Невидимыми сделали даже танки. Как маскировка помогает российским бойцам в зоне СВО

Беспилотники сделали поле боя практически прозрачным, резко сократив время между обнаружением и ударом. В этих условиях маскировка стала ключевым элементом защиты не только техники, но и личного состава. Как современные технологии оборонно-промышленного комплекса создают аналоги мантий и шапок-невидимок, способные скрывать танки и военнослужащих буквально в нескольких метрах от противника, узнал 360.ru.

Российские танки скрыли «Накидкой»

Изготовленный на основе радиопоглощающего материала комплекс средств снижения заметности танков «Накидка» представило «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») на военной выставке в Минске.

Как сообщила пресс-служба компании, комплекс представляет собой чехлы, которые навешиваются на боевую машину. «Накидка» снижает заметность танка в радиолокационном диапазоне в 10 раз и в два-три раза в инфракрасном диапазоне. Это делает бронетехнику практически невидимой в зоне боевых действий.

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В концерне подчеркнули, что «Накидка» стала обязательным элементом комплектования всех российских бронированных машин, действующих в зоне спецоперации. Кроме того, разработчики «НИИ стали» представили на выставке новые средства съемной модульной динамической защиты третьего поколения для танков «Реликт», способные выдерживать удары бронебойных боеприпасов и кумулятивных снарядов противотанковых гранатометов и противотанковых управляемых ракет. Это специальные внешние блоки, которые при попадании снаряда срабатывают небольшим взрывом, ослабляя или сбивая его удар, и не дают пробить основную броню.

Невидимками стали не только танки

Комплексы снижения заметности решают сразу две проблемы: позволяют бронемашине слиться с окружающей средой и уменьшают ее температуру от работающего двигателя. Об этом 360.ru заявил военный эксперт и историк войн ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что благодаря таким технологиям противник не может обнаружить бронетехнику с помощью бинокля или приборов инфракрасного видения. «Также это защищает от ударов ракет, которые используют тепловизионные системы наведения», — добавил Кнутов.

Военный эксперт отметил, что сейчас на российской бронетехнике используют различные маскировочные накидки, а танки, которые выходят с заводов, сразу имеют подобное покрытие, выполняющее сразу две функции — тепловизионную и маскировочную.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Российские военные в зоне спецоперации нашли очень простой способ для защиты машин от ударов беспилотников. Они раскрашивают технику в полосы черного и белого цвета определенного размера. «Когда дрон летит, эти полосы создают картинку штробирования и нестабильности в видеокамере. В результате дрон не может идентифицировать цель и атаковать ее. В последующем, конечно, противник доработает камеры, но сейчас это простое средство работает очень хорошо», — добавил военный эксперт. Он отметил, что собственную специальную раскраску имеют и самолеты, у которых цвета в верхней и нижней части отличаются.

«Их можно определить только по звуку, но увидеть такой самолет нельзя, потому что он сливается либо с облаками, либо с фоном земли», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Кнутов подчеркнул, что даже военная форма сейчас имеет специальный рисунок, который усложняет обнаружение военных в лесной или другой местности. «Визуальной маскировке сейчас отдают приоритет в силу того, что на поле боя противник использует не только инфракрасные системы обнаружения, но и применяет оптические системы — видеокамеры и бинокли», — заявил военный эксперт. Собственные тепловизионные накидки есть и у российских солдат в зоне спецоперации. Это так называемые пончо, которые скрывают тепло человеческого тела и делают бойца невидимым для вражеского беспилотника. По словам Кнутова, такие накидки российские военные используют для проникновения через линию обороны противника. На месте они уходят в полную маскировку и дожидаются своих сослуживцев, чтобы потом совершить совместную атаку.