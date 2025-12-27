Киев во тьме после ударов «Кинжалов» и «Калибров». Последствия массированного удара 27 декабря

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине в ответ на террористические атаки врага. На Киев обрушились ракеты и дроны. Что известно о последствиях — в материале 360.ru.

В ответ на террористические удары ВСУ российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Бойцы использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и БПЛА.

Подробности и последствия атаки

По данным украинских мониторинговых каналов, в воздушном пространстве страны одновременно находились более 100 ударных дронов, в том числе «Гераней». На боевое применение вышла стратегическая авиация ВКС России, включая ракетоносец Ту-22М3.

Основные удары пришлись на Киев и область. Российская армия поразила в столице ключевые объекты энергосистемы — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. После прилетов на левом берегу города полностью отключили электроснабжение, на правом берегу произошли масштабные перебои с отоплением и водоснабжением.

Мощные взрывы прогремели в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах, а также в Белой Церкви и Броварах. Там также поразили местную ТЭЦ.

Крылатые ракеты ударили по военным и инфраструктурным объектам в Одесской области. Под атаку попал населенный пункт Южное. Высокоточным оружием ВС России ударили по транспортно-логистическим узлам и центрам управления в Черниговской области, а также по целям в Полтавской и Черкасской областях.