«Миротворчество» в режиме онлайн. Москва решила не тратить время на поездки в Стамбул
Все, что нужно знать о вчерашних «мирных переговорах» между Россией и Украиной в Стамбуле, выражено в этой новости: «Ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА на город Сочи, два человека погибли, еще 11 ранены». В этом вся суть «миролюбия» Украины и ее готовности к мирному урегулированию военного конфликта.
Впрочем, никто в России и не рассчитывал на то, что третий раунд переговоров будет чем-то принципиально отличаться от двух предыдущих и принесет хоть какой-то ощутимый результат с точки зрения реального продвижения к миру. И сегодня эту мысль даже подтвердили в Кремле.
«Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Предложения России на переговорах с Украиной конкретные, конструктивные. Контакт Москвы и Вашингтона может быть оперативно реализован при необходимости», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Скажу больше: итоги вчерашней встречи, выраженные в заявлении главы российской делегации Владимира Мединского, говорят о том, что в дальнейшем тратить время на бессмысленные поездки в Стамбул Москва не намерена.
«Чтобы сэкономить время, ресурсы и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение».
Вообще, третий раунд переговоров больше напомнил отчет об уже проделанной работе — в первую очередь в сфере обмена военнопленными и передачи Украине останков погибших солдат ВСУ (более 7000 тел возвращено, по словам Мединского). Работа в этом направлении продолжается. Прямо во время стамбульской встречи на украино-белорусской границе прошел еще один этап обмена пленными по формуле 250 на 250 человек.
Многие отмечают особую активность в этом вопросе украинцев в последние дни. До сих пор каждый такой обмен приходилось согласовывать с ними неделями, а то и дольше. Теперь за месяц домой вернулось примерно по 1200 человек с каждой стороны.
Впрочем, судя по всему, ни о каком гуманитарном смягчении политики Зе-режима речи не идет. Всему виной — банальная нехватка у них личного состава на ЛБС. Так что большинство вернувшихся украинцев совсем скоро вновь окажутся на фронте, но в этот раз спасительным пленом дело, скорее всего, не закончится.
Но это уже не наши проблемы. Для полноты картины осталось прокомментировать лишь истеричное требование Киева провести до конца августа личную встречу президента России и Зеленского. Зачем это нужно последнему, я уже писал на днях.
Что касается российской стороны, то, как верно подметил Мединский, подобная встреча, если в ней вообще появится необходимость, должна венчать собой усилия переговорных команд с двух сторон, а не подталкивать их к поиску решения проблемы. Так что пока Украина лишь старательно делает вид, что она о чем-то договаривается, Россия давать согласия на подобный, с позволения сказать, «саммит» совершенно не намерена. Много чести.
Да, и может так случиться, что уже совсем скоро встречаться с Зеленским, тем более подавать ему руку, будут лишь бомжи в лондонском «андеграунде».
Похоже, дни украинского узурпатора уже сочтены.