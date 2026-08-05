Логистика ВСУ под ударом. Какие цели поразила российская армия 5 августа

В ночь на 5 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву и области. Бойцы применили баллистику и реактивные БПЛА — в городе и пригородах возникли пожары, на одном из промпредприятий случилась утечка аммиака. Подробности — в материале 360.ru.

логистический центр «Эпицентр» — крупный автоматизированный склад компании, обеспечивающий обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.

транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где производятся беспилотные летательные аппараты различных модификаций, а также хранятся и распределяются материально-технические средства в интересах ВСУ;

инновационный терминал и логистический центр «Новая почта» — крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы, осуществляющие хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы;

логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности;

Минувшей ночью войска нанесли по Украине массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, сообщила пресс-служба Минобороны .

Кроме того, на переходе морем южнее Одессы армия атаковала три сухогруза, осуществлявших доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.

логистический центр «Бровары» — крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», осуществляющий хранение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и комплектующих к ним.

транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения;

логистический центр «Терминал Бровары», где хранятся комплектующие для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе иностранного производства;

В Киевской области под удар попали:

Баллистика и реактивные БПЛА в небе

По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС России ударили по Киеву и области баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. Взрывы в столице Украины раздавались больше часа.

На промышленном предприятии в Голосеевском районе повреждения получила система с 300 литрами аммиака, сообщил мэр Виталий Кличко. Утечку локализовали, власти объявили об отсутствии угрозы для населения.

Воздушную тревогу в Киеве объявили около полуночи, ракеты летели с северного и северо-восточного направлений. О повторных пусках сообщалось несколько раз в течение примерно 20 минут.