Сегодня 14:42 Народный фронт передал поздравления иностранцев с Днем России 0 0 0 Спецоперация

Праздники

Россия

В День России поздравления звучат не только из разных уголков страны, но и со всего мира. Этот праздник объединяет миллионы людей — разных возрастов, национальностей и судеб — всех, кто с уважением относится к истории России и искренне ее любит.

Народный фронт собрал поздравления от иностранных студентов, волонтеров и просто друзей России. Многие из них признались, что восхищаются страной, ее культурой, архитектурой и людьми. Они говорили, что Россия — это место, где чувствуют тепло, безопасность и душевную атмосферу. «Дорогие россияне, бойцы, сражающиеся за Русскую землю, родину, поздравляю всех с праздником. Слава всем воинам. Вечная память павшим. Благополучия и любви всем русским людям. С Днем России», — сказал заместитель председателя антифашистского движения в Израиле Владислав Сурков.

Хелене Нгой из Демократической Республики Конго рассказала, что особенно ценит в России природу и уютную атмосферу. По ее словам, российский флаг вызывает у нее чувство покоя и уверенности. Шеф-повар из Италии Антонио Рицци, который живет в России более 25 лет, также поздравил жителей страны с праздником. Он подчеркнул, что россияне, по его мнению, объединены вокруг своего президента и государственных символов. «Больше всего в России мне нравится архитектура. Она средневековая и также современная. Также очень красивая природа», — поделился Н’да Николя из Кот-д’Ивуара.

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Особую историю рассказал студент из Анголы Алешандре-Бензо Эдсон, который учится в Челябинском государственном институте культуры. Он не только освоил новую профессию, но и принял православие, стал иподиаконом и теперь служит в храме. Теперь Эдсон считает Россию своим домом. Представители Израильского антифашистского движения выразили солидарность с народом России и бойцами, участвующими в специальной военной операции. В Йошкар-Оле, в Республике Марий Эл, волонтерский клуб «Поколение добра» при школе № 21 объединяет более 300 детей и 60 родителей. Они изготавливают маскировочные сети и свечи для фронта. В Северной Осетии волонтеры сообщества «СВОи» делают амуницию и гуманитарные наборы. В Якутии активно трудятся волонтеры, собирая помощь и поддерживая бойцов., а в Бурятии центр «Сила добра 03» с первых дней СВО шьет форму и плетет сети. «Мы вяжем маскировочные сети, делаем окопные свечи, собираем аптечки. Хочется пожелать всем мирного неба над головой и скорейшего возвращения наших бойцов домой», — отметила волонтер Мадина Кубалова. В Дагестане также звучат поздравления и слова поддержки. Местные добровольцы подчеркивают, что День России — это праздник силы, веры и единства.