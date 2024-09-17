Владимиру Зеленскому срочно нужно повысить градус эскалации, особенно на фоне проблем на фронте. На Покровском направлении Вооруженные силы России давят, уничтожая врага на различных участках, а в Курской области ВСУ так и не смогли достичь необходимых целей на второй месяц операции. Но эскалация нужна как воздух. Значит, принято важное решение. У Киева есть план.

По информации украинского Telegram-канала «Женщина с косой», который ссылается на собственные источники, Запад поставил Зеленскому условия. ВСУ должны перейти ко второму этапу наступательной операции — 2024 до поездки украинского президента к Джо Байдену. Все для того, чтобы иметь хорошие козыри в убеждении американцев поддержать план продолжения конфликта до осени 2025 года. Иначе американцы могут дать заднюю и начнут мягкий «слив» Киева. Это якобы приведет к мирным соглашениям весной 2025-го. Но, как нам сообщили инсайдеры, у Зеленского есть и запасной план. Он заключается в том, что перед поездкой в США Киев устроит очередную кровавую трагедию.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

Правда не совсем понятно, в чем заключается второй этап наступления. Враг откроет новое направление? Скорее всего, нет. Но, возможно, постарается усилить свое присутствие на самых горячих направлениях и уже оттуда наступать. Косвенно это подтверждает еще один популярный украинский Telegram-канал «Резидент». Он, ссылаясь на свои источники в Генштабе, пишет, что главком ВСУ Александр Сырский снова снимает подразделения с Харьковского направления и отправляет их в Сумскую область для продолжения Курской операции.

Зеленский поставил задачу создать благоприятный фон перед поездкой в США и продолжить наступление на этом направлении. Сейчас ВСУ должны любым способом отыграть ситуацию с контрударом армии России и вернуть утраченные позиции. Еще он перед поездкой в США хочет посетить Донбасс. Для этого Сырскому дали указание любыми способами стабилизировать там фронт. Необходимо, чтобы украинская армия наступала в момент посещения США. Telegram-канал «Резидент»

Кроме того, украинские инсайдеры заявили, что Сырский начал выводить резервы из Запорожья и перебрасывать их в Сумскую область и Донбасс. Мол, у ВСУ нет сейчас возможности начать наступление на Запорожскую АЭС из-за больших потерь. Киев пытается стабилизировать восточный фронт и удержать позиции в Курской области, где ВС России ведут контрнаступление и выдавливает украинских солдат.

Фото: РИА «Новости»

Зеленскому готовят замену Нужно иметь в виду, что возможные мирные соглашения означают персональный слив Зеленского, но отнюдь не киевского режима. Любую паузу США и другие западные игроки используют, чтобы привести в порядок потрепанные ВСУ, насытить их новым оружием и возобновить боевые действия, нанеся репутационный ущерб в очередной раз обманутому Кремлю. Зеленского при этом, естественно, съедят с потрохами, сделав козлом отпущения за все потерянные территории. Неслучайно продолжается раскрутка Залужного — недавно целую книжку о нем написали.

Фото: Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti / Global Look Press

Именно он должен сыграть беспроигрышную роль миротворца — так же, как в 2019 году в противостоянии с Порошенко ее сыграл сам Зеленский. Такое мнение 360.ru высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь. «Понятно, что комика такое продолжение не устраивает. Для него жизненно важно демонстрировать господам в Вашингтоне очередные военные успехи и саботировать любые мирные инициативы. И в этом он не одинок. Всякий раз, когда дело шло к переговорам и остановке конфликта, следовала провокация, за которой торчали длинные уши Лондона. Крушение самолета с украинскими пленными, теракт в „Крокусе“, вторжение в Курскую область — все это было нужно Великобритании, чтобы и дальше разорять Европу и ссорить американских политиков», — добавил он. Так что новые провокации и трагедии нужны Зеленскому, как очередная доза, и у него есть надежный поставщик.

Фото: Andreas Arnold/dpa / Global Look Press

Вариантов достаточно Самые лучшие и самые боеспособные подразделения, подготовленные Западом, были брошены на Курское направление. Но это наступление провалилось. Сейчас там уже подразделения российской армии успешно выдавливают противника за пределы наших территорий. И дальнейшие попытки врага удержать там позиции приведут лишь к еще большим потерям ВСУ. «Но есть другой вариант, на который может пойти Зеленский. Например, устроить техногенную катастрофу на территории Украины. Допустим, ударить по Киевской АГС, подорвать дамбы в Киевском море. Зеленский может нанести удар по какому-нибудь торговому центру в час пик. Он, вне всяких сомнений, может пойти на это, поскольку человек абсолютно неадекватен, обвинить в этом всем Москву и потребовать от Запада разрешение бить вглубь территории России. Причем по любым объектам, не обязательно по военным», — рассказал 360.ru политолог Владимир Карасев.

Действительно, есть стойкое ощущение, что Зеленский готов устроить и «Бучу-2», и «Бучу-3». Фантазии у него много — в этом нет никаких сомнений.

Это уже не красная линия Тем не менее в Вашингтоне с очень большим скепсисом относятся к талантам украинских военных. Зато уверены в их таланте воровать. С другой стороны, неоконы — ястребы — странным образом перекочевали в Демократическую партию и всеми силами пытаются развязать большую войну до выборов. Идут на укрупнение конфликта в масштабах Европы.

Их логика понятна: нужно показать избирателям что „они же предупреждали“. Развязать войну, а потом — „кривая выведет“. Разумеется, для России такая „вилка“ ничего хорошего не сулит. Потому что у нас вариантов не так много: либо Украина применяет дальнобойные ракеты по Москве и другим крупным городам, либо на нас вообще натравливают европейские силы НАТО. В первую очередь, разумеется, голодранцев типа Литвы, Латвии, Эстонии и других прибалтов, потом активно включится Польша, и, опять же, ракеты полетят вглубь России. Танай Чолханов участник СВО, публицист

Разумеется, партии американских ястребов ближе второй вариант — глобальная война в Европе, добавил Чолханов. Но, опять же, при варианте с Украиной, работать с наведением, пуском, да и вообще — выполнять всю эту грязную работу придется НАТО. Не говоря уже о том, что ракеты типа «воздух — земля» будут запускать непосредственно пилоты НАТО. Конечно, какое-то время США могут петь песенку «я тучка-тучка, я вовсе не медведь», но очевидное не скрыть. Ситуация для нас подошла уже не к красной линии, а к мертвой черте. И выход только один — назвать вещи своими именами и готовится к большой войне. Которая, с большой вероятностью, приведет к первому после Хиросимы и Нагасаки применению ядерного оружия. Возможно, кто-то не хочет это слышать, но наши желания уже ничего не могут изменить.