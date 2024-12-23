Последнее время почти из каждого утюга только и слышно о будущих переговорах, перемирии и возможной заморозке украинского конфликта по линии разграничения. Понятно, что простая остановка военного противостояния России невыгодна. Нам не нужно перемирие, нам нужен прочный мир. Тем не менее Запад и Украина долгие месяцы пытались заболтать, мол, бои нужно останавливать. Однако, похоже, все эти разговоры о мире — пустой звук. Киев, судя по всему, готовится к эскалации.

Совсем недавно премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что «сначала Украина должна выиграть». «Как только Украина сможет оттеснить россиян, ЕС должен будет сыграть свою роль в поддержании мира и предоставлении ощутимых гарантий безопасности», — добавил он. Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас уверена, что «любое преждевременное давление, направленное на прекращение украинского конфликта, приведет к плохому мирному соглашению». Одновременно украинский Telegram-канал «Женщина с косой», ссылаясь на источники, написал, что Банковая готовится к эскалации и продолжению боев. Да и сам Зеленский явно настроен воевать дальше. По его словам, Украина не согласится на сокращение вооруженных сил в рамках возможных мирных переговоров. Дескать, армия должна быть сильной и самой большой в Европе. «Не думаю, что все закончится с приходом Трампа. Противоречия огромны. Собственно, для нас тоже Украина с сохранением режима Зеленского будет постоянным фактором риска. Насчет обострения — уверен, что оно будет по принципу „сжечь все мосты“. Трамп, возможно, постарается смягчить конфронтацию, но у нас уже очень много противоречий. Слишком много. Не думаю, что Трамп сможет предложить приемлемые условия для прочного мира», — заявил 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов.

Фото: РИА «Новости»

Эскалации быть? На различных участках фронта стала появляться украинская техника с новыми тактическими знаками в виде белых квадратов. Их видели на Покровском направлении, а также на границе с Брянской областью. Кроме того, в интернете много фотографий солдат ВСУ, позирующих в неизвестных локациях. «Все эти материалы появляются неслучайно. Украинский кулак почти сформирован. Сейчас происходит операция информационного прикрытия с целью запутать российскую разведку и скрыть направление основного удара», — написал военкор Александр Харченко. Мы видим, что эскалация уже идет и без наступления. На прошлой неделе ВСУ нанесли удар западным вооружением прямо по центру Рыльска Курской области. Есть убитые, среди которых — ребенок. Таким образом, враг снова атаковал гражданские объекты. «Террор гражданских, месть за военные провалы — это испытанная тактика военного сброда, находящегося на Украине. Расчет, выполнивший преступный приказ, и тот, кто этот приказ отдал, будут найдены и уничтожены», — заметил военкор Евгений Поддубный.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Миротворцы» и «разжигатели» С другой стороны, все сложнее, в то же время и прозаичнее. Есть громадные, мощные, властные силы, заинтересованные в остановке конфликта. Они транслируют и продавливают свою позицию. Но есть не менее мощные игроки, которым нужно, чтобы бойня продолжалась: они будут саботировать все старания «миротворцев». Такое мнение высказал участник СВО, мобилизованный десантник, военкор и волонтер Никита Третьяков в разговоре с 360.ru. — То есть их цель — успеть нагадить так, чтобы сорвать все возможные попытки переговоров? — Так уже было неоднократно. Напомню, и в июле 2024 года много говорили о завершении конфликта, потом ВСУ вторглись в Курскую область, тем самым исключив всякую возможность переговоров. — Чем больше «миротворцы» склоняют стороны к миру, тем ожесточеннее «разжигатели» наносят военные и террористические удары? — Это закономерно. Совсем не значит, что одни маскируют действия других. С нашей стороны беспокоиться о «диверсионном» характере миротворческих заявлений, думаю, не стоит. Военная машина никак не отвлекается, но политический фон. <…> В военном мире этого всего просто не существует. Существуют данные разведки, которые либо принимаются во внимание, либо считаются незначительными. Принимаются как верные, так и ошибочные решения. Но они принимаются строго исходя из военных соображений, а не из-за заокеанских обещаний.

Фото: РИА «Новости»

Движения к миру не будет В то же время силы, которые развязали вооруженный конфликт с Россией, никуда не исчезли. Теперь они утратили часть контроля над США, но продолжают главенствовать в политике Европы. Кроме того, даже те, кто не слишком зависим от заокеанских партнеров по НАТО, вполне могут быть заинтересованы в продолжении конфликта. Европейский проект по объединению явно испытывает дефицит мотивации и рациональных аргументов. И желания части элит обогатиться на нем недостаточно для мотивации общества. Поэтому на первый план выходит иррациональная ненависть к России, имеющая давнюю историю и глубокие геополитические корни. Об этом военный эксперт, аналитик Сергей Простаков рассказал 360.ru.

Из-за этого и можно видеть, что заявления публичных европейских первых лиц всегда куда агрессивнее, чем американских. Новой администрации в Вашингтоне это тоже скорее на руку. Трамп, очевидно, намерен если не остановить конфликт на выгодных для себя условиях, то переложить ответственность за него и финансирование Киева на Европу. Это означает, что в ближайшее время мы вряд ли увидим движение к миру. Сергей Простаков

Украину контролируют «ястребы» с Запада, и мирных инициатив от созданной для войны с Россией страны дождаться невозможно. Исход противостояния должен решиться как можно скорее на поле боя — в противном случае агрессивные западные элиты получат время на более глубокую милитаризацию Европы, перевооружение ВСУ и создание условий для глобальной агрессии по всем возможным внешним и внутренним фронтам.