Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Политолог Сипров: Зеленского заставили начать наступление ВСУ под Курском

Фото: Pxhere

Несмотря на потраченные на Украину деньги, США могут в ближайшее время предать забвению этот неудавшийся проект. Но перед тем, как бросить украинцев на произвол судьбы, Запад решил использовать свой последний козырь. Нарушив все табу, он поставил Украине F-16, которые могут нести на себе атомные бомбы. О том, как американские власти раскручивают «воронку конфликта» на Украине, 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.

Провокация Запада

Он напомнил, что совместные действия ВСУ и НАТО координирует генерал-лейтенант Вооруженных сил США Антонио Агуто. Именно американское командование планирует важнейшие военные операции, подчеркнул эксперт.

«Зеленский неспроста характеризуется как марионеточный лидер. Такой формат не предполагает самостоятельности, и в силу этого обстоятельства решение об атаке на территорию Курской области не могло быть принято Зеленским без консультации с западными советниками», — отметил он.

Сипров обратил внимание, что во время рейдов украинские боевики активно использовали западную военную технику.

«В частности, это бронемашины Stryker, предназначенные для молниеносных и глубоких рейдов вглубь территории», — указал он.

Запад пошел на риск

По словам Сипрова, Запад намеренно провоцирует эскалацию, которую можно назвать «воронкой конфликта». В качестве примера эксперт привел поставки истребителей F-16.

«Здесь уместно напомнить, что на Украине появились первые самолеты F-16, причем в той версии, что приспособлена для подвески атомных бомб американского производства. <…> Это рискованно», — подчеркнул он.

Политолог объяснил, что западные страны могли направить другие модификации, но по какой-то причине выбрали именно ту, что приспособлена для ядерного оружия, которое хранится на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

«Я так понимаю, что все мыслимые и немыслимые табу, кроме оружия массового уничтожения, Запад в части обеспечения и накачивания оружием киевского режима уже давным-давно снял», — констатировал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Закроют ли США «проект Украина»

Он отказался дать четкий прогноз в связи с нападением ВСУ под Курском, но предположил, что Украина в ближайшее время потерпит крах.

«Может быть, это агония. А, может быть, и нет. Сложно пока оценивать человеческие ресурсы, которые Украина может бросить в топку конфликта», — добавил аналитик.

Сипров заявил, что многое зависит от США, а также от состояния фондовых рынков, ситуации на Ближнем Востоке и в Азии. Если у Белого дома не хватит на Украину ресурсов, то он может «закрыть проект».

«Они выступают в качестве генерального спонсора этого проекта. Если получится так, что „нет денег — нет мультиков“, этот проект могут закрыть даже до президентских выборов», — заключил он.

Ранее политолог Сергей Станкевич предположил, что украинские власти с помощью наступления могут подготовить «почву для перехода к дипломатии». По его мнению, это была попытка психологически и информационно «уровнять картинку», пусть даже и за счет провальной операции.

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

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