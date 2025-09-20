Сегодня 11:11 Мощный комбинированный удар по Украине 20 сентября: какие цели поразила российская армия 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спецоперация

Прошедшей ночью Вооруженные силы России нанесли по Украине масштабный комбинированный удар. Армия использовала крылатые ракеты и беспилотники. Какие цели удалось поразить на этот раз — в материале 360.ru.

Что известно о ночном ударе ВС России по Украине В ночь на 20 сентября 2025 года российская армия атаковала объекты на Украине с помощью БПЛА и ракет. По предварительной информации, бойцы задействовали дроны «Герань» и крылатые ракеты Х-101. По словам украинского президента Владимира Зеленского, ВС России использовали в операции около 40 ракет и почти 600 беспилотников. Под удар попали Днепропетровск, Николаевская, Черниговская, Киевская, Сумская, Одесская и Харьковская области.

Фото: РИА «Новости»

Какие цели поразили на Украине 20 сентября Сильные пожары охватили промышленные и военные объекты в результате атаки на Днепропетровск, сообщил Telegram-канал Shot. «Судя по онлайн-картам пожаров NASA, прилетело по Южному машиностроительному заводу и заводу „Полимермаш“. Сообщается о зареве после прилетов и перебоях с электричеством», — написали авторы поста. По их данным, несколько десятков взрывов прогремели в Николаеве. ВС России атаковали промышленное предприятие. «Взрывы гремели также в Киеве, Борисполе и Павлограде», — добавили в Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Авторы Telegram-канала «Zлой пруф» сообщили, что по заводу «Южмаш» бойцы запустили четыре ракеты «Искандер», одна из которых поразила ангар с жидкостными ступенями ракеты-носителя «Циклон-4М» и оборудованием, задействованным в интеграции беспилотников на базе ракетных блоков. «Лучше „Орешником“ с боевой частью», — считают военкоры. Серьезный удар пришелся по НПО «ДенпроПресс». Минимум восемь ударных дронов нанесли серию попаданий по объекту, который специализируется на производстве броневых заготовок и деталей для танковой промышленности. В результате удалось уничтожить термический цех и производственную зону с гидравлическими прессами. Крупный пожар зафиксировали на предприятии «Агросоюз», ракета поразила литейный цех компании «Первая литейная» в Елизаветовке. В Змиеве атаки трех управляемых авиационных боеприпасов и десяти беспилотников обрушились на филиал корпорации «ЭлКор». В Харькове пострадало предприятие «Хартрон» — ключевой разработчик систем управления и наведения для ракетной, авиационной и космической техники.

Фото: РИА «Новости»

Ответ за ЗАЭС Ранее украинские беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию. ВСУ направили несколько американских ракетных установок HIMARS на границу с ДНР, чтобы наносить удары по объекту. «Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания», — сообщили на ЗАЭС. После происшествия система безопасности станции сработала автоматически, все основные службы перевели в режим повышенной готовности. Несмотря на удар, ЗАЭС продолжила работу в штатном режиме. Руководство станции подчеркнуло, что ситуация полностью контролируется.