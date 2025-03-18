«Мы должны подставить плечо». Воробьев рассказал о новой образовательной программе для участников СВО

Ассоциация ветеранов СВО заработала в Подмосковье в феврале. За неполных два месяца активисты провели свыше 350 мероприятий и начали строить масштабные планы. О развитии движения, поддержке участников СВО, работе фонда «Защитники Отечества» и новой образовательной программе губернатор Андрей Воробьев поговорил с руководителями муниципальных отделений организации.

Ассоциация ветеранов СВО была создана по инициативе президента. Она объединила участников спецоперации, которые помогают семьям бойцов, трудоустраивают вернувшихся с фронта ребят, организацию патриотические мероприятия и собирают гуманитарную помощь. Подмосковное отделение возглавил Кирилл Лосунчуков, который в прошлом году прошел стажировку в правительстве в рамках программы «Время героев» .

«Нам важно максимально окружить заботой и вниманием ветеранов СВО и их семьи. Наш президент делает акцент на том, что здесь нужен системный подход. Поэтому в Подмосковье мы предусмотрели порядка 30 мер поддержки — и протезирование, и трудоустройство, и обучение, и бесплатные кружки для детей», — сказал Воробьев.

По словам Лосунчука, в ассоциацию уже вступили более 400 человек. Один из главных вопросов, которыми занимается организация, стало трудоустройство вернувшихся с фронта бойцов.

«Мы будем стараться им помогать, уже общаемся с рядом предприятий в Московской области, они готовы сотрудничать. Плюс очень важна образовательная программа, ведь кому-то из ребят после возвращения необходимо менять профессию в связи с травмой», — сказал Лосунчуков.

Всего в Подмосковье 55 отделений и 22 приемные Ассоциации ветеранов СВО. За полтора месяца общество провело свыше 350 мероприятий. Это «Уроки мужества», патриотические лекции, мастер-классы и многое другое.

Образовательная программа «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» стартовала 3 марта и стала продолжением «Времени героев». Она направлена на подготовку демобилизованных бойцов СВО для работы в органах власти. В течение года они будут обучаться под руководством персональных наставников.

«Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил губернатор.

На программу уже подали более 400 заявок. Документы будут принимать до конца апреля, а начнется обучение 15 сентября.

Работа фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье

Помощь участникам СВО и их семьям также оказывает госфонд «Защитники Отечества». Туда можно обратиться по вопросам получения выплат, оформления документов, реабилитации, адаптации жилья для нужд инвалидов.

Всего в Подмосковье работают свыше 70 социальных координаторов фонда, а также 40 персональных помощников, которые ведут работу с семьями. За два года работы организации туда обратились свыше 30 тысяч человек, рассказала руководитель регионального отделения Ольга Ермакова.

«С удовольствием будем сейчас создавать коммуникацию с Ассоциацией ветеранов СВО. Впереди у нас большая работа, которая, думаю, будет успешной», — сказала она.

Фонд также помогает бойцам проходить реабилитацию в специализированных центрах. Всего в Подмосковье три таких учреждения: «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне и имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Там уже прошли лечение более тысячи человек.

Узнать больше о мерах поддержки военнослужащих можно по ссылке.