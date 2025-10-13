Ситуация вокруг украинского конфликта приобретает новое измерение. США стали фактическим соучастником точечных ударов по стратегическим объектам России. Передавая данные в режиме, близком к реальному времени, и участвуя в планировании атак, Вашингтон стирает последние границы и рискует спровоцировать непредсказуемый ответ. Вопрос уже не в том, заметит ли это Москва, а в том, какой будет ее реакция на столь откровенное вмешательство.

США усиливают поддержку Последние месяцы американцы активно помогают Украине наносить удары по ключевым энергетическим объектам России. По данным зарубежных СМИ, в частности Financial Times, Вашингтон передает Киеву разведданные нового уровня детализации. Эти сведения якобы позволяют беспилотникам-камикадзе обходить наши системы ПВО, прокладывать маршруты и наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим стратегическим объектам, расположенным далеко за линией фронта. Американская разведка глубоко вовлечена в процесс. Штаты помогают планировать атаки, определяя маршруты, высоту, время и тактику полетов дронов. По сути, Вашингтон участвует на всех этапах операций, хотя, как утверждают источники, окончательный выбор целей остается за Киевом. Однако без данных Вашингтона такие дальние удары были бы просто невозможны. Отслеживать позиции наших ПВО, прогнозировать их перемещения — задача, подвластная только разведке уровня США.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

По данным аналитиков Energy Aspects, от атак пострадали уже 16 из 38 российских НПЗ. Белый дом, разумеется, отмалчивается, но это и неудивительно — публично признавать подобное никто не станет. Однако факты говорят сами за себя: без американской поддержки такие операции были бы неосуществимы. Вашингтон сам создал этот конфликт Можно ли говорить о том, что Штаты принимают прямое участие в украинском конфликте? Политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии 360.ru обратил внимание, что прямое участие — это только когда армия появляется на территории театра военных действий в своей форме и со своими знаменами. Все остальное таковым не считается. Согласно другой точке зрения, прямым участием может быть, например, участие военных специалистов или вооружения одной из сторон.

Принимали ли наши войска прямое участие во Вьетнаме и в Корее? Сложный вопрос. Опять же, многое зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Кто-то скажет, что сам факт предоставления оружия уже «Казус белли». Дмитрий Родионов

Однако эксперт призвал не забывать о расплывчатости понятия. Если повода нет, а воевать хочется, его можно создать. Потому, с одной точки зрения, американцы действительно принимали прямое участие с самого начала конфликта. США всегда были полностью вовлечены в него, создав и подготовки к нему украинской армии. Чем дальше украинская армия отступает, чем больше рушится ее фронт, тем выше степень вовлеченности американцев — по мере того, как они видят, что Украина самостоятельно не справляется.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / www.globallookpress.com

«Собственно, красных линий две: предоставление ядерного оружия и непосредственное участие американской армии. Насколько эти линии действительно красные — большой вопрос. Сейчас гадать, состоится ли отказ, бесполезно», — заключил Дмитрий Родионов. Все будет зависеть от внутренней ситуации в США и на коллективном Западе в целом к моменту принятия соответствующих решений. Насколько руководство Вашингтона сочтет, что цель оправдывает средства именно в тот момент. Если использовать термин «степень вовлеченности», то да — она будет расти, это неизбежно. Коммерческий проект Для США любая война — всегда коммерческий проект, за которым стоят конкретные интересы. Мы видим, что американцы проводят планомерную стратегию по вытеснению всех других игроков с энергетического рынка. Разрушение энергетических возможностей России — одна из ключевых задач, которая продвигается всеми администрациями США, включая Трампа.

Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Более того, президент лично призывал закупать американский СПГ в больших объемах. Такое мнение 360.ru высказала политолог, профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. — Какова политика США по отношению к странам, таким как Индия и Китай? — Даже до Трампа такой процесс уже шел. Сейчас он требует от Индии и Китая отказаться от российских энергоносителей, зачастую вводя высокие тарифы. Даже угрожал и вводил тарифы на их закупки российского сырья, чтобы сделать американский СПГ более привлекательным. Однако российское позволяет Индии удерживать хорошие позиции на рынке энергоносителей, наращивая свои объемы поставок и, таким образом, подрывая монополию США в этой сфере. Такой подход — по сути, энергетическая война против всех государств мира, чтобы ресурсы принадлежали либо США, либо никому.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Как США подходят к формированию своей энергетической политики? — У них есть понятно сформулированное требование: либо закупаете американский газ и нефть, либо у вас не будет ничего. Они не обсуждают и не договариваются — их стратегия ясна: уничтожить конкурентоспособность российских энергоносителей и полностью контролировать энергетический рынок.

Это нужно для ослабления позиции России как энергодержавы. В ход пошли Украина и другие страны, которые пытаются найти способы разрушить ресурсы Москвы. Наталья Еремина

— Как развивается ситуация в контексте военных действий и их политических целей? — Многие государства, особенно европейские, пытаются конкурировать с Россией в разных сферах, используя военные и политические инструменты. В этом смысле войны рассматриваются как средство ослабить политическое влияние Москвы. Страны, участвующие в конфликтах, показывают свою силу. Они считают, что так контролируют ситуацию и укрепляют свое положение на международной арене. Приоритетом Трампа является ослабление России и достижение американских целей любой ценой — без особого беспокойства о людских потерях.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Какое значение имеют удары по объектам энергетической инфраструктуры? — Если речь идет о разрушении именно российских энергообъектов, то для Трампа такое положение дел вполне приемлемо. Он, как и другие, видит, что наносятся удары по нефтеперерабатывающим заводам, энергетическим объектам. Это ослабляет Москву, вынуждая ее сокращать поставки на внешние рынки. К тому же, ВСУ иногда наносят удары по жилым районам, больницам и детским площадкам, что усугубляет ситуацию и повышает риски для нашей страны. Все это — часть стратегии давления для достижения американских целей. — Можно ли считать такую стратегию продолжением энергетической войны? — Безусловно. США используют войну для принуждения всех сторон к миру по их условиям, чтобы ослабить конкурентов и добиться полного контроля над ресурсами. Они стремятся к тому, чтобы все страны отказались от своих проектов и амбиций в сфере энергетики, полностью подчиняясь американской политике. Их стратегия — добиться передачи всех ресурсов в руки США.

Фото: РИА «Новости»

— Каковы главные цели Трампа в этой стратегии? — Главная цель — ослабить Россию и завладеть ее ресурсами, чтобы американцы могли доминировать на энергетическом рынке. Здесь вообще не важны человеческие потери и продолжительность конфликта. Только лишь стратегическая победа: сделать это настолько, чтобы страны были вынуждены отказаться от своих интересов и ресурсов. Вот свидетельство того, что США видят в войне инструмент достижения своих глобальных целей. Вот возникает вопрос: что нам с этим делать? Россия не может просто сидеть и смотреть, как ее инфраструктуру методично разрушают.

Один из возможных ответов — усиление нашего присутствия в чувствительных для США зонах. Например, размещение ракетных комплексов на Кубе или в Венесуэле выглядит вполне логичным шагом.

Может, даже посмотреть на опыт хуситов, которые с их дронами и БЭКами уже показали, как можно доставить неприятности. Представьте, если их технологии вдруг окажутся в руках мексиканских картелей — тех самых, что и без того держат США в напряжении с их фентаниловым кризисом.