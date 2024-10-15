НАТО пригрозил ударом по Петербургу. Россия поставит ультиматум?

На Западе сегодня все громче слышны голоса о неминуемом вооруженном конфликте НАТО с Россией. Немецкие аналитики и вообще говорят, что война неизбежна, поэтому сейчас нужно активно к этому готовиться. И когда та же Европа, вооружившись до зубов, поймет, что готова, она нанесет превентивный удар. Это не какая-то там шутка — об этом говорят открыто и откровенно. Еще чуть-чуть, и катастрофа неизбежна.

На международной конференции по обороне стран Балтии генерал в отставке Раймунд Анджейчак сделал громкое заявление, которое может еще больше усилить напряженность в отношениях между Россией и НАТО. Бывший глава польского Генштаба предупредил о мгновенном и жестком ответе Запада в случае гипотетической агрессии России против стран Балтии. «Мы не будем ждать ни дня, ни часа. Ответ последует в первую же минуту после пересечения русскими войсками литовской границы», — заявил генерал. Он расписал потенциальный сценарий ответных мер. Удары НАТО охватят все стратегические объекты в радиусе 300 километров от границы. При этом они не остановятся на приграничных территориях — натовские силы нанесут удар непосредственно по Санкт-Петербургу. Такое заявление можно расценить как прямую угрозу второму по величине городу России, который имеет огромное историческое и культурное значение.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

И можно было бы махнуть рукой на подобное заявление. Дескать, какой-то там отставной военный что-то там брякнул, не подумав. Но нет. Его слова можно было проигнорировать, если бы подобные речи не звучали из каждого утюга в Европе. Вот только совсем недавно руководитель немецкой Федеральной разведывательной службы Бруно Кал заявил о прямой военной угрозе со стороны России. Мол, русские нападут на Европу в 2030 году. К чему подобные заявления? Чтобы напасть первыми? И такое говорят по всей Европе. Министр обороны Германии Борис Писториус в этом году также предупредил, что Россия может напасть на НАТО в течение пяти-восьми лет. Кандидат ЕС на пост первого в истории блока комиссара по обороне Андрюс Кубилюс недавно повторил этот же прогноз, заявив, что региону необходимо наращивать свои вооруженные силы для потенциальной конфронтации с русскими. «Европа готова с нами воевать. А мы готовы воевать с Европой?» — задался справедливым вопросом военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Фото: Министр обороны Германии Борис Писториус. Swen PfÃ�rtner/dpa / Global Look Press

Античеловеческий ком Проведение международной конференции по обороне стран Балтии и выступление Анджейчака в очередной раз подтверждает нарастающий античеловеческий ком информационно-пропагандистского и военно-истерического психоза стран НАТО перед якобы гипотетической угрозой России странам Балтии. При этом генерал отводит главную роль в укреплении обороны северной части блока именно Польше. «Видимо, ему показалось, что в соревновании по разжиганию русофобии прибалтами его страна должна стать главным щитом в обороне прибалтийских стран, выйти на первое место в структуре НАТО с учетом поставок американского вооружения и размещения дополнительных войск альянса на ее территории. Он замахнулся даже на удар по Санкт-Петербургу в случае возможной агрессии России. Думается, что при серьезной провокации со стороны одной из стран против России польские генералы не успеют даже надеть штаны с лампасами, чтобы отдать приказ об ударе, как было сказано экс-начальником польского Генштаба, по стратегическим объектам, в радиусе 300 километров, включая Петербург», — отметил в разговоре с 360.ru чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, член экспертного совета «Офицеров России» Василий Корчмарь.

Фото: Президент Польши Анджей Дуда на военном параде. Damian Burzykowski/Keystone Press Agency / Global Look Press

Совершенно очевидно, что все заявления политиков и генералов Прибалтики о блокаде Финского залива, их готовности к обороне на случай возможной агрессии России выглядят как информационно-пропагандистская агрессия, добавил он. Все это смотрится как своеобразное их оправдание за морально-психологическую, политическую и военную помощь Киеву. В отношении прибалтийских стран и народов Москва по-прежнему проводит миролюбивую политику.

Россия должна поставить ультиматум Тем не менее речь Анджейчака ничем не отличается от заявления главы Генштаба Эстонии Вахура Каруса. Только, в отличие от польского, эстонский генерал — действующий. Он ранее заявил, что Вооруженные силы Эстонии рассматривают превентивные или упреждающие удары по российской территории, в том числе операцию вторжения в случае возникновения угрозы границам стран НАТО. Они точно так же предполагают сухопутную операцию на территории России — Псковская и Ленинградская области, создание угрозы Санкт-Петербургу. Эстонии поставили морские ракеты, достающие до Северной столицы с боевой частью в 300 килограммов в тротиловом эквиваленте. Это очень серьезное оружие — такое мнение 360.ru высказал политолог Вадим Авва.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

— О чем все это говорит? — О сумасшествии бывшего и нынешнего военного и политического руководства Европы. И сегодня это мейнстрим. Наконец-то, показано, что так называемая американская система ПРО, развернутая в Польше, Румынии и так далее, направлена против России. Об этом в свое время, кстати, и говорил Путин. — Страны НАТО готовят последовательную операцию коллективного нападения на Россию? — Да, по примеру наполеоновской великой армии, по примеру нацистской Германии. В этом нет никаких секретов. Если на саммите НАТО в Испании в 2022 году летом было принято решение об увеличении воинского контингента альянса до 340 тысяч человек, то сейчас они задекларировали намерение собрать моторизованные бригады численностью до 600 тысяч человек. Это удивительно совпадает с численностью наполеоновской армии 1812 года. — На что военные стратеги НАТО рассчитывают? — Либо на паралич воли российского руководства, либо на некий технологический прорыв, который позволит им вести с нами конвенциональную войну. И очень глупо сегодня, имея преимущество с превосходящими силами противника в ядерном вооружении, не воспользоваться ситуацией. Это даже преступно перед будущей Россией.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

— Что вы предлагаете? — Мы должны поставить ультиматум НАТО и потребовать от США распустить этот альянс, который угрожает самому существованию нашего государства, культуры и нации. И этот ультиматум, по всей видимости, не будет принят. Точно так же, как и требования России о коллективной безопасности 2021 года.

Значит, должны быть нанесены превентивные удары в точки, которые определит Генштаб. Они должны быть показательными по территории стран НАТО, по логистическим узлам, снабжающим американскую военную операцию против России на территории Украины.

Мы должны поставить Америку перед выбором. Или пусть принимают наши требования, или становятся радиоактивным пеплом. Европа сегодня полна решимости уничтожить русский народ. Иного выхода просто нет.