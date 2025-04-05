«Глаза и уши». Как контроль над николаевскими портами поможет Херсону

Кинбурнский полуостров стал ключевой точкой для контроля морского судоходства в северо-восточной части Черного моря. Российские военные полностью перекрыли выход судов из николаевских портов, находящихся под контролем украинской стороны. Насколько важна эта блокада и как это скажется на ходе СВО — в материале 360.ru.

Порты под контролем России О блокировке николаевских портов со стороны Кинбурнского полуострова сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что российские военные также заблокировали проход по Днепру и Южному Бугу в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для любых плавсредств противника. Украина пыталась запустить в Николаеве морской порт, однако эти попытки сорвали. Также как и потуги киевского режима задействовать порт в поселке Варваровка Николаевской области. Губернатор добавил, что порты Херсонской области находятся под постоянным огневым контролем российских военных, и в настоящее время там отсутствуют коммерческие и транспортные суда.

Интересно Западная часть Кинбурнского полуострова территориально принадлежит Николаевской области Украины, а восточная часть находится в Скадовском районе Херсонской области. Западная часть Кинбурнского полуострова территориально принадлежит Николаевской области Украины, а восточная часть находится в Скадовском районе Херсонской области.

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Кинбурнский гарнизон контролирует противника В чем же важность блокировки портов и какая от этого выгода России? Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с 360.ru отметил, что на Кинбурнской косе давно находится российский гарнизон, который контролирует все «телодвижения» противника, поэтому блокировка портов — это «констатация фактов».

Были попытки высадить десант, диверсионные группы на быстроходных катерах, но они уничтожались. Василий Дандыкин военный эксперт

Эксперт добавил, что напротив полуострова находится порт Очаков, где под патронажем Великобритании готовят диверсантов. Дандыкин напомнил, что как только началась спецоперация, украинское командование предприняло действия для предотвращения захода российских кораблей в порт Николаева. «Для того, чтобы мы не зашли с моря, на выходе затопили флагман военно-морских сил Украины фрегат „Гетман Сагайдачный“, который был на ремонте. Выйти оттуда, пока его не поднять, невозможно ничем», — рассказал собеседник 360.ru. Согласно информации украинских СМИ, фрегат подтопили в первый день СВО.

Фото: фрегат «Гетман Сагайдачный» / РИА «Новости»

Дандыкин отметил, что основные порты Украины — в Одессе и Черноморском. Из Николаева могут посылать только «москитный флот» — катера, которые продолжают атаковать российские позиции. «В принципе, мы контролируем выход с этой части. Любые поползновения прикрываются нашими средствами. При необходимости работает авиация или ракетные войска. В принципе, это у нас сейчас глаза и уши на том направлении, в той части Черного моря, которая находится пока под контролем киевского режима», — подчеркнул Дандыкин.

Фото: РИА «Новости»

Роль Кинбурнского полуострова в освобождении Херсона Политолог Петр Колчин в беседе с 360.ru отметил, что Кинбурнский полуостров является важным стратегическим плацдармом, с которого осуществляется контроль подходов к порту в Николаеве и большой зоне Николаевской и Херсонской областей. «Этот успех Вооруженных сил России сильно ослабляет позиции ВСУ на этом участке фронта. И в дальнейшем, при развитии наступления, это сыграет свою роль», — заявил политолог. Колчин отметил, что огневой контроль с Кинбурнского полуострова поможет освободить Херсон. Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что Херсон будет освобожден так или иначе, ведь речь идет о российской земле. «У нас для обеспечения безопасности на этой великой русской реке создана Днепровская военная флотилия. Поэтому я думаю, что если киевский режим не пойдет на то, чтобы оставить добровольно территорию Херсонской области, 25% на той стороне находится, значит будем ее освобождать. В этом плане роль гарнизона полуострова очень важна», — подытожил Дандыкин.

Фото: элеватор Николаевского порта / РИА «Новости»

Роль полуострова в поставках оружия для ВСУ Военный эксперт выразил мнение, что взятие под контроль николаевских портов никак не скажется на поставках вооружения для ВСУ. Основные каналы поставок — польский город Джешув и морские порты Одессы и Черноморского, по которым регулярно «работают» российские подразделения. «Наведываются туда „Герани“, летят туда ракеты и, в принципе, очень эффективно работают. Там главная логистика, именно там, в том кластере. Одесса — это крупный порт, самый главный порт на Украине», — отметил Дандыкин.

Фото: порт Одессы. / РИА «Новости»

Военные успехи России только укрепляют ее дипломатические возможности и создают условия для успешных переговоров, отметил политолог Петр Колчин. «Россия полностью готова добить киевский режим, и контроль над Кинбурнским полуостровом доказывает, что у нас для этого есть все средства», — резюмировал эксперт.