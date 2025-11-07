Муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открыли в Реутове

В Реутове открыли первый в России муниципальный офис фонда «Защитники Отечества». Его разместили на базе многофункционального центра.

В офис могут обращаться не только местные жители, но и ветераны специальной военной операции из ближайших городов — Балашихи, Люберец и Королева. Главная задача — сделать помощь бойцам и их семьям ближе, оперативнее и персональнее, исключив необходимость поездок в разные ведомства. «Мы хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО», — пояснила статс-секретарь — заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото: Никита Анульев 1/3 Фото: Никита Анульев 2/3 Фото: Никита Анульев 3/3

Идею создания местных отделений поддержали на федеральном уровне — 20 октября на заседании Наблюдательного совета фонда ее одобрил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко, а в качестве стартовых площадок выбрали Московскую область, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

Подмосковье стало одним из ключевых регионов пилота по числу ветеранов, курируемых фондом, поэтому решение оказалось логичным: из-за больших расстояний многим сложно оперативно добираться за помощью. Новый офис в Реутове собрал в одном месте специалистов военкоматов, сотрудников юридического бюро, представителей прокуратуры и бюро медико-социальной экспертизы, а также сотрудников Социального фонда России. Там же начал работать проект психологической разгрузки «Своя сила», где с ветеранами работают уже прошедшие путь восстановления бойцы. «В Подмосковье у нас 223 офиса МФЦ, где ветераны СВО и их семьи могут получить помощь в любом вопросе. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы запустили такую возможность с сентября — это удобно. Для поддержки всех без исключения военнослужащих планируем запустить прием в МФЦ по услугам Военно-социального центра Минобороны России», — уточнила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Первые посетители уже оценили удобство нововведения.

Фото: Никита Анульев 1/2 Фото: Никита Анульев 2/2

«Все организовано на высшем уровне, огромное спасибо за это фонду „Защитники Отечества“. Со мной всегда на связи мой социальный координатор, который готов помочь в любое время. Сейчас я встал в очередь на адаптацию жилья и прохожу реабилитацию. Фонд также помог с получением автомобиля с ручным управлением, а в подъезде многоквартирного дома для меня установили специальный подъемник», — поделился ветеран СВО Юрий Жемеров. Символическим моментом открытия стало вручение ключей от машин, адаптированных для ветеранов с тяжелыми ранениями. Их бойцам лично передала Анна Цивилева. На сегодняшний день по линии фонда при поддержке президента уже передали свыше 400 таких автомобилей, а до конца года их число дойдет до 500. На площадке также прошел живой диалог руководства организации с семьями военнослужащих и самими бойцами. Они обсудили главные запросы, предложения, а также новые направления поддержки.