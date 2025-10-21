21 октября 2025 18:46 Налет в Полтаве — пролог к операции в Одессе: почему ВСУ так боятся реактивных КАБ России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Российские войска впервые ударили по позициям ВСУ в Полтаве новейшими реактивными корректируемыми авиабомбами с радиусом действия более 100 километров. Местные эксперты сочли налет неким прологом к одесской военной операции, которую, по их прогнозам, могут начать с массового применения этих снарядов. Сейчас, подчеркивают они, КАБ — новый и очень серьезный вызов для украинской армии, а для ВС РФ — инструмент, дающий большое преимущество при наступлении.

В ВСУ рассказали об ударе по Полтаве новейшими авиабомбами О прилете по позициям вэсэушников в Полтаве 20 октября рассказал в своем Telegram украинский офицер с позывным Алекс. По его словам, российские войска применили для удара реактивную корректируемую авиационную бомбу (КАБ). Раньше, как заверил военный, этого не происходило. «Пошла жара <…>. Начали понемногу применять реактивные КАБ, которые покрывают боевой радиус 100 километров +», — написал он. Российские военные корреспонденты также сообщали об ударах по целям в Полтавской области. По их данным, расстояние от точки запуска КАБ до точки прилета составило около 200 километров.

Фото: РИА «Новости»

Прилет КАБ в Полтавской области стал предметом бурного обсуждения и в украинских пабликах. Ажиотаж был связан и с тем, что это произошло впервые за время СВО, и с конструктивными особенностями этой авиабомбы.

По информации источников некоторых из них, боеприпас упал примерно в 30 километрах от Полтавы, а запустили его из Белгородской области. Авторы киевского Telegram-канала «Легитимный» при этом подчеркнули, что реактивные КАБ и фугасные авиационные бомбы (ФАБ), способные летать на расстояние от 120 до 180 километров, — будущий вызов для армии Украины.

«Разработка в модернизации КАБ идет давно. В этот раз прилетело по условным позициям ВСУ возле Полтавы, что наглядно демонстрирует: россияне будут использовать их против тыла ВСУ. Мы указывали, что новые КАБ станут вызовом для Украины и неким прологом к одесской военной операции, которую будет возможно начать с массовым применением этих летающих бомб-ракет», — подчеркнули журналисты. По их мнению, именно этот вид оружия даст российский бойцам преимущество в наступлении, а оно продолжается весьма успешно — в основном на Донецком и Южно-Донецком направлениях, а также со стороны Покровска и Лимана. «Такими темпами Сырский утратит окончательно контроль за ситуацией на фронте», — предупредили они.

«Чудо-оружие» О том, что российские КАБ изменили баланс на поле боя, неоднократно заявляли западные военные эксперты. Так, еще летом прошлого года Forbes писал, что ВСУ просто нечего противопоставить этому «чудо-оружию» и украинцы рассчитывают на поставки аналогов от своих партнеров. Правда, для того чтобы использовать планирующие бомбы (их вэсэушники хотели получить от США), воздушным силам республики нужно было бы переоборудовать десятки оставшихся истребителей Су-27 и уцелевших МиГ-29.

Фото: РИА «Новости»

«Чем хороши КАБ: их можно запускать далеко за линии прямого соприкосновения. То есть они могут лететь фактически как ракеты на дальность 150, а сейчас и 180 километров», — подчеркнул в беседе с 360.ru военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Плюс это относительно дешевое оружие, которым мы наносим серьезнейший удар. У противника нет возможности этому сопротивляться практически. А когда наносится комбинированный удар КАБ, ФАБ, «Геранями», «Калибрами», «Кинжалами» — это вообще катастрофа для него. Евгений Михайлов

Так что украинские эксперты опасаются совершенно правильно, продолжил политолог. По его оценке, если сейчас Россия резко увеличит производство КАБ, то в ближайшем будущем можно говорить о полном разгроме украинской обороны и прорыве фронта по всем направлениям.

Чем КАБ отличается от ФАБ Фактически КАБ отличаются от фугасной авиабомбы наличием в конструкции систем управления и наведения, которые позволяют повысить точность бомбометания. Используют такие снаряды для поражения укрепсооружений, боевой техники и военно-промышленных объектов.

А у ФАБ главной задачей является разрушение строений, инженерных сооружений, скопления техники и живой силы сильной ударной волной и разлетом густых осколков корпуса. При этом она отличается от бронебойных или термобарических бомб универсальностью применения, что сделало бомбу практически незаменимым элементом авиаопераций.

Интересно Весной 2024 года Ростех объявлял, что производство ФАБ-500 увеличилось многократно, а выпуск ФАБ-1500 — в два раза. Кроме того, стартовало массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Весной 2024 года Ростех объявлял, что производство ФАБ-500 увеличилось многократно, а выпуск ФАБ-1500 — в два раза. Кроме того, стартовало массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.

И естественно, снаряды периодически модернизируют. Так, например, ФАБ-500 получили недавно обновленный универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), что позволяет им поражать цель на расстоянии более 100 километров. В минувшее воскресенье, 19 октября, стало известно о первом ударе по ВСУ в Лозовой такой фугасной бомбой с модулем планирования. Запускали ФАБ с расстояния в 130 километров. Целью удара, по некоторым данным, стал ключевой железнодорожный узел снабжения ВСУ для Донецкого и Харьковского направлений.