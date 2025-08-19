Сегодня 12:37 Кощеева игла Алиева. Как лидер Азербайджана наживается на Украине и СВО 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Спецоперация

Нефть

Россия

Украина

Азербайджан

Ильхам Алиев

После сделки с президентом США Дональдом Трампом по Зангезурскому коридору лидер Азербайджана Ильхам Алиев решил, что у него появится покровитель со «стальным зонтиком», который защитит его «украинские интересы» от русских дронов и ракет. Но все вышло иначе — об этом свидетельствует удар по нефтяному гиганту SOCAR в Одессе.

Мечты Алиева об углеводородной империи Украина критические важна для Алиева в планах по созданию богатой углеводородной империи — это его кощеева игла. Но основные доходы пойдут не на благо азербайджанского народа, а в карманы семейства Алиевых. Лидер республики мечтает переориентировать нефтегазовые потоки таким образом, чтобы черные золото и голубое топливо из Казахстана и Туркмении шли на юг Европы через Азербайджан. Ключевой объект в этой цепи — Одесса, нефтяные терминалы которой критически важны для экспорта ресурсов по южному маршруту в ЕС.

Фото: РИА «Новости»

Удар ВС России по SOCAR в Одессе Российская армия ломает все надежды Алиева на реализацию его проекта, хотя ему предлагали решить вопрос мирно. В том числе — не спонсировать ВСУ. Договор Алиева с Трампом о Зангезурском коридоре сжег мосты между Россией и Азербайджаном. Теперь объекты закавказской республики на Украине могут стать одними из главных целей российской армии. Накануне стало известно, что «Герани» разгромили азербайджанскую нефтебазу SOCAR в Одессе. Мощности объекта позволяют хранить до 16 тысяч кубометров черного золота. Армия разрушила все резервуары. Удар по нефтебазе стал крахом надежд Алиева на то, что можно и дальше снабжать ВСУ горючим без страха получить удар по карману. «Был сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — приводят комментарий украинского лидера Владимира Зеленского азербайджанские СМИ.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Азербайджан кормит украинскую технику Зеленский забыл уточнить, что де-факто Россия разгромила военный объект. Топливо SOCAR заливают в натовские Bradley, которые атаковали Курскую область. Этими же нефтепродуктами «кормят» украинскую технику по сей день. ВСУ же атаковали нефтепровод, по которому Россия поставляла черное золото в Венгрию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в понедельник сообщил, что поставки нефти в Венгрию прекратились на неопределенный срок из-за очередной атаки на нефтепровод.

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на обвинения Сийярто и посоветовал обращаться с жалобами к России. «От внимания коллеги каким-то образом ускользнули факты. Первый факт: Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу „Дружба“. Это в интересах Венгрии. Второй факт: Украина атакует этот трубопровод, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских атак. Это противоречит интересам Венгрии», — написал Сийярто в соцсети Facebook*. Через Украину Азербайджан поставляет углеводороды в ЕС, используя порты Одессы, НПЗ и газохранилища. Республика имеет нефтебазы и АЗС, по которым тоже уже прилетало. Но вместо того, чтобы минимизировать участие в рискованных проектах, Азербайджан решил углубить сотрудничество с Украиной. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.