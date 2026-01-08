Массированный удар по Украине привел к полному блэкауту Днепропетровской области
После мощного взрыва Днепропетровская область осталась без света
В ночь на 8 января Днепропетровск потряс колоссальный взрыв. Практически сразу же свет пропал по всему региону. Местные власти выпустили несколько панических заявлений, жители массово бросились скупать товары первой необходимости.
Тьма накрыла Днепропетровскую область
Днепропетровская область полностью лишилась электроснабжения в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, как утверждают в региональном руководстве.
Масштабный сбой подтвердили в Министерстве энергетики Украины и региональных администрациях.
В Минэнерго уточнили, что осмотр поврежденных узлов и начало восстановительных операций возможны только после стабилизации ситуации с безопасностью и отмены воздушной тревоги. На данный момент ключевые объекты жизнеобеспечения функционируют исключительно за счет резервных источников питания.
В административном центре Днепропетровской области ситуация осложнилась остановкой метрополитена. Из-за обесточивания эскалаторов сотрудники подземки были вынуждены выводить пассажиров из тоннелей пешком.
Глава местной администрации сообщил, что из-за остановки насосных станций начались перебои с водой, и призвал горожан срочно пополнить запасы. По его словам, давать какие-либо прогнозы относительно возвращения света в дома сейчас невозможно.
Что происходит в Днепропетровске
Энергетический холдинг ДТЭК уже ввел режим экстренных отключений. В Днепропетровской области звучат сигналы ракетной опасности.
Украинская пресса публикует кадры, на которых виден полностью темный город. Речь идет о тотальном блэкауте. О серьезных отключениях света предупредили и жителей Кривого Рога.
Что именно произошло и где раздались взрывы, Украина пока не уточняет. В Минобороны России не говорили об ударах по украинской инфраструктуре в ночь на 8 января 2026 года.
Поезда перешли на дрова
Транспортный коллапс затронул и железную дорогу. Управляющие компании заявили о полной остановке пригородного сообщения на нескольких участках. Проблемы коснулись и поездов на линиях в пока еще остающейся под влиянием Украины части Запорожской области.
Все магистральные поезда в границах пострадавших территории были оперативно переведены на тепловозную тягу, в топки летят дрова. Больницы перешли на работу через аварийные генераторы.
Связь и системы сигнализации на железной дороге также поддерживаются за счет автономного питания. Местные паблики сообщают о десятках ударных дронов в небе над Днепропетровской областью.
Власти Днепропетровска рассказывали о мощных взрывах в городе и в ночь на 7 января.