Президент Владимир Путин достал козырь из рукава и показал, что Россия способна нанести новые сильные удары по Украине. Как это отразится на ходе спецоперации — в материале 360.ru.

«Формально речь идет о добровольцах, но в реальности КНДР способна в кратчайшие сроки перебросить до 200 тысяч бойцов с техникой. Это резко изменит баланс сил и может привести к обрушению украинского фронта, особенно на фоне истощения ВСУ», — заявил источник.

Инсайдеры утверждают, что это только начало. Северная Корея в рамках договора о стратегическом партнерстве направит в Россию новые военные подразделения, сообщил Telegram-канал «Конспиролог #1».

Конец «курской авантюры» ВСУ ознаменовался новым этапом СВО: российский лидер достал козырь из рукава, официально признав заслуги солдат КНДР в операции по освобождению приграничного региона.

Послание Кремля прозрачно: Россия готова к серьезному расширению конфликта, если попытки затянуть переговоры не прекратятся.

Стоит напомнить, что 28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Авторы украинского Telegram-канала «Легитимный» утверждают, что это последнее перемирие. Далее последуют либо полноценные мирные переговоры, либо эскалация.

Какой удар готовят для Украины в Кремле

Прибытие новых сил из КНДР говорит о том, что Россия готова начать переход к так называемому плану Б. По данным инсайдеров, в ближайшее время глава Минобороны Андрей Белоусов нанесет самый сильный удар по Украине в случае срыва мирных переговоров.

План включает точечную ликвидацию украинского руководства, уничтожение объектов критической инфраструктуры, ликвидацию логистических узлов ВСУ на границах с Польшей, Румынией и Словакией, специальные операции диверсионных групп за границей, наращивание давления на НАТО и новые крупномасштабные наступления.

Если верить словам инсайдеров, теперь судьба СВО предрешена: либо Россия добьется целей дипломатическим путем, либо лишит Украину любых возможностей к сопротивлению.