Муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открыли в Реутове
В Реутове открыли первый в России муниципальный офис фонда «Защитники Отечества». Его разместили на базе многофункционального центра.
В офис могут обращаться не только местные жители, но и ветераны специальной военной операции из ближайших городов — Балашихи, Люберец и Королева.
Главная задача — сделать помощь бойцам и их семьям ближе, оперативнее и персональнее, исключив необходимость поездок в разные ведомства.
«Мы хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО», — пояснила статс-секретарь — заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Идею создания местных отделений поддержали на федеральном уровне — 20 октября на заседании Наблюдательного совета фонда ее одобрил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко, а в качестве стартовых площадок выбрали Московскую область, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
Подмосковье стало одним из ключевых регионов пилота по числу ветеранов, курируемых фондом, поэтому решение оказалось логичным: из-за больших расстояний многим сложно оперативно добираться за помощью.
Новый офис в Реутове собрал в одном месте специалистов военкоматов, сотрудников юридического бюро, представителей прокуратуры и бюро медико-социальной экспертизы, а также сотрудников Социального фонда России.
Там же начал работать проект психологической разгрузки «Своя сила», где с ветеранами работают уже прошедшие путь восстановления бойцы.
«В Подмосковье у нас 223 офиса МФЦ, где ветераны СВО и их семьи могут получить помощь в любом вопросе. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы запустили такую возможность с сентября — это удобно. Для поддержки всех без исключения военнослужащих планируем запустить прием в МФЦ по услугам Военно-социального центра Минобороны России», — уточнила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Первые посетители уже оценили удобство нововведения.
«Все организовано на высшем уровне, огромное спасибо за это фонду „Защитники Отечества“. Со мной всегда на связи мой социальный координатор, который готов помочь в любое время. Сейчас я встал в очередь на адаптацию жилья и прохожу реабилитацию. Фонд также помог с получением автомобиля с ручным управлением, а в подъезде многоквартирного дома для меня установили специальный подъемник», — поделился ветеран СВО Юрий Жемеров.
Символическим моментом открытия стало вручение ключей от машин, адаптированных для ветеранов с тяжелыми ранениями. Их бойцам лично передала Анна Цивилева.
На сегодняшний день по линии фонда при поддержке президента уже передали свыше 400 таких автомобилей, а до конца года их число дойдет до 500.
На площадке также прошел живой диалог руководства организации с семьями военнослужащих и самими бойцами. Они обсудили главные запросы, предложения, а также новые направления поддержки.