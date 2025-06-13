Неуловимая «Буря». В чем секрет грозной советской ракеты Х-22

Воздушно-космические силы России на днях атаковали остров Змеиный крылатыми ракетами Х-22 «Буря», уничтожив технику радиоэлектронной связи, подразделения разведки и специалистов НАТО. Украинские средства ПВО бессильны против грозного советского оружия. Что представляет собой ракета Х-22 — в материале 360.ru.

История ракеты Х-22 «Буря» Х-22 «Буря» — противокорабельная крылатая ракета большой дальности, разработанная МКБ «Радуга» в Советском Союзе. Модернизированный вариант — Х-32, принятый на вооружение в 2016 году. Ракету Х-22 создавали примерно в конце 50-х — начале 60-х годов. Вторая мировая война показала, что таких боев, когда корабли ведут артиллерийский огонь, больше не будет, а на арену выходит ракетное вооружение. «Была поставлена задача создать скоростную крылатую ракету, которая могла бы поражать авианосцы и крейсеры и другие корабли на большой дальности, а носителями были бы бомбардировщики», — рассказал 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Тогда и была создана ракета Х-22 «Буря».

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Характеристики ракеты Х-22 «Буря» — ракета достаточно больших размеров: длина достигает 11 метров, размах крыла — порядка трех метров. «Имела очень хорошие для того периода времени характеристики. Дальность — 600 километров, боевая часть примерно 960 килограммов, более 600 килограммов взрывчатки», — отметил Кнутов. Скорость Х-22 составляет почти пять Махов, высота полета — от 22 до 40 километров. Ракета запускалась с тяжелого стратегического бомбардировщика, набирала высоту и следовала к цели. Активная радиолокационная головка самонаведения сама искала объект и благодаря высокой скорости и приобретенной кинетической энергии пробивала палубу и любую броню корабля. «Ну и плюс большое количество взрывчатки тоже делает эту крылатую ракету достаточно разрушительной», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Применение Х-22 в зоне СВО Ракеты долго хранились на складах, но Россия стала применять Х-22 с началом специальной военной операции на Украине, рассказал Кнутов. «И оказалось, что они очень эффективны благодаря большой высоте и скорости около пяти Махов. Противник не имеет средств для их перехвата», — подчеркнул он. Специалист отметил, что ракета полностью выполнена из металла, хорошо отражает радиолокационные лучи, но именно благодаря скорости и большой высоте перехватить ее очень непросто. Таких случаев официально не зарегистрировано. «Есть заявление украинской стороны о том, что они якобы сбивали такие ракеты, но представить обломки либо еще какие-то другие доказательства поражения ракеты Х-22 киевскому режиму пока не удалось. Поэтому ракета стала достаточно грозным оружием против хорошо защищенных объектов на территории противника», — объяснил Кнутов. Модернизированная версия Х-32 с улучшенной головкой самонаведения, повышенной точностью, увеличенной боевой частью и разрушительной силой стала еще более грозным оружием и применяется на СВО с большей эффективностью и по наиболее сложным объектам.

Часто она не применяется в силу того, что их 1000 у нас не лежит. Но ее применяют эпизодически, тогда, когда есть необходимость уничтожить какой-то наиболее важный объект. Если ракета «Калибр» имеет боевую часть 450 килограммов, то здесь практически одна тонна. Юрий Кнутов военный эксперт

Еще в 2023 году военкоры сообщали, что Х-22 могут использоваться на СВО для ударов по портовой инфраструктуре или аэродромам и заглубленным складам. ВКС России 9 июня 2025-го атаковали остров Змеиный, потопив боевые катера и судно, с которого отгружали морские дроны, предназначенные для ударов по Крыму. Враг переоценил собственные возможности или понадеялся на помощь натовских разведспутников, самолетов Gulfstream G550 и БПЛА RQ-4B Global Hawk над Черным морем.

Интересно Российская «Буря» уничтожила украинский пункт управления морскими дронами, системы РЭБ и пункт дозаправки БЭК типа Magura-7 — вместе со специалистами. Российская «Буря» уничтожила украинский пункт управления морскими дронами, системы РЭБ и пункт дозаправки БЭК типа Magura-7 — вместе со специалистами.

Фото: РИА «Новости»

Зарубежные аналоги Х-22 Зарубежные аналогов у Х-22 нет. Ракету производили в 60-70-е годы, тогда противник списал свое вооружение и стал создавать новые противокорабельные ракеты. «„Гарпун“, например, натовский, хорошо известный, который следует к цели на предельно малых высотах порядка трех, пяти, семи метров над морем. Что касается нашей ракеты, она летит на высоте где-то 22-40 километров. На такой высоте не каждый зенитно-ракетный комплекс может сбить цель», — объяснил Кнутов. Ракета является фактически аэробаллистической целью, она летит в разреженном пространстве, где сопротивление воздуха меньше. «Скорость у этих ракет большая и таким образом, даже если радиолокаторы видят, то ЗРК практически ничего не может сделать. <… > Ракету надо захватить, сопроводить, произвести пуск ракеты, и та должна в точке встречи перехватить нашу крылатую ракету, это все — время. А учитывая огромную скорость, как правило, зенитно-ракетный комплекс просто не успевает срабатывать», — заключил эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Что пишут об Х-22 на Западе На Западе очень болезненно восприняли точные и сокрушительные удары бомбардировщиков Ту-22М3, ведь согласно украинской легенде, таких самолетов у России после 1 июня почти не осталось. Как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Издание Defense News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что армия США не сможет эффективно противостоять ракетам Х-22. «Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22», — заявляли авторы американского Military TV.