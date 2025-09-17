Пожар у топливных складов ЗАЭС после обстрела ВСУ потушили

Пожар на топливных складах Запорожской АЭС, вызванный обстрелом ВСУ, потушили. Огонь не добрался до резервуаров. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Во вторник ВСУ обстреляли территорию возле топливных складов Запорожской АЭС. В результате загорелась сухая трава. Огонь был в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом. Пресс-служба АЭС сообщила, что угрозы для основных объектов инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и вокруг нее остается в норме.

«Пожар ликвидирован. Распространения огня к резервуарам с дизельным топливом атомной станции не допущено», — сказала Яшина.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Это самая большая по числу блоков и мощности АЭС в Европе: шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.

Ранее ВСУ обстреляли учебный центр Запорожской АЭС. Удар пришелся по корпусу Г, где находится уникальный полномасштабный тренажер для обучения персонала реакторных залов.