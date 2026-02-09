Кошмар для ТЭЦ и ВПК Украины, игры со Starlink и новые шесть сел. Итоги СВО за неделю

Россия на этой неделе в зоне СВО «дала жару» — под удар попали несколько крупных энергообъектов Украины, «Южмаш» и другие предприятия ВПК. ЛБС сдвинулась еще на шесть населенных пунктов, попытки ВСУ контратаковать проваливаются. На фоне неудач ВСУ на фронте США давят на Украину, практически вынуждая заключить мирное соглашение на условиях России, и отключение Starlink многие называют демонстрацией намерений. Что произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Ночные удары: особые цели для «Цирконов» Под ударом — ТЭЦ и «Южмаш» Российская армия продолжает традицию ночных атак на энергетические и объекты ВПК Украины. В ночь на 3 февраля Киев и другие крупные украинские города подверглись комбинированному удару: в ход пошли тяжелые дроны и баллистические ракеты. После полуночи в Киеве прогремели взрывы, власти столицы подтвердили попадания в Днепропетровском и Деснянском районах. Взрывы также гремели и в Харькове, один из дронов взорвался в центре города.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Днепропетровск также оказался под комбинированным огнем. Применение баллистических ракет привело к мощным взрывам — в регион прилетело 18 «Искандеров». Удары наносили по Днепропетровской ТЭЦ, но большая часть ракет полетела в промышленные районы, включая производственные корпуса гигантского завода «Южмаш», где до последнего модернизировали и адаптировали ракетную и беспилотную технику. После ночного удара повреждения получили ряд украинских электростанций. Власти сообщили об ударах по электростанциям и теплоэлектроцентралям в трех крупнейших городах страны — Киеве, Харькове и Днепропетровске. Всего удары ракетами и беспилотниками затронули восемь областей.

Фото: РИА «Новости»

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на 3 февраля Россия выпустила по территории Украины 86 ракет, среди них «Искандеры», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы». «Номенклатура указывает на заранее спланированную операцию с четким распределением типов ракет под конкретные классы целей: тяжелые Х-32 и „Цирконы“ — по высокозащищенным узлам, „Искандеры“ — по ТЭЦ и региональной генерации, Х-101 и „Калибры“ — по распределительным подстанциям», — пояснил Лебедев. В Киевской области ракеты поразили ПС «Киев», ТЭЦ-5, ТЭЦ-4, а также Трипольскую ТЭЦ. В Винницкой области целями стали ПС «Бар» и ПС «С/С Винницкая». В Харьковской области прилетело по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭЦ.

Фото: РИА «Новости»

«Цирконы» для защищенных подстанций Конец недели ознаменовался еще одним ночным ударом по энергосистеме Украины. На западе страны горели и взрывались ТЭС и ТЭЦ, выбивались ключевые подстанции. С проблемами энергоснабжения столкнулись объекты критической инфраструктуры. Российская армия на этот раз уделила особое внимание Бурштынской ТЭЦ, по ней отработали «Геранями». Множественные попадания вывели из строя один из ключевых энергетических узлов на Западной Украине, это привело к перегрузкам на альтернативных линиях. Просела вся сеть энергоснабжения Ивано-Франковской области.

Фото: РИА «Новости»

Во Львовской области противник лишился Добротворской тепловой электростанции. ВС России также обрушили магистральные линии электропередачи в районе Наливайковки в Киевской области. В Винницкой области два «Циркона» выжгли подстанцию сверхвысокого напряжения 750 киловольт. Этот объект противник использовал для переброски мощности между регионами, обеспечивания подачи света на предприятия и балансировки нагрузки.

«Герани» атаковали «Нафтогаз» Субботний ночной удар также достиг промышленные объекты в Ровно и Дубно, там российские военные выбили узловые подстанции 330 и 110 киловольт. Досталось также заводу «Высоковольтный союз-РЗВА» — он занимается высоковольтной техникой. Прилеты зафиксировали на территории радиотехнического завода. От налета «Гераней» пострадал также склад компании Roshen в городе Яготин Киевской области, на территории разгорелся мощный пожар. В ночь на воскресенье под удар попали объекты «Нафтогаза» в Полтавской области, которые Украина использует в интересах ВСУ. Промышленные объекты в Одессе также подверглись атаке, в городе разгорелись пожары. Удары по энергетике Украины привели к массовым аварийным отключением потребителей. Опубликованные графики отключений электричества не действуют. Из-за постоянных блэкаутов «упали» мобильные операторы.

