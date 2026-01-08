Массированный удар по Украине привел к полному блэкауту Днепропетровской области

После мощного взрыва Днепропетровская область осталась без света

В ночь на 8 января Днепропетровск потряс колоссальный взрыв. Практически сразу же свет пропал по всему региону. Местные власти выпустили несколько панических заявлений, жители массово бросились скупать товары первой необходимости.

Тьма накрыла Днепропетровскую область

Днепропетровская область полностью лишилась электроснабжения в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, как утверждают в региональном руководстве.

Масштабный сбой подтвердили в Министерстве энергетики Украины и региональных администрациях.

В Минэнерго уточнили, что осмотр поврежденных узлов и начало восстановительных операций возможны только после стабилизации ситуации с безопасностью и отмены воздушной тревоги. На данный момент ключевые объекты жизнеобеспечения функционируют исключительно за счет резервных источников питания.

В административном центре Днепропетровской области ситуация осложнилась остановкой метрополитена. Из-за обесточивания эскалаторов сотрудники подземки были вынуждены выводить пассажиров из тоннелей пешком.

Глава местной администрации сообщил, что из-за остановки насосных станций начались перебои с водой, и призвал горожан срочно пополнить запасы. По его словам, давать какие-либо прогнозы относительно возвращения света в дома сейчас невозможно.