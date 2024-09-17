Мертвая черта. Киеву поставили условие, скоро — второй этап наступления ВСУ
Политаналитик Голубь: Залужный должен сыграть беспроигрышную роль миротворца
Владимиру Зеленскому срочно нужно повысить градус эскалации, особенно на фоне проблем на фронте. На Покровском направлении Вооруженные силы России давят, уничтожая врага на различных участках, а в Курской области ВСУ так и не смогли достичь необходимых целей на второй месяц операции. Но эскалация нужна как воздух. Значит, принято важное решение. У Киева есть план.
По информации украинского Telegram-канала «Женщина с косой», который ссылается на собственные источники, Запад поставил Зеленскому условия. ВСУ должны перейти ко второму этапу наступательной операции — 2024 до поездки украинского президента к Джо Байдену.
Все для того, чтобы иметь хорошие козыри в убеждении американцев поддержать план продолжения конфликта до осени 2025 года. Иначе американцы могут дать заднюю и начнут мягкий «слив» Киева. Это якобы приведет к мирным соглашениям весной 2025-го.
Но, как нам сообщили инсайдеры, у Зеленского есть и запасной план. Он заключается в том, что перед поездкой в США Киев устроит очередную кровавую трагедию.
Правда не совсем понятно, в чем заключается второй этап наступления. Враг откроет новое направление? Скорее всего, нет. Но, возможно, постарается усилить свое присутствие на самых горячих направлениях и уже оттуда наступать.
Косвенно это подтверждает еще один популярный украинский Telegram-канал «Резидент». Он, ссылаясь на свои источники в Генштабе, пишет, что главком ВСУ Александр Сырский снова снимает подразделения с Харьковского направления и отправляет их в Сумскую область для продолжения Курской операции.
Зеленский поставил задачу создать благоприятный фон перед поездкой в США и продолжить наступление на этом направлении. Сейчас ВСУ должны любым способом отыграть ситуацию с контрударом армии России и вернуть утраченные позиции. Еще он перед поездкой в США хочет посетить Донбасс. Для этого Сырскому дали указание любыми способами стабилизировать там фронт. Необходимо, чтобы украинская армия наступала в момент посещения США.
Telegram-канал «Резидент»
Кроме того, украинские инсайдеры заявили, что Сырский начал выводить резервы из Запорожья и перебрасывать их в Сумскую область и Донбасс. Мол, у ВСУ нет сейчас возможности начать наступление на Запорожскую АЭС из-за больших потерь.
Киев пытается стабилизировать восточный фронт и удержать позиции в Курской области, где ВС России ведут контрнаступление и выдавливает украинских солдат.
Зеленскому готовят замену
Нужно иметь в виду, что возможные мирные соглашения означают персональный слив Зеленского, но отнюдь не киевского режима. Любую паузу США и другие западные игроки используют, чтобы привести в порядок потрепанные ВСУ, насытить их новым оружием и возобновить боевые действия, нанеся репутационный ущерб в очередной раз обманутому Кремлю.
Зеленского при этом, естественно, съедят с потрохами, сделав козлом отпущения за все потерянные территории. Неслучайно продолжается раскрутка Залужного — недавно целую книжку о нем написали.
Именно он должен сыграть беспроигрышную роль миротворца — так же, как в 2019 году в противостоянии с Порошенко ее сыграл сам Зеленский. Такое мнение 360.ru высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.
«Понятно, что комика такое продолжение не устраивает. Для него жизненно важно демонстрировать господам в Вашингтоне очередные военные успехи и саботировать любые мирные инициативы. И в этом он не одинок. Всякий раз, когда дело шло к переговорам и остановке конфликта, следовала провокация, за которой торчали длинные уши Лондона. Крушение самолета с украинскими пленными, теракт в „Крокусе“, вторжение в Курскую область — все это было нужно Великобритании, чтобы и дальше разорять Европу и ссорить американских политиков», — добавил он.
Так что новые провокации и трагедии нужны Зеленскому, как очередная доза, и у него есть надежный поставщик.
Вариантов достаточно
Самые лучшие и самые боеспособные подразделения, подготовленные Западом, были брошены на Курское направление. Но это наступление провалилось.
Сейчас там уже подразделения российской армии успешно выдавливают противника за пределы наших территорий. И дальнейшие попытки врага удержать там позиции приведут лишь к еще большим потерям ВСУ.
«Но есть другой вариант, на который может пойти Зеленский. Например, устроить техногенную катастрофу на территории Украины. Допустим, ударить по Киевской АГС, подорвать дамбы в Киевском море. Зеленский может нанести удар по какому-нибудь торговому центру в час пик. Он, вне всяких сомнений, может пойти на это, поскольку человек абсолютно неадекватен, обвинить в этом всем Москву и потребовать от Запада разрешение бить вглубь территории России. Причем по любым объектам, не обязательно по военным», — рассказал 360.ru политолог Владимир Карасев.
Действительно, есть стойкое ощущение, что Зеленский готов устроить и «Бучу-2», и «Бучу-3». Фантазии у него много — в этом нет никаких сомнений.
Это уже не красная линия
Тем не менее в Вашингтоне с очень большим скепсисом относятся к талантам украинских военных. Зато уверены в их таланте воровать.
С другой стороны, неоконы — ястребы — странным образом перекочевали в Демократическую партию и всеми силами пытаются развязать большую войну до выборов. Идут на укрупнение конфликта в масштабах Европы.
Их логика понятна: нужно показать избирателям что „они же предупреждали“. Развязать войну, а потом — „кривая выведет“. Разумеется, для России такая „вилка“ ничего хорошего не сулит. Потому что у нас вариантов не так много: либо Украина применяет дальнобойные ракеты по Москве и другим крупным городам, либо на нас вообще натравливают европейские силы НАТО. В первую очередь, разумеется, голодранцев типа Литвы, Латвии, Эстонии и других прибалтов, потом активно включится Польша, и, опять же, ракеты полетят вглубь России.
Танай Чолханов
участник СВО, публицист
Разумеется, партии американских ястребов ближе второй вариант — глобальная война в Европе, добавил Чолханов. Но, опять же, при варианте с Украиной, работать с наведением, пуском, да и вообще — выполнять всю эту грязную работу придется НАТО. Не говоря уже о том, что ракеты типа «воздух — земля» будут запускать непосредственно пилоты НАТО.
Конечно, какое-то время США могут петь песенку «я тучка-тучка, я вовсе не медведь», но очевидное не скрыть. Ситуация для нас подошла уже не к красной линии, а к мертвой черте.
И выход только один — назвать вещи своими именами и готовится к большой войне. Которая, с большой вероятностью, приведет к первому после Хиросимы и Нагасаки применению ядерного оружия. Возможно, кто-то не хочет это слышать, но наши желания уже ничего не могут изменить.