Молодой боец рассказал, как сдержал наступление ВСУ в Курской области

Лейтенант с позывным Пономарь, который только в прошлом году окончил Рязанское десантное училище, на протяжении двух недель удерживал наступление украинских боевиков в Глушковском районе Курской области. Дерзостью молодого офицера восхитились опытные российские военные. Свою историю боец рассказал в интервью военному корреспонденту kp.ru Александру Коцу .

По распределению молодого офицера распределили в Брянскую область. Когда украинские боевики перешли российскую границу, он сам вызвался и попросился о переводе, чтобы дать отпор врагу.

На новом месте бойца отправили в Глушковский район на подмогу военным, которые выстраивали оборону, чтобы остановить продвижение украинских войск. Сам Пономарь вспоминал, что противника ждали со стороны границы, но ВСУ поехали в обход и сразу на танках и боевых бронированных машинах (ББМ).

Остановить продвижение боевой техники Пономарю помогли выстрелы из одноразовых гранатометов.

«Выстрелил одной по танку и в этот момент понял, что „одноразки“ их не берут. Он проехал дальше. Беру следующую, бью по ББМ, ракета уходит выше и просто сносит пулеметчика. Они отъехали, встали ближе к танку, метров триста от нас. Я понял, что в нашем блиндаже мы вчетвером не выживем, и сказал саперам, чтобы они уходили в тыл», — поделился боец.

Лейтенант признался, что испытал сильный страх, но помогло воспитание отца — офицера спецназа.

«Он мне говорил: „Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили“. Отец меня учил упираться до последнего», — добавил собеседник журналиста.

Из-за массированной атаки украинских боевиков российские военные отступили. Но Пономарь остался в своем блиндаже и отстреливался от противника вместе с товарищем. Так ему удалось подбить еще одну ББМ, но после начались полеты дронов.

«Когда противник меня зажал, я <...> читал 90-й псалом. Вообще, я сам родом из Пермского края, жил вблизи Белогорского монастыря, рядом с селом Калинино Кунгурского района. Там же и окормлялся», — рассказал боец, объяснив выбор позывного.

В опорном пункте Пономарь отбивался раз за разом. Он собирал снаряды с подбитых вражеских машин, аккумуляторы, а также прослушивал переговоры противника, передавая важную информацию своим. Но после ранения от очередного сброса боеприпаса с дрона командир приказал отправляться в тыл.

«Задачу мы выполнили. Поражено очень много машин противника, мы законопатили дыру и отбили у оппонентов желание там кататься», — так боец подвел итог своего двухнедельного противостояния.

Министерство обороны ранее сообщило об ударе планирующими бомбами по пехоте, бронетехнике и опорному пункту ВСУ на территории Курской области. Его нанес экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Пилоты успешно поразили все цели.