Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 30 октября

Сигналы тревоги прогремели в нескольких областях Украины, в Киеве сработало ПВО

В ночь на 30 октября Украина столкнулась с одной из самых масштабных атак за последние месяцы. Ряд областей полностью перекрыли дроны, а с авиабазы «Оленья», как утверждает украинская пресса, взлетели на цели стратегические бомбардировщики.

Что происходит на Украине 30 октября

По данным мониторинговых каналов, над территорией Украины движется рекордное количество дронов. Беспилотники летят сразу по нескольким направлениям.

На севере Днепропетровской области зафиксирована группа БПЛА, идущая курсом на запад. На востоке Николаевской области дроны направляются на северо-запад.

Над Сумской областью замечены несколько групп беспилотников, которые движутся в сторону Полтавской. В центральной части Черниговской области отмечена активность дронов, также летящих на запад.

В центральной части Киевской области БПЛА движутся в том же направлении.

Где гремят взрывы на Украине

Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов, включая Киев, Полтаву, Днепропетровскую, Харьковскую и Черкасскую области.

ПВО активно работает по целям, однако источники в украинских военных каналах сообщают о признаках готовящегося ракетного удара. В небе заметили, как утверждают на Украине, уже пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — самолетов, способных запускать крылатые ракеты большой дальности.

Военные источники в прессе Украины предупреждают о повышенном риске применения баллистических ракет. Подобные предупреждения обычно предшествуют массированным атакам по критической инфраструктуре. Сигналы тревоги звучат уже в девяти областях.