Фото: РИА «Новости»

Игры со Starlink В начале недели украинская сторона решила поэкспериментировать и попросила компанию SpaceX заблокировать работу терминалов Starlink на всей территории страны. Таким образом Минобороны Украины решило помешать российским «Гераням» бомбить украинские предприятия и энергетические объекты. Но что-то пошло не по плану — американцы не стали разбираться, и отключили все терминалы. На Украине решили, что нужно отделить свои терминалы от «чужих» и принялись составлять белый список. Якобы, Илон Маск оставит подключенными только те терминалы, которыми пользуется Украина и отключит те, к которым неофициально подключалась Россия. «Быстро отделить „свои“ от „чужих“ не получается. В итоге связь режут по секторам — в основном в районах ЛБС, но иногда докатывается и до тыла», — объяснили авторы телеграм-канала «Военная хроника».

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Блокировка беспилотных летательных аппаратов с незарегистрированными терминалами Starlink осложнит выполнение задач не только российским военным, но также и ВСУ, отметил военный эксперт Василий Кашин. «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ, — это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 километров в час. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках. Вторая мера дополняет первую: создание белого списка находящихся на территории Украины модемов Starlink», — напомнил специалист. Все остальные терминалы будут автоматически блокироваться, что затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров.

Фото: РИА «Новости»

География контроля ВС РФ расширяется Российские войска продолжают сдвигать линию боевого соприкосновения, на этой неделе под контроль России перешло шесть населенных пунктов. Степановка в ДНР;

Староукраинка в Запорожской области;

Поповка и Сидоровка в Сумской области;

Чугуновка и Глушковка в Харьковской области. За январь 2024 года российские военные освободили 24 населенных пункта в зоне спецоперации. В Запорожской области под контроль ВС РФ перешло 10 сел и поселков. В ДНР освободили шесть населенных пунктов. В Харьковской области российские подразделения освободили четыре населенных пункта, в Днепропетровской области ВС России взяли под контроль одно село, а в Сумской области — три села.

Видео: Пресс-служба Минобороны

«Северян» пытаются остановить беспилотниками В начале недели российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении, а также в Харьковской области. Противник попытался вернуть утерянные позиции в районе Симиновки, но украинским боевикам пришлось отступить на исходные позиции с потерями. В Сумской области в районе станции Конотоп российские бойцы разгромили два железнодорожных состава с военными и техникой ВСУ, прибывших в регион для усиления. В Харьковской области ВСУ потеряли пункты дислокации инженерных подразделений, а также командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении.

Фото: РИА «Новости»

На Сумском направлении ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов беспилотников. Их цель — остановить продвижение группировки войск «Север», задача которой — создание буферной зоны в регионе. На второй линии обороны российские военные уничтожили группу диверсантов из 10 человек. В составе ДРГ были американские, британские и польские наемники. Они пытались перерезать логистические пути и заминировать территорию. Украинскому командованию приходится отбивать российские атаки, используя для этого оставшиеся американские истребители F-16. Их задействуют только для отражения ударов по стратегическим объектам.

Переговоры и потери Украинская армия несет существенные потери, несмотря на громкие слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который пытается занизить их. В Сумской области две роты погранотряда потеряли более 60% личного состава. На их место перебросили формирования ВСУ из Черниговской области. Помимо потерь от российских ударов, украинские военные гибнут от рук своих сослуживцев. Чтобы раненые солдаты не попадали в плен, на них сбрасывают осколочные снаряды. А тех, кто пытается сдаться в плен — уничтожают беспилотниками в момент эвакуации.

Фото: РИА «Новости»

На этой неделе прошел второй этап трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны охарактеризовали диалог как продуктивный и отметили прогресс по урегулированию. Результатом стал обмен пленными по формуле 157 на 157. Вместе с военными на родину вернулись и трое жителей Курской области, которые удерживались украинской стороной. Самолет с военнопленными приземлился в аэропорту в Подмосковье 5 февраля. Перед прилетом в Россию освобожденных доставили в Белоруссию, где им оказали первую психологическую и медицинскую помощь.