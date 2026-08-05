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Логистика ВСУ под ударом. Какие цели поразила российская армия 5 августа

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В ночь на 5 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву и области. Бойцы применили баллистику и реактивные БПЛА — в городе и пригородах возникли пожары, на одном из промпредприятий случилась утечка аммиака. Подробности — в материале 360.ru.

Под ударом — логистика ВСУ

Минувшей ночью войска нанесли по Украине массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, сообщила пресс-служба Минобороны.

В Киеве ВС России поразили:

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В Киевской области под удар попали:

Кроме того, на переходе морем южнее Одессы армия атаковала три сухогруза, осуществлявших доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Баллистика и реактивные БПЛА в небе

По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС России ударили по Киеву и области баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. Взрывы в столице Украины раздавались больше часа.

На промышленном предприятии в Голосеевском районе повреждения получила система с 300 литрами аммиака, сообщил мэр Виталий Кличко. Утечку локализовали, власти объявили об отсутствии угрозы для населения.

Воздушную тревогу в Киеве объявили около полуночи, ракеты летели с северного и северо-восточного направлений. О повторных пусках сообщалось несколько раз в течение примерно 20 минут.

Фото: РИА «Новости»

Параллельно к столице приближались беспилотники. Госслужба Украины по ЧС сообщила о пожарах и разрушениях в четырех районах Киева. В Оболонском районе загорелось нежилое здание, в Святошинском огонь охватил склад магазина. В Деснянском районе пожары возникли в двух нежилых помещениях.

Последствия массированного удара также зафиксировали в Бучанском, Броварском и Фастовском районах Киевской области. Повреждения получили склады и производственные помещения. ГСЧС Украины заявила о крупных пожарах на территории логистических и складских комплексов.