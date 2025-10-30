Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 30 октября
Сигналы тревоги прогремели в нескольких областях Украины, в Киеве сработало ПВО
В ночь на 30 октября Украина столкнулась с одной из самых масштабных атак за последние месяцы. Ряд областей полностью перекрыли дроны, а с авиабазы «Оленья», как утверждает украинская пресса, взлетели на цели стратегические бомбардировщики.
Что происходит на Украине 30 октября
По данным мониторинговых каналов, над территорией Украины движется рекордное количество дронов. Беспилотники летят сразу по нескольким направлениям.
На севере Днепропетровской области зафиксирована группа БПЛА, идущая курсом на запад. На востоке Николаевской области дроны направляются на северо-запад.
Над Сумской областью замечены несколько групп беспилотников, которые движутся в сторону Полтавской. В центральной части Черниговской области отмечена активность дронов, также летящих на запад.
В центральной части Киевской области БПЛА движутся в том же направлении.
Где гремят взрывы на Украине
Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов, включая Киев, Полтаву, Днепропетровскую, Харьковскую и Черкасскую области.
ПВО активно работает по целям, однако источники в украинских военных каналах сообщают о признаках готовящегося ракетного удара. В небе заметили, как утверждают на Украине, уже пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — самолетов, способных запускать крылатые ракеты большой дальности.
Военные источники в прессе Украины предупреждают о повышенном риске применения баллистических ракет. Подобные предупреждения обычно предшествуют массированным атакам по критической инфраструктуре. Сигналы тревоги звучат уже в девяти областях.
Удары по Киеву и Чернигову
Власти Чернигова сообщили о поражении критической инфраструктуры. Масштаб разрушений уточняется. В некоторых районах фиксировались перебои со светом и связью.
Кроме того, воздушную тревогу уже объявили и в Киеве. Местная городская администрация призвала жителей оставаться в укрытиях и не покидать безопасные места до официального сигнала отбоя тревоги. Воздушные силы Украины утверждали, что системы ПВО пытаются поражать цели у столицы.
Украина также заявила о вылете группы Ту-95МС с аэродрома «Оленья» на Кольском полуострове. Эти стратегические бомбардировщики традиционно используются для пусков крылатых ракет Х-101 и Х-555.
Нынешняя активность стратегической авиации в сочетании с массированным запуском беспилотников может указывать на комбинированную атаку по инфраструктуре Украины. Однако Минобороны России такие данные не подтверждало.
Ранее момент обрушения радиозавода в Киеве после российского удара попал на видео.