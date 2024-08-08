Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область
Политолог Сипров: Зеленского заставили начать наступление ВСУ под Курском
Несмотря на потраченные на Украину деньги, США могут в ближайшее время предать забвению этот неудавшийся проект. Но перед тем, как бросить украинцев на произвол судьбы, Запад решил использовать свой последний козырь. Нарушив все табу, он поставил Украине F-16, которые могут нести на себе атомные бомбы. О том, как американские власти раскручивают «воронку конфликта» на Украине, 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.
Провокация Запада
Он напомнил, что совместные действия ВСУ и НАТО координирует генерал-лейтенант Вооруженных сил США Антонио Агуто. Именно американское командование планирует важнейшие военные операции, подчеркнул эксперт.
«Зеленский неспроста характеризуется как марионеточный лидер. Такой формат не предполагает самостоятельности, и в силу этого обстоятельства решение об атаке на территорию Курской области не могло быть принято Зеленским без консультации с западными советниками», — отметил он.
Сипров обратил внимание, что во время рейдов украинские боевики активно использовали западную военную технику.
«В частности, это бронемашины Stryker, предназначенные для молниеносных и глубоких рейдов вглубь территории», — указал он.
Запад пошел на риск
По словам Сипрова, Запад намеренно провоцирует эскалацию, которую можно назвать «воронкой конфликта». В качестве примера эксперт привел поставки истребителей F-16.
«Здесь уместно напомнить, что на Украине появились первые самолеты F-16, причем в той версии, что приспособлена для подвески атомных бомб американского производства. <…> Это рискованно», — подчеркнул он.
Политолог объяснил, что западные страны могли направить другие модификации, но по какой-то причине выбрали именно ту, что приспособлена для ядерного оружия, которое хранится на авиабазе «Рамштайн» в Германии.
«Я так понимаю, что все мыслимые и немыслимые табу, кроме оружия массового уничтожения, Запад в части обеспечения и накачивания оружием киевского режима уже давным-давно снял», — констатировал эксперт.
Закроют ли США «проект Украина»
Он отказался дать четкий прогноз в связи с нападением ВСУ под Курском, но предположил, что Украина в ближайшее время потерпит крах.
«Может быть, это агония. А, может быть, и нет. Сложно пока оценивать человеческие ресурсы, которые Украина может бросить в топку конфликта», — добавил аналитик.
Сипров заявил, что многое зависит от США, а также от состояния фондовых рынков, ситуации на Ближнем Востоке и в Азии. Если у Белого дома не хватит на Украину ресурсов, то он может «закрыть проект».
«Они выступают в качестве генерального спонсора этого проекта. Если получится так, что „нет денег — нет мультиков“, этот проект могут закрыть даже до президентских выборов», — заключил он.
Ранее политолог Сергей Станкевич предположил, что украинские власти с помощью наступления могут подготовить «почву для перехода к дипломатии». По его мнению, это была попытка психологически и информационно «уровнять картинку», пусть даже и за счет провальной операции.