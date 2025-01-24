На днях британская The Times сообщила, что Дональд Трамп может потребовать от Киева расширить призыв на мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в обмен на поставки оружия Украине. «Для президента Зеленского снижение призывного возраста будет пересечением красной линии», — заявили журналисты.

Если добавить к этому непонятно на чем основанную убежденность нового хозяина Белого дома в том, что Украину не придется уговаривать сесть за стол мирных переговоров с Россией, о которой тот не так давно в очередной раз рассказал с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе, то несложно сложить два и два и понять: требование о снижении мобилизационного возраста — способ шантажировать Зеленского. В результате он, по замыслу вашингтонских стратегов, должен согласиться на условия мирного плана Трампа.

Вот только все это лишний раз подтверждает, что в Вашингтоне ни черта не понимают ни в психологии, ни в мотивации украинского узурпатора, для которого жизни украинцев давно ничего не значат. Скажу больше: у самого Зеленского нет никаких возражений по поводу призыва 18-летних, он просто использует эту тему, чтобы выбить из Запада как можно больше оружия, и даже особо этого не скрывает.

«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?» — заявил главарь киевского режима в интервью Bloomberg.