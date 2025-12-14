Сегодня 03:21 Купянский ад: Зеленский выдает виртуальную перемогу, пока ВСУ и наемники гибнут пачками Военэксперт Филипчук: под Купянском — кровавая бойня для ВСУ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Пока ВСУ сжигают под Купянском крупные резервы и иностранных наемников, расстреливают гражданских и создают живой щит из мирного населения, Зеленский записывает вдохновляющие видео с виртуальной «перемогой». Мероприятие рискованное, но для главы киевского режима необходимое — он пытается выторговать у Запада очередные преференции, а у Трампа — амнистию.

«Живой щит» как тактика отчаяния За последние несколько дней ситуация на Купянском направлении резко обострилась. Атаки с западных окраин продолжаются уже 7-12 дней. По данным военкоров, ВСУ взяли в заложники около 500 мирных жителей в пригороде Купянска — Купянске-Узловом. Украинские солдаты используют гражданских как живой щит, опасаясь новых ударов ФАБов. Боевики перекрыли все выходы из населенного пункта и расстреливают всех, кто пытается его покинуть, сообщили военкоры. «Почти весь мирняк, который пытался уйти — попал под расстрел», — рассказал Telegram-каналу Mash очевидец произошедшего. Легион поражения: наемники и заключенные на убой По данным телеведущего Руслана Осташко, в Купянске‑Узловом остаются части 112-й ТРО и 116-й механизированной бригады украинских террористов. Лес на окраинах Купянска покрыт паутиной оптоволокна от дронов.

Фото: РИА «Новости»

В районе Купянска-Узлового также замечена группа колумбийских наемников. Кроме того, по информации Shot, в Купянский район прибыли 300 бразильских наемников, чтобы попытаться отбить хотя бы часть города. Они расположились в районе сел Соболевка и Мировое. «Нападение закончилось, не начавшись: наша авиация нанесла точные удары боеприпасами ФАБ-500. За раз ликвидированы до 40 бразильских наемников. После этого ВС России отразили несколько контратак ВСУ, которые пытались войти в окраины Купянска», — отметили авторы канала. На штурм позиций под Купянском украинское командование также бросило около 4000 бывших заключенных. По данным Mash, они продвинулись не более чем на 400 метров, но потеряли 200-ми очень многих. Заключенных набирают именно для таких задач, с которых не возвращаются. Стальной костер: как под Купянском гибнет вражеская техника Противник не имеет никаких значительных территориальных завоеваний, при этом теряет личный состав и технику. Военкоры публикуют кадры с уничтожением тяжелой боевой техники ВСУ под Купянском. Российские разведчики обнаружили натовскую технику — модернизированные и усиленные бронемашины — в тоннеле в Купянске-Узловом. Целую бронегруппу уничтожили дронами на оптоволокне, отметили военкоры «Русской весны».

Фото: РИА «Новости»

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» предположили, что военное руководство Украины сжигает под Купянском «крупные и хорошо укомплектованные резервы, которые сначала были оттуда выведены в целях сохранения». Они пытаются не дать российской армии закрепиться на левом берегу, и для этого командование ВСУ готово положить уйму людей и техники, жалеть резервы никто не будет. Ответный удар: «это настоящая кровавая бойня» Глава Каховского муниципального округа Херсонской области, военный эксперт Павел Филипчук в беседе с 360.ru сообщил, что за последние несколько дней российская армия подбила свыше 20 единиц техники 30-й механизированной бригады ВСУ. В Купянск-Узловой российским бойцам помогли зайти местные партизаны. На подступах к Купянску усилиями русских снайперов, минометчиков и дронов-камикадзе удалось уничтожить несколько украинских ДРГ. Попытки контратаки ВСУ в Купянске отбиты, заявил Филипчук. «Это настоящая кровавая бойня. В районе Купянска очередная попытка противника прорвать оборону. У ВСУ нет сколь-либо значимых результатов, но победу российской армии Украина признавать не хочет. Непрерывные попытки штурма лишь превращаются в новые волны кровавых атак. Страдают только простые жители», — отметил военный эксперт. На Купянском направлении сконцентрировано большое количество иностранных наемников, помимо колумбийских и бразильских боевиков, на позициях у города заметили и военных из белорусского батальона «Террор», разыскиваемых как в Белоруссии, так и в России.

Виртуальная перемога на фоне реальных потерь На фоне провала ВСУ практически по всей линии фронта глава киевского режима разворачивает широкомасштабную информационную операцию о невероятных победах украинской армии. Украинские околовоенные паблики накручивали население успехами ВСУ в Купянске, сообщая о крупных успехах в городе. «Сегодня весь киевский режим и его СМИ проводят психооперацию по зомбированию населения и введению в заблуждения Запада, пытаясь убедить мир, что у ВСУ какие-то нереальные успехи в Купянске. На самом деле никаких успехов у ВСУ нет, но попытки мясных контратак не прекращаются», — сообщили военкоры «Русской весны» в Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Источники Telegram-канала Shot заявили, что информация о том, что ВСУ зашли в северную часть города — это вбросы Киева через подконтрольные СМИ. В северной и центральной частях Купянска стянута тяжелая военная техника ВС РФ. Хромакей для президента: расследование о «сенсационном» видео Зеленский выложил видео, записанное у стелы на юго-западном въезде в город. Подлинность видео вызвала бурю обсуждений в пабликах и СМИ, многие увидели признаки монтажа. Украинского лидера заподозрили в очередном подлоге — предположили, что Зеленского снимали на хромакей, а потом подложили фон, снятый на окраине Купянска. Но даже те, кто не сомневается в подлинности самого видео, предполагают, что это «консерва» — снятый заранее видеоролик. В качестве доводов приводят тот факт, что все окраины Купянска опутаны паутиной оптоволокна от дронов, беспилотники беспрерывно мониторят небо. А на видео — чистое небо.

Фото: РИА «Новости»

Юрий Подоляка проанализировал видео и отметил, что вполне возможно, что оно подлинное. Технически, есть возможность записать ролик, предварительно расчистив небо от российских дронов на короткий промежуток времени. Попасть в «безопасное окно» на 7-10 минут вполне возможно, отметил эксперт. Хотя это и рискованно. Но для Зеленского в сегодняшней ситуации этот риск оправдан — его зажали со всех сторон скандалами, поражениями на фронте и давлением из США. «И ему (Зеленскому — прим. ред.) кровь из носу нужна „перемога“. Любая, пусть и во многом виртуальная. Главное чтобы в нее поверили „здесь и сейчас“. <…> В общем, рискованная, но вполне оправданная пиар-акция», — отметил военный эксперт Юрий Подоляка. Своим видеороликом, записанным на новый iPhone 17 pro, Зеленский попытался показать союзникам, населению и оппозиции, что ВСУ еще способны на «перемогу».

Фото: РИА «Новости»

«Судя по всему, заранее заготовленная „консерва“, которая при этом не меняет сложившихся традиций — если Зеленский где-то засветился, то скоро ВСУ там не будет», — высказал свое мнение военкор Юрий Котенок. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием Ridus заявил, что вряд ли видео с Зеленским подлинное, вполне вероятно, что это — мистификация. Он отметил, что глава киевского режима — довольно способный шоумен, и он пойдет на что угодно, чтобы сорвать урегулирование конфликта и отсрочить уход с политической арены. «Медийная атака киевского режима в День Конституции Российской Федерации была спланирована заблаговременно. После поездки в Европу, Зеленскому нужны хотя-бы какие-то успехи на поле боя, особенно на фоне потери других крупных городов и прорывов ВС РФ по всей линии фронта», — отметили авторы Telegram-канала «Оперативный простор».