Не бросайте Зеленского в терновый куст. США напрасно пугают Киев призывом 18-летних
На днях британская The Times сообщила, что Дональд Трамп может потребовать от Киева расширить призыв на мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в обмен на поставки оружия Украине. «Для президента Зеленского снижение призывного возраста будет пересечением красной линии», — заявили журналисты.
Если добавить к этому непонятно на чем основанную убежденность нового хозяина Белого дома в том, что Украину не придется уговаривать сесть за стол мирных переговоров с Россией, о которой тот не так давно в очередной раз рассказал с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе, то несложно сложить два и два и понять: требование о снижении мобилизационного возраста — способ шантажировать Зеленского. В результате он, по замыслу вашингтонских стратегов, должен согласиться на условия мирного плана Трампа.
Вот только все это лишний раз подтверждает, что в Вашингтоне ни черта не понимают ни в психологии, ни в мотивации украинского узурпатора, для которого жизни украинцев давно ничего не значат. Скажу больше: у самого Зеленского нет никаких возражений по поводу призыва 18-летних, он просто использует эту тему, чтобы выбить из Запада как можно больше оружия, и даже особо этого не скрывает.
«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?» — заявил главарь киевского режима в интервью Bloomberg.
Накануне агентство Associated Press со ссылкой на заместителя начальника канцелярии президента полковника Павла Палиса написало, что Украина изучает новые варианты призыва.
«Одна из инициатив — план, который Палис назвал „честным контрактом“. Он включает в себя финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. План направлен на привлечение в основном 18-25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации», — отметили авторы публикации.
По словам полковника, работа по фактическому переходу к мобилизации молодых украинцев (а всем нам прекрасно известно, как на Украине понимают добровольность и финансовую мотивацию) находится в финальной стадии. Так что Киеву не составит труда выполнить требования Трампа, вопрос лишь в том, что Зеленский и его банда получат взамен.
«На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. По моему мнению, на данный момент он превышает то, что нам нужно для решения определенных задач на фронте», — устами Палиса торгуется киевский режим.
В итоге может получиться как с героями известного цикла «Сказок дядюшки Римуса» о братце Кролике и братце Лисе, когда первый, желая обмануть второго, умолял того не бросать его в терновый куст, где, собственно, и находилась кроличья нора.
Кстати, автор этих весьма популярных в России сказок — американский писатель Джоэль Чандлер Харрис, классик местной литературы. И уж кому-кому, а представителям команды Трампа стыдно не знать его произведений.