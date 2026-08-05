Народный фронт в Курской области помог эвакуировать более 4,3 тысячи раненых

Добровольцы Народного фронта помогли эвакуировать более 4,3 тысячи раненых за все время работы на территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

В организации рассказали, что волонтеры продолжают работать в трех военных госпиталях Курской и Ростовской областях. Они обеспечивают пациентов водой и горячим питанием, помогают поддерживать порядок в палатах, благоустраивают территории лечебных учреждений, а также принимают и разгружают гуманитарные грузы.

«Волонтеры Народного фронта с первых дней помогают военным госпиталям Курской и Ростовской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках», — рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодежки Народного фронта Владимир Тараненко.

По его словам, активисты участвуют в перевязках, разносят питание, благоустраивают территории и изготавливают необходимые для госпиталей изделия, в том числе непромокаемые чехлы для аппаратов Илизарова. Он добавил, что этот опыт меняет и самих волонтеров, которые ежедневно общаются с ранеными бойцами.

В Ростовской области волонтеры работают сразу в двух госпиталях. В одном они провели масштабное благоустройство территории, в другом помогают с санитарной обработкой помещений и обеспечением пациентов водой и питанием. В Курской области добровольцы с 2024 года участвуют в работе госпиталя: помогают в перевязках, сопровождают и эвакуируют раненых, разгружают гуманитарную помощь и поддерживают работу медучреждения.

За два месяца работы в Ростовской области активисты передали пациентам 15 тонн питьевой воды. В Курской области с 2024 года они доставили по палатам более 2,7 тысячи горячих обедов. Особую роль в работе госпиталя играют студенты-медики, которые участвуют в перевязках и ассистируют хирургам, получая практический опыт.

В ОНФ также сообщили, что продолжается специальный сбор «Военные медики». На собранные средства закупают автомобили, средства эвакуации, защиту техники и другое оборудование, необходимое для работы медицинских подразделений в зоне СВО.