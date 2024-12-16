Летающий украинский «Ад». Главное о новых дронах ВСУ Peklo
ВСУ получили новые дроны Peklo
Украинцы похвастались новым беспилотником Peklo. Дрон больше похож на реактивную ракету и, по словам разработчиков, может преодолеть 700 километров за час. Все, что известно о новом украинском оружии, — в материале 360.ru.
Небесный ад
Украина начала серийное производство дронов Peklo — «Пекло», в переводе на русский — «Ад». По сути, это реактивный беспилотник, который на 70% состоит из украинских компонентов. Масса встроенной боевой части БПЛА точно не указана, известно лишь, что она достигает от 50 до 100 килограммов.
СМИ утверждали, что оружие разработали за год. Благодаря выносному турбореактивному двигателю, Peklo способен развивать скорость 700 километров в час. Это превышает дальность поставляемых США тактических ракетных систем ATACMS и крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG от британцев и французов.
БПЛА, судя по данным из открытых источников, стартует с наземной пусковой установки, однако специалисты заметили на верхней части фюзеляжа конструкцию, похожую на крепеж. Это может означать, что Peklo запускается с воздушных носителей — фронтовых бомбардировщиков или истребителей.
Впервые ракеты-беспилотники были торжественно представлены 6 декабря 2024 года, в День Вооруженных сил Украины. Тогда же состоялась передача первой партии — несколько десятков дронов — в подразделения украинских Сил обороны.
Министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин назвал Peklo символом инновационного потенциала и трудолюбия украинских оружейников. По словам чиновника, технология новых БПЛА находится в процессе постоянного усовершенствования. Дроны уже применяли в бою, и они хорошо себя показали.
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Смертельная «Паляниця»
Стоимость Peklo неизвестна, но его предшественник — ракета-дрон «Паляница», на основе которого разработали новый беспилотник, — стоил меньше миллиона долларов США. Он выглядит как небольшая крылатая ракета, но с менее сложной системой наведения и меньшей боеголовкой. Это сделало БПЛА дешевле и проще.
«Паляницу» разработали за полтора года. Впервые эти дроны применили на поле боя в августе 2024-го в Донбассе. Считается, что беспилотник довольно маневренный, с мощной боевой частью и турбореактивным двигателем.
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Запускают «Паляницу» с земли, дальность полетов — от 400 до 700 километров. Габариты ракеты-дрона не менее трех с половиной на два с половиной метра. Скорость — около 450 километров в час. Вес боевой части — от 100 килограммов.