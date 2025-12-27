Киев во тьме после ударов «Кинжалов» и «Калибров». Последствия массированного удара 27 декабря
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине в ответ на террористические атаки врага. На Киев обрушились ракеты и дроны. Что известно о последствиях — в материале 360.ru.
Массированный удар по Украине 27 декабря
В ответ на террористические удары ВСУ российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Бойцы использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и БПЛА.
Целями стали объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщила пресс-служба Минобороны.
Подробности и последствия атаки
По данным украинских мониторинговых каналов, в воздушном пространстве страны одновременно находились более 100 ударных дронов, в том числе «Гераней». На боевое применение вышла стратегическая авиация ВКС России, включая ракетоносец Ту-22М3.
Основные удары пришлись на Киев и область. Российская армия поразила в столице ключевые объекты энергосистемы — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. После прилетов на левом берегу города полностью отключили электроснабжение, на правом берегу произошли масштабные перебои с отоплением и водоснабжением.
Мощные взрывы прогремели в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах, а также в Белой Церкви и Броварах. Там также поразили местную ТЭЦ.
Крылатые ракеты ударили по военным и инфраструктурным объектам в Одесской области. Под атаку попал населенный пункт Южное. Высокоточным оружием ВС России ударили по транспортно-логистическим узлам и центрам управления в Черниговской области, а также по целям в Полтавской и Черкасской областях.
На восточном направлении удалось поразить объекты в Чугуевском районе Харьковской области. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
«С ночи было выпущено почти 500 беспилотников, значительное количество „шахедов“, а также 40 ракет, в том числе „Кинжалы“. Основная цель — Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. <…> В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение и отопление. В настоящее время продолжается ликвидация пожаров», — написал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.
Он заявил, что поставки ПВО должны быть достаточными и своевременными — Украина в этом нуждается.
И я благодарю каждого лидера, каждую страну, которые помогают в этом. Конечно, мы не будем снижать нашу дипломатическую активность. Но дипломатия не работает без безопасности. О безопасности должны заботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с премьер-министром Канады и с президентом Соединенных Штатов.
Владимир Зеленский
О последствиях удара по Киеву сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.
«Без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — написал он.
Самолеты НАТО в небе над Польшей
Польша подняла в воздух два самолета НАТО в связи со взрывами на Украине. Истребители кружили над Люблином и Жешувом на высоте от восьми до 10 километров. Траектория полета захватила узловые диспетчерские районы ранее закрытых аэропортов.
Речь идет об одном самолете-заправщике и воздушном судне дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Аэропорты в Жешуве и Люблине приостановили работу из-за ударов по Украине.
Отработали не только «Кинжалы» и «Герани»
Телеведущий Руслан Осташко со ссылкой на украинские СМИ сообщил о жестких комбинированных ударах по Харьковской, Днепропетровской и Сумской областям.
«Как сообщают ресурсы врага, по целям применялись БПЛА типа „Герань“, гиперзвуковые „Кинжалы“ и баллистические ракеты ОТРК „Искандер“. В сети массово расходятся кадры ночных прилетов по Киеву — на одном из видео зафиксирован момент, когда город в считаные секунды уходит в блэкаут, погружаясь в темноту», — написал он.
Волна ударов продолжилась утром: в ход пошли крылатые ракеты «Калибр», Х-101 и Х-69.