Андрей Воробьев рассказал о стажировке бойцов СВО в подмосковных министерствах

Фото: Антон Чернов
Фото: Фото: Антон Чернов

Два героя СВО Кирилл Лосунчуков и Владимир Горох будут проходить стажировку в двух подмосковных министерствах. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев. Бойцы вышли в финал президентской программы «Время Героев» и выбрали Московскую область для того, чтобы попробовать свои силы на государственной службе.

«Мы рады вас видеть, вы хотите следующую часть своей жизни также достойно провести на гражданской службе, очень надеемся, что у вас все получится», — отметил Воробьев.

Владимир Горох будет стажироваться в Министерстве информации и молодежной политики, а Кирилл Лосунчуков — в Мининвесте. Обучение займет три месяца и также будет предусматривать практику в муниципальных округах.

«Прошу коллег сделать все необходимое, чтобы наши стажеры быстро погрузились в ключевые темы», — заключил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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