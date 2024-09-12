Сегодня 23:55 Незаметность и своевременность. Главное о том, куда сообщать о наводчиках ВСУ Подполковник Попов: о предполагаемых наводчиках ВСУ надо сообщать своевременно 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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Москва

В Москве задержали наводчика ВСУ, который, возможно, помог украинским беспилотникам атаковать жилые дома в Раменском. Подполковник запаса и член Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал, можно ли вычислить таких людей и куда о них сообщать.

Далее — его прямая речь.

Вычислять — это обязанность спецслужб, правоохранительных органов. Люди зачастую [их] видят, и называется это простыми словами — «подозрительная активность». Мне не раз звонили: говорят, мол, видели человека, он ходит вокруг какого-то здания, а мы знаем, что это строится комплекс, будет относиться к ВПК.

Информация [о таких случаях], во-первых, нужна правоохранительным органам. И она должна быть своевременной. Если вы расскажете, что видели какого-то подозрительного человека, который снимает, через сутки, даже через несколько часов, вряд ли его удастся поймать.

Еще [информация] должна быть полной: нужно не просто рассказать о каком-то человеке, а дать конкретные достоверные приметы. И для этого у нас есть мобильный телефон, приложение «Радар» с кнопкой «Подозрительная активность» — легко разобраться, сориентироваться.

Фото: РИА «Новости»

Возникает вопрос, как сфотографировать, чтобы не получить какую-то агрессию со стороны. <…> Поделюсь некоторыми оперативными науками, как это сделать. У каждого есть телефон. Мы берем его и направляем в сторону подозрительного объекта, а сами улыбаемся, будто бы делаем [селфи]. Человек не видит вашего экрана и не может понять, [что именно вы делаете]. <…> Нажимаете кнопку и отправляете. И на этом ваша функция закончена.

Какие-то меры принимать — задержание или допрос, — считаю, в большинстве случаев, не нужно. Это может только или спугнуть, или действительно создать какую-то конфликтную ситуацию. Может быть, человек действительно заблудился, ходит с навигатором и не может найти [точку назначения]. Бывает и такое.

Если коротко: устанавливаем «Радар», открываем приложение и там есть кнопки — «Беспилотник», «Пожар», «Взрыв», «ДРГ» или «Подозрительная активность». Нажимаем на «Подозрительную активность» и дальше — «Сфотографировать». И потом отправляете.

Фото: Pxhere

Ваши координаты [останутся в системе]. Если понадобится, на номер, с которого вы зарегистрировались, придет звонок: попросят уточнить либо дождаться оперативной группы. Подчеркивают, могут обратиться с просьбой, а не приказом — чтобы люди не боялись, что станут участниками задержания или чего-то еще. Чтобы не отобрали телефон, делайте [все] максимально издалека.

Спецслужбы работают по мозаике — складывают ее. Вы позвонили, еще кто-то, есть общая информация. Исходя из этого, они делают вывод и распределяют свои силы и средства и, как правило, предотвращают или проводят, как минимум, профилактику такой подозрительной активности.