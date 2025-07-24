«Миротворчество» в режиме онлайн. Москва решила не тратить время на поездки в Стамбул

Все, что нужно знать о вчерашних «мирных переговорах» между Россией и Украиной в Стамбуле, выражено в этой новости: «Ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА на город Сочи, два человека погибли, еще 11 ранены». В этом вся суть «миролюбия» Украины и ее готовности к мирному урегулированию военного конфликта.

Впрочем, никто в России и не рассчитывал на то, что третий раунд переговоров будет чем-то принципиально отличаться от двух предыдущих и принесет хоть какой-то ощутимый результат с точки зрения реального продвижения к миру. И сегодня эту мысль даже подтвердили в Кремле.

«Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Предложения России на переговорах с Украиной конкретные, конструктивные. Контакт Москвы и Вашингтона может быть оперативно реализован при необходимости», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Скажу больше: итоги вчерашней встречи, выраженные в заявлении главы российской делегации Владимира Мединского, говорят о том, что в дальнейшем тратить время на бессмысленные поездки в Стамбул Москва не намерена.

«Чтобы сэкономить время, ресурсы и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение».