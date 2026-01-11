Сегодня 11:36 Telegram достиг чрезмерного влияния: почему Генштаб вынужден комментировать мутных анонимов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Несмотря на жесточайшие бои под Купянском, российские военнослужащие и Генштаб вынуждены были отвлекаться, чтобы опровергать сообщения телеграм-каналов о сдаче города. Президент даже приезжал в штаб Объединенной группировки войск и записал видео. Кажется, это апофеоз взаимоотношения государства, общества и армии с Telegram, ведь именно в нем плодили слухи о сдаче нашей армией городов. Правда, если присмотреться, можно увидеть, что распространяют их люди, прибывшие с Украины или из Европы. Но кто будет присматриваться? Итог: Владимир Путин и Генштаб опровергают посты в телеграм-каналах. Не слишком ли вырос вес этого мессенджера?

Это нормально? Все подводили итоги 2025 года: в экономике, в политике, в культуре… Я хочу описать не очень приятный итог взаимодействия Telegram и армии, поскольку это едва ли не самое важное, что в нашем обществе случилось. Откройте главную страницу новостей Рунета. Включите телевизор. Там который день пытались опровергнуть посеянную телеграм-каналами панику о «сдаче» Купянска. По телевизору показывали военных, которые прямо из Купянска записывают видео, доказывая, что они никуда не ушли. Человек сидит на купянском молочно-консервном комбинате и доказывает, что он в этом городе. Генштаб делал заявления. Командующий Западной военной группировкой через пресс-службу пытался остановить телеграм-панику и объяснял, что никто никуда не ушел. Даже Владимир Путин вышел на связь из штаба объединенных войск.

До того начштаба Валерий Герасимов объяснялся по поводу появления «в Купянске» Владимира Зеленского. Дошло до прямой линии. На «Итогах года» Владимир Путин был вынужден объяснять, в скольки километрах от Купянска стоит городская стелла. Волну с Купянском вроде погасили. Но затем пошел разгон Волчанска: снова писали, что все пропало. Вы когда-нибудь такое видели?

Лидер Сумского Майдана, эмигрантка из Германии и Марсианка Мне кажется, это апофеоз конфликта российской действительности с Telegram. Армия вынуждена отвлекаться на сообщения, записывать ролики, выкладывать реальные видеокадры с военными, рискуя тем самым рассекретить позиции. Все потому, что в Telegram пишут. А кто пишет? Нашла канал, у которого почти три миллиона подписчиков. Читаю: «Купянское направление на конец дня 24.12.25: ВСУ заняли большую часть города…» Смотрю, кто же это пишет.

Оказалось, некий эксперт, приехавший к нам из Сум. Был лидером Сумского Майдана, но вроде как только первого, хотя нигде не написано, чем был занят в 2014 году, до переезда сюда. Пишут, что на Украине работал мастером холодильного оборудования. У нас стал политологом и журналистом.

Далее некая девушка с позывным Марсианка сообщает, что восемь раненых бойцов день удерживали натиск украинской бронетехники, а группировка неприятеля там 3000 человек. Получается, восемь раненых держали три тысячи? Это перепубликовывают даже официальные СМИ. И пишут: «Все пропало!» Третий пример — еще интереснее. Украинец репостит сообщение некоего анонимного военного о том, что его в Купянске с товарищами окружили. Далее сообщается: «А где-то там, в теплых кабинетах, люди, не нюхавшие пороха, делят лавры и примеряют на себя чужие подвиги».

В 2019 году автора этого телеграм-канала обменяли в Россию с Украины как политзаключенного — якобы долгое время подрывал ВСУ и штабы нацволонтеров, за что был осужден на 8 лет. Однако летом ряд журналистов нашли украинские же сообщения о том, что приговора не было, этот человек взрывал незначительные объекты без жертв. Получил гражданство России в 2023 году, был координатором волонтерского движения Клуба рассерженных патриотов Стрелкова-Гиркина, который теперь сидит.

И такой человек публикует у нас сообщения о Купянске, а сотни тысяч его читают. Разве это нормально?

Прямиком из Германии! Увы, это не самый иллюстративный пример ненормальности происходящего, есть интереснее. Известный канал, зарегистрированный в Роскомнадзоре, авторы живут в России, имеют фонд — не придерешься.

Пост от 25 ноября: сидит человек в маске, сообщает, что Купянск никто не сдал, потому что «сдавать нечего», что «логистика хуже некуда, наши подразделения отсечены». Что не так с этими сообщениям? На канале 1,2 миллиона подписчиков. Он не анонимный, принадлежит брату и сестре. Еще в 2010-х женщина вышла замуж и уехала в Германию. Под новой фамилией выпустила в России книгу об истории фарфора. Вернулась сюда после начала СВО и почти сразу стала собирать деньги. В 2022 году писала в закрытой группе своего тогда маленького канальчика, что в Германии у нее остались муж немец и свекровь, настроены к ней плохо и могут запретить общаться с дочерью. Потом эта информация исчезла, как и многое другое. Почему вообще наша армия, Генштаб и даже президент должны опровергать такие сообщения «с фронта», написанные женщиной, у которой в Германии, вероятнее всего, живет ребенок? То есть, вероятно, его контролируют недружественно настроенные к России немцы?

Я часто слышу от подписчиков, что они подписаны на этот канал, ведь «это же силовики и не будут врать». Да? А зачем бы силовикам писать такие фейки? Подумайте.

Смотри, кому невыгодно Сегодня обывателю даже и вне военной темы не сориентироваться, где правда, а где ложь. Настолько развиты стали методы управления общественным мнением, настолько сложны теперь медиафальшивки. В таких условиях надо смотреть, кто и из каких интересов будет врать и приукрашать действительность. Украинцы зачем врут? Чтобы победить, чтобы забрать наши земли, чтобы сдать себя в аренду НАТО, а над нами, как им грезилось весной 2022 года, установить западный протекторат. Звучит монструозно, но именно это Украина называла своими основными задачами. Генштаб же точно не будет врать с целью сдать земли Украине и установить над Россией западный протекторат.

Следовательно, что надо делать, когда ничего непонятно? Если нет сил не читать в Telegram новости и не листать проукраинскую прессу, надо выбирать сторону, исходя из цены своей ошибки. Как только мы все и всегда начнем верить украинцам и Западу, это приведет нас туда, куда хотят нас привести Украина и Запад.

У вас лично какие планы на будущее, вы где собираетесь жить? Простой алгоритм: у вас есть планы уехать? Нет? Хорошо. Есть основания для получения гражданства другого государства? Нет? Ясно. У вас есть дети? Есть? Понятно. Очевидно, вы и ваши дети будете жить в России.

Очень бы хотелось, чтобы в 2026 году россияне изменили подход к оценке подаваемой им информации о действиях нашей армии. Сотни тысяч и даже миллионы подписчиков у каналов, которые постоянно распространяют сведения, идущие вразрез с информацией Генштаба. Какой-нибудь гражданин Украины, маскируясь под русского патриота, пишет в панике: «генерал врал Путину, Зеленский в Купянске». И сотни тысяч репостов!

Люди, этому украинцу из России собраться — только подпоясаться: взял паспорт, перегнал деньги в крипту и поехал себе. Я легко могу вообразить, как покинет Россию мастер холодильного оборудования из Сум. Но как это сделают наши генералы? Какой вывод следует далее. А то, что я — здесь, Генштаб — здесь, мы оба никуда не собираемся. Какое отношение к нам имеют анонимные телеграм-каналы, граждане с запасными паспортами и редактор латвийской газеты? Давайте договоримся в наступившем году читать новости об СВО, исходя из этой аксиомы. Если что-то про Вооруженные силы России непонятно и нет никакой возможности выяснить, как все было на самом деле, для нас безопаснее верить тем, кому предстоит с нами вместе жить в одной стране.