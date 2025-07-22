В стамбульском дворце Чираган на этой неделе пройдет третий раунд возобновленных переговоров между Россией и Украиной. Пройдет, если, разумеется, не случится какой-нибудь форс-мажор. От украинской делегации, очевидно не настроенной на конструктив, ожидать можно чего угодно.

Напутствуя главу делегации Рустема Умерова, сменившего на днях должность министра обороны на кресло секретаря СНБО, Владимир Зеленский заявил, что одной из основных тем переговоров должна стать подготовка к его, Зеленского, личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров», — написал он в соцсетях. Что ж, стремление к встрече в верхах объяснимо: таким образом давно утративший легитимность украинский недопрезидент пытается хоть как-то подтвердить свой статус и эту самую легитимность «оживить». По крайней мере, в глазах независимых международных наблюдателей.

Фото: Рустем Умеров. Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

Кроме того, чрезмерно завышенное ЧСВ Зеленского просто вопиет о необходимости личной встречи с Путиным и переговоров, что называется, «на равных». До тех пор, пока этого не случилось, криворожский юморист эпохи расцвета КВН так навсегда и останется клоуном, какие бы дифирамбы ему ни пели на Западе. Для него уравнивание в значимости с российским лидером — самоцель, не имеющая по большому счету никакого отношения к процессу мирного урегулирования. Все в том же напутствии Умерову Зеленский говорит о чем угодно: об обмене военнопленными, о возвращении якобы похищенных на Украине детей, но ни слова о мире и устранении причин, приведших к конфликту. В этом принципиальная разница в подходах к переговорам между Киевом и Москвой. Для России, помимо, разумеется, гуманитарной составляющей — слава Богу, хотя бы несколько сотен наших ребят уже вернулись домой — принципиальным остается признание Украиной реалий, сложившихся на земле, и начало процесса ее, Украины, демилитаризации и денацификации.

Положа руку на сердце, приходится сказать, что добровольно ничего из вышеперечисленного киевский режим делать, конечно, не станет. Единственный способ принудить его к этому — полная и безоговорочная капитуляция ВСУ.

Тем не менее российская делегация продолжает ездить в Стамбул, прекрасно понимая, что толку не будет. Повторюсь, слава Богу, хотя бы удается договариваться по вопросам обмена пленными — это большой плюс. Даже если это останется единственным, о чем удастся договориться, наше участие в переговорах все равно оправданно. Просто не стоит питать неоправданных иллюзий и формировать слишком большие ожидания. Более того, если кто-то полагает, что все это делается для галочки, чтобы лишний раз не дразнить дядю Сэма, то и этот аргумент уже не состоятелен.

Фото: IMAGO/Turkish Foreign Affairs / www.globallookpress.com

Судя по всему (по крайней мере, если верить заявлениям главы Минфина США Скотта Бессента), Вашингтон серьезно настроен ввести обещанные вторичные санкции вне зависимости от итогов переговоров в Стамбуле и призывает европейские страны к ним присоединиться. «Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введем эти вторичные тарифы», — сказал американский министр. Стало быть, с этой точки зрения, особого смысла продолжать диалог с Украиной нет — тут все как об стену горох. Но он будет продолжен, как минимум до тех пор, пока в украинских застенках томится хоть один российский солдат.