Как говорится, у природы нет плохой погоды. Тем не менее холода и дожди вносят свои коррективы в боевые действия. Значит, наступление российской армии на тех или иных участках замедлится. Но и противнику будет тяжелее, особенно на фоне шума в западной прессе: украинцев ждет очень тяжелая зима.

Как Украина проведет зиму 2025 года В зоне боевых действий начался период дождей. Это, естественно, приведет к паузе в активных боевых действиях, заявил замкомандующего группировкой войск «Восток» Роман Греков. Погода — единственное, что может повлиять на наступление российских войск. «С одной стороны, распутица действительно вносит в планы командования свои коррективы. Войска могут взять оперативную паузу. С другой стороны, именно на октябрь и ноябрь в прошлом году пришлась начальная фаза штурма Авдеевки. Поэтому не стоит ждать, что фронт замрет окончательно», — написал военкор Александр Коц. Самое интересное начнется зимой. Как раз будет понятно, проявится ли накопительный эффект от наших ударов по объектам украинской энергетики. В Киеве уже бьют тревогу, уверяя, что эта зима для тыла станет тяжелой.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Об этом же пишет западная пресса. Как сообщило издание Politico, зимой 2025-го электричество на Украине может работать всего четыре часа в сутки. Американский высокопоставленный чиновник заявил изданию, что ожидают «очень суровую зиму» на Украине. «Люди будут умирать в своих домах, потому что Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру», — сказал источник.

При этом эксперты считают, что Украине может не хватить запасов газа на зиму. Ситуация усугубляется тем, что западные трейдеры и компании в этом году «неохотно закачивают газ в хранилища из-за повторяющихся атак ВС России». О том же самом заявила британская газета Express. Мол, нехватка энергии по всей Украине может оставить людей без электричества до 14 часов в день. Еще и Newsweek накануне доложило, что предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Замерзший тыл — обвалившийся фронт Энергосистема Украины так и не смогла в полной мере восстановиться после ударов возмездия в ответ на преступления Киева и ВСУ, на их террористические акты против российских граждан, на их агрессивное нападение на Курскую область. Как видим, такого рода ответные меры достаточно эффективны и влияют на ход СВО в пользу Вооруженных сил России. «Если у украинцев резко усилятся предстоящей зимой проблемы в тылу с теплом и светом, то это скажется как на положении дел в экономике, включая оборонные предприятия, так и на общем настроении жителей. Как можно предположить, последствия будут ощутимы и на линии боевого соприкосновения наших бойцов с ВСУ: ведь замерзший тыл — это обвалившийся фронт», — такое мнение в комментарии для 360.ru высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Фото: Боевая работа танка Т-72 армии России / Global Look Press

Что до начавшейся осенней распутицы, то сезонные погодные явления не продлятся вечно. Подморозит, выпадет снег, и украинским военным формированиям будет куда сложнее укрываться от ударов наших сил. Конечно, и российской армии действовать в зимних условиях будет непросто, но мы к зиме и морозам привычные. Наступление периода осадков, а затем зимы действительно может сместить акценты в боевых действиях. Движение по полям и грунтовым дорогам окажется затруднено. Это повлияет и на характер противостояния. Однако это не значит, что оно ослабит свой градус.

Фото: Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции / РИА «Новости»

«Можно ожидать активизации боевых действий в городской застройке, как это случилось с Авдеевкой. Волчанск, Торецк, Часов Яр и Покровск с Мирноградом и Кураховом способны стать центром внимания в ближайшее время. В городских условиях погода куда меньше влияет на передвижение подразделений, а наиболее сильно она определяет применение беспилотников. Поэтому делающим на них ставку ВСУ осадки будут мешать все же сильнее», — рассказал 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. Гуманитарная ситуация на Украине может быть плачевной, подтвердил он. Киев ничуть не беспокоится о судьбах своих граждан. Та же энергетическая система страны Зеленскому и компании нужна лишь для работы ВПК и трудящихся на экспорт предприятий, что позволило бы протянуть еще больше времени ради исполнения воли западных хозяев. Поэтому жителей украинских городов и деревень ждет мало хорошего.

Фото: Вид на Киев. Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Прогноз для ВСУ неутешительный Понятно, что во время военного конфликта мирное население страдает всегда. Так или иначе. Не мы готовили вторжение, не мы издевались над русскими Донбасса. Мы всего лишь нанесли упреждающий удар. Зеленский может это закончить в любой момент. Но видимо, на людей ему плевать. Что касается природного газа и энергии — это ресурсы для вражеского ВПК. Оставим все в покое — будут погибать наши парни, чего нельзя допустить. Значит, и прогноз для украинцев неутешительный. Да, Украина будет мерзнуть. Как мерзли дети Донбасса. И об этом почему-то украинцы не думали.

Фото: Владимир Зеленский. Juliane Sonntag/www.imago-images.de / Global Look Press

«Курс президента и министра обороны мы поддерживаем полностью. Наконец-то Киев задумается над фразой Путина „мы еще не начинали“. АЭС, разумеется, никто трогать не будет, кроме самих террористов из правительства Украины. И вот это реальная опасность. Так как Зеленскому плевать на народ Украины, его окружение пойдет на любое злодейство. Западу бы подумать об этом, в конце концов. Он может остановить этих кровопийц в любой момент. Может, но явно не хочет», — объяснил в разговоре с 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов. А наше дело не думать о жертвах холода, а воевать, отметил он. Чем раньше Россия победит, тем быстрее прекратятся эти никому ненужные страдания. И об этом должен хорошо подумать каждый украинец, поддерживающий режим Зеленского.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia

Насильственная мобилизация, снижение ее минимального возрастного порога дополнят картину, а пропаганда уже начинает подогревать тему обязательного призыва и женщин. Тем не менее весь силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках киевского режима. Поэтому ожидать каких-то массовых серьезных и опасных для него выступлений не стоит. А вот жертв безумного желания Запада причинить России руками украинцев как можно больший ущерб, невзирая на потери, будет еще больше.