нынешнюю тактику украинских боевиков. При этом, отвечая на вопрос о присутствии сегодня немецких танков на российской земле и явные негативные аллюзии на историю Второй мировой, пресс-секретарь правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер коротко отрезал: «Это украинское оружие». В свою очередь, его британские коллеги из Минобороны Соединенного Королевства отметили, что Украина может свободно использовать британское оружие на российской территории, исключение, да и то пока, составляют лишь ракеты большой дальности Storm Shadow. И, как утверждает The Times, прямо сейчас Лондон обрабатывает союзников, в первую очередь французов (это совместная разработка Великобритании и Франции, которая не давала согласия на удары по территории России), с целью снять и этот последний запрет.

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«Британские министры ведут закрытые переговоры с правительствами западных стран, которые до сих пор с осторожностью относились к идее предоставления Украине дальнобойного оружия, опасаясь эскалации конфликта», — сообщает издание. Кроме того, как пишет со ссылкой на Белый дом Politico, Байден «открыт» для отправки крылатых ракет большой дальности на Украину. Речь идет о ракетах JASSM с дальностью полета около 400 километров. «Пентагон уже работает над исправлениями, которые позволят Украине запускать это оружие с истребителей F-16», — говорится в публикации.

Фото: U.S. Department of Defense

Более того, как выяснилось, прежний отказ США разрешить Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области связан не с боязнью перехода тех самых красных линий, а лишь с ограниченными запасам ракет данного типа. По крайней мере, именно об этом пишет CNN со ссылкой сразу на несколько источников. Что ж, судя по всему, пока еще существующий запрет на удары по России натовским дальнобойным оружием скоро падет. Понимая, что украинский ресурс, который они используют для нанесения нам урона, заканчивается, Запад пошел ва-банк. Слово за нами